Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран

Иранската новинарска агенция ИЛНА по-рано днес съобщи, че 69-годишният бивш лидер е бил убит при въздушен удар в Техеран

Обновена преди 25 минути / 1 март 2026, 16:33
Източник: БТА/АР

Б ившият ирански президент Махмуд Ахмадинеджад не е мъртъв, обяви днес неговата партия „Долате Бахар“, предаде ДПА.

Иранската новинарска агенция ИЛНА по-рано днес съобщи, че 69-годишният бивш лидер е бил убит при въздушен удар в Техеран. Според агенцията той е загинал в дома си в източната част на иранската столица заедно със своя охранител.

„Долате Бахар" казва, че "информацията за мъченическата смърт на д-р Ахмадинеджад при американско-израелските атаки е фалшива“, се посочва в изявление на уебсайта на партията.

Новинарската агенция ИСНА пък публикува изявление на Ахмадинеджад относно убийството на върховния духовен лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, чиято смърт бе обявена по държавната телевизия през нощта.

ДПА казва, че не може да потвърди по независим път информацията за евентуалната смърт на Ахмадинеджад, нито твърденията на ирански медии и на неговата партия, че той е жив.

Източник: Николай Станоев/БТА    
Март носи слънце и пролетни температури, но и изненади: Ето какво време ни очаква

Март носи слънце и пролетни температури, но и изненади: Ето какво време ни очаква

Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА

Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА

Ирански медии: Болница е засегната при въздушни удари в Техеран

Ирански медии: Болница е засегната при въздушни удари в Техеран

ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи

ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи

Свръхпредлагане на жилища в някои квартали на София

Свръхпредлагане на жилища в някои квартали на София

Xiaomi влезе в Gran Turismo с Vision GT, за да покаже напредъка на китайците

Xiaomi влезе в Gran Turismo с Vision GT, за да покаже напредъка на китайците

Тръмп: Хаменей, един от най-злите хора, е мъртъв
Тръмп: Хаменей, един от най-злите хора, е мъртъв

Преди 21 часа
<p>Президентът Йотова с позиция за войната с Иран</p>
Президентът Йотова с позиция за войната с Иран

Преди 1 ден
Взривове в централен Израел, Йерусалим и Рамала
Взривове в централен Израел, Йерусалим и Рамала

Преди 22 часа
Това ли е краят на режима в Иран, а дали е добра новина
Това ли е краят на режима в Иран, а дали е добра новина

Преди 1 ден
