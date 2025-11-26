Европейският парламент прие Бюджет 2026

Е вропейският парламент прие днес бюджета на Европейския съюз за 2026 г., който определя ангажименти в размер на 192,77 млрд. евро и плащания от 190,1 млрд. евро, включително средствата от специалните инструменти. В подкрепа на бюджета гласуваха 419 евродепутати, „против“ бяха 185, а 53 се въздържаха. След окончателното му приемане бюджетът ще влезе в сила на 1 януари 2026 г.

Така за следващата година ЕС ще разполага с 192,77 млрд. евро за поети задължения, което представлява намаление с 3,3 на сто спрямо бюджета за 2025 г. За непредвидени разходи са заделени 715,7 млн. евро.

Парламентът успешно договори допълнителни 372,7 млн. евро за ключови приоритетни програми спрямо предложението на Европейската комисия. Сред увеличените пера са хуманитарната помощ (35 млн. евро), програмата „Хоризонт Европа“ (20 млн. евро), инструментът за управление на границите и визите (10 млн. евро), Механизмът за гражданска защита на ЕС (10 млн. евро), програмата „Лайф“ (10 млн. евро), военната мобилност (10 млн. евро), програмата EU4Health (3 млн. евро) и „Еразъм+“ (3 млн. евро).

Това е бюджетът на ЕС за следващата година

Механизмът за свързване на Европа получава допълнителни 23,5 млн. евро — 15 млн. евро за енергийни проекти и 8,5 млн. евро за транспортни. Инструментът „Глобална Европа“ е увеличен с още 60 млн. евро, от които 35 млн. евро за държавите от южното съседство и 25 млн. евро за източното съседство.

За 2026 г. Инструментът за гъвкавост мобилизира над 2,04 млрд. евро, насочени към подраздел 2б „Устойчивост и ценности“ (2,01 млрд. евро), раздел 7 „Европейска публична администрация“ (23,3 млн. евро), раздел 5 „Сигурност и отбрана“ (3,5 млн. евро) и подраздел 2а „Икономически, социални и териториални въпроси“ (1 млн. евро).

След обявяване на резултата от гласуването председателят на Европейския парламент Роберта Мецола подписа документа. Тя позира с двамата докладчици — Анджей Халицки (ЕНП, Полша), главен докладчик за раздел III (Комисията), и Матяж Немец (С&Д, Словения), докладчик за останалите раздели.

Negotiated. Voted. Signed.



The EU’s 2026 Budget is ready to deliver for families & businesses across Europe.



Investing in security, research, infrastructure, the environment, health & more.



Building a Europe that is better prepared.



Making life for people safer, fairer &… pic.twitter.com/CrGCDL8Hch — Roberta Metsola (@EP_President) November 26, 2025

Как протече бюджетната процедура за 2026 г.

Европейската комисия представи проекта на бюджета за 2026 г. на 9 юли 2025 г., предвиждайки общо 193,26 млрд. евро за ангажименти и 192,20 млрд. евро за плащания. На 2 април Европейският парламент прие своите бюджетни насоки, поставяйки акцент върху необходимостта бюджетът да подкрепя „устойчиво, проспериращо и благоденстващо бъдеще за Европа“.

На 5 септември Съветът прие позиция, с която предложи намаляване на ангажиментите с 1,3 млрд. евро и на плащанията с 696,7 млн. евро. На 8