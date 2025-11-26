Свят

Европейският парламент прие Бюджет 2026

Парламентът успешно договори допълнителни 372,7 млн. евро за ключови приоритетни програми спрямо предложението на ЕК

26 ноември 2025, 16:15
Европейският парламент прие Бюджет 2026
Източник: IStock

Е вропейският парламент прие днес бюджета на Европейския съюз за 2026 г., който определя ангажименти в размер на 192,77 млрд. евро и плащания от 190,1 млрд. евро, включително средствата от специалните инструменти. В подкрепа на бюджета гласуваха 419 евродепутати, „против“ бяха 185, а 53 се въздържаха. След окончателното му приемане бюджетът ще влезе в сила на 1 януари 2026 г.

Така за следващата година ЕС ще разполага с 192,77 млрд. евро за поети задължения, което представлява намаление с 3,3 на сто спрямо бюджета за 2025 г. За непредвидени разходи са заделени 715,7 млн. евро.  

Парламентът успешно договори допълнителни 372,7 млн. евро за ключови приоритетни програми спрямо предложението на Европейската комисия. Сред увеличените пера са хуманитарната помощ (35 млн. евро), програмата „Хоризонт Европа“ (20 млн. евро), инструментът за управление на границите и визите (10 млн. евро), Механизмът за гражданска защита на ЕС (10 млн. евро), програмата „Лайф“ (10 млн. евро), военната мобилност (10 млн. евро), програмата EU4Health (3 млн. евро) и „Еразъм+“ (3 млн. евро).

Това е бюджетът на ЕС за следващата година

Механизмът за свързване на Европа получава допълнителни 23,5 млн. евро — 15 млн. евро за енергийни проекти и 8,5 млн. евро за транспортни. Инструментът „Глобална Европа“ е увеличен с още 60 млн. евро, от които 35 млн. евро за държавите от южното съседство и 25 млн. евро за източното съседство.

За 2026 г. Инструментът за гъвкавост мобилизира над 2,04 млрд. евро, насочени към подраздел 2б „Устойчивост и ценности“ (2,01 млрд. евро), раздел 7 „Европейска публична администрация“ (23,3 млн. евро), раздел 5 „Сигурност и отбрана“ (3,5 млн. евро) и подраздел 2а „Икономически, социални и териториални въпроси“ (1 млн. евро).

След обявяване на резултата от гласуването председателят на Европейския парламент Роберта Мецола подписа документа. Тя позира с двамата докладчици — Анджей Халицки (ЕНП, Полша), главен докладчик за раздел III (Комисията), и Матяж Немец (С&Д, Словения), докладчик за останалите раздели.

  • Как протече бюджетната процедура за 2026 г.

Европейската комисия представи проекта на бюджета за 2026 г. на 9 юли 2025 г., предвиждайки общо 193,26 млрд. евро за ангажименти и 192,20 млрд. евро за плащания. На 2 април Европейският парламент прие своите бюджетни насоки, поставяйки акцент върху необходимостта бюджетът да подкрепя „устойчиво, проспериращо и благоденстващо бъдеще за Европа“.

На 5 септември Съветът прие позиция, с която предложи намаляване на ангажиментите с 1,3 млрд. евро и на плащанията с 696,7 млн. евро. На 8 октомври Комисията публикува писмо за изменение № 1/2026, намалявайки разходите със 386,1 млн. евро в ангажименти и почти 1,89 млрд. евро в плащания.

Европарламентът и правителствата се споразумяха по бюджет 2021-2027

На 22 октомври Европейският парламент гласува изменения на позицията на Съвета, като възстанови всички съкратени кредити. Предложени бяха допълнителни средства за научни изследвания, конкурентоспособност, отбрана, транспортни и енергийни мрежи, малки и средни предприятия, здравеопазване, образование, култура, социална политика, земеделие, климатични програми, гражданска защита, миграция, управление на границите, политика на съседство и хуманитарна помощ.

Помирителният комитет, свикан от председателите на Парламента и Съвета, постигна временно споразумение на 15 ноември. Съветът прие финалния текст в понеделник, а Парламентът проведе финален дебат на пленарната си сесия вчера. С днешното гласуване бюджетната процедура за 2026 г. беше успешно приключена.

Източник: БТА, Бойчо Попов    
Бюджет на ЕС 2026 Европейски парламент Финансиране на ЕС Хуманитарна помощ Хоризонт Европа Сигурност и отбрана Политика на съседство Бюджетна процедура
Последвайте ни

По темата

Обвиниха украинец за умишлено убийство в

Обвиниха украинец за умишлено убийство в "Студентски град"

Единственото желание на Елтън Джон след „опустошителната“ загуба на зрението

Единственото желание на Елтън Джон след „опустошителната“ загуба на зрението

От 1 декември: Депутатите остават без паркоместа на площад

От 1 декември: Депутатите остават без паркоместа на площад "Св. Александър Невски"

Грейс Кели и принц Рение – историята на една любов, започнала с писмо на свещеник

Грейс Кели и принц Рение – историята на една любов, започнала с писмо на свещеник

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
10 явни знака, че кучето ви е уплашено

10 явни знака, че кучето ви е уплашено

dogsandcats.bg
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
Ексклузивно

26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

Преди 10 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 9 часа
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Ексклузивно

Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Преди 10 часа
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година
Ексклузивно

Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

Преди 10 часа

Виц на деня

Едно време с какви хубави имена кръщаваха децата! Сега го повикаш в парка по име, и пет кучета дойдат при теб!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Откриха нов начин за отслабване

Откриха нов начин за отслабване

Любопитно Преди 4 минути

Ензимът HSL стартира разграждането на мазнините, когато организмът се нуждае от енергия – например при гладуване или стрес

Доналд Тръмп

„Грозна“, „враг на народа“ и „драскачка“ – Тръмп отново нападна репортерка

Свят Преди 6 минути

<p>Песков: Мнозина провалят мирния процес за Украйна</p>

Дмитрий Песков: Мнозина провалят мирния процес за Украйна

Свят Преди 35 минути

"Почакайте, все още е преждевременно да се каже това"

Принц Уилям и принцеса Кейт се готвят за голямо пътуване до Америка

Принц Уилям и принцеса Кейт се готвят за голямо пътуване до Америка

Любопитно Преди 37 минути

Ще бъдат ли включени принц Хари и Меган Маркъл?

Никола Саркози

Никола Саркози е окончателно виновен по делото за аферата Бигмалион

Свят Преди 38 минути

Саркози, който беше президент на Франция между 2007 и 2012 г., беше признат за виновен, че е прикрил незаконно превишаване на разходите за кампанията си

Какво ще стане с коргитата на кралицата? Неподозирана заплаха в новия им дом

Какво ще стане с коргитата на кралицата? Неподозирана заплаха в новия им дом

Любопитно Преди 1 час

Известно е, че имението Сандрингам в миналото е било свързвано със сезонни кучешки заболявания (SCI) – рядко, но опасно състояние, което може да бъде фатално

"Абсурден план за мир": Евродепутати спорят за Украйна

"Абсурден план за мир": Евродепутати спорят за Украйна

Свят Преди 1 час

Повече от час продължиха дебатите по резолюцията

Израелски сили обсадиха Тубас с хеликоптер, правят арести

Израелски сили обсадиха Тубас с хеликоптер, правят арести

Свят Преди 1 час

Израелската армия съобщи, че е започнала съвместна операция с полицията и разузнаването

Водачът, врязал се във фенове на "Ливърпул", се призна за виновен по 31 обвинения

Водачът, врязал се във фенове на "Ливърпул", се призна за виновен по 31 обвинения

Свят Преди 1 час

През септември той пледира невинен

ЕС разследва Shein за продажбата на секс кукли и оръжия

ЕС разследва Shein за продажбата на секс кукли и оръжия

Свят Преди 1 час

Shein е глобален онлайн търговец на дрехи за бърза мода, със седалище в Сингапур, основан през 2008 г.

<p>Мицкоски отрича побоя над Владимир Перев, нарича го инсценировка</p>

Мицкоски отрича побоя над журналиста Владимир Перев, нарича го инсценировка

Свят Преди 1 час

Нападението е регистрирано в полицията

Подновиха заседанието на НС и веднага след това го закриха

Подновиха заседанието на НС и веднага след това го закриха

България Преди 1 час

Следващото заседание е в четвъртък от 9:00 часа.

Снимката е илюстративна

Стрес на работа? Цифровото наблюдение съсипва психиката на служителите

Любопитно Преди 1 час

Какво е въздействието на дигиталното наблюдение, често наричано „bossware“, върху здравето, безопасността и трудовите права

<p>Журналист получи присъда за &quot;заплаха&quot; срещу Ердоган</p>

Журналист в Турция получи над 4 години затвор за "заплаха" срещу Ердоган

Свят Преди 1 час

Алтайлъ беше арестуван на 21 юни и остава зад решетките

Задържаха мъж, счупил ребрата на 84-годишния си дядо

Задържаха мъж, счупил ребрата на 84-годишния си дядо

България Преди 2 часа

Мъжът е задържан за срок до 72 часа

КЕВР отчете компенсации за ток във фактурите за октомври

КЕВР отчете компенсации за ток във фактурите за октомври

България Преди 2 часа

Компенсациите са част от новия механизъм за подкрепа на домакинствата, въведен с промени в Закона за енергетиката

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg

Можем ли да кастрираме по-възрастно куче?

dogsandcats.bg
1

Знаете ли какво е дъбова гала

sinoptik.bg
1

Виждали ли сте гигантското алое в Балчик

sinoptik.bg

Радина Кърджилова и Пламен Димов – любовта им се завърна по-тиха и по-силна (СНИМКИ)

Edna.bg

Коя рана боли най-много след Арената в Дуранкулак? Говори Симона Ръждавичка от “Игри на волята”! (ВИДЕО)

Edna.bg

Хари Кейн с готова рецепта за победа срещу Арсенал

Gong.bg

Жестока атака по Гуардиола: опозори Шампионската лига

Gong.bg

Официално: Парламентът освобождава зоната за паркиране пред „Св. Александър Невски“

Nova.bg

На второ четене: Ресорната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.

Nova.bg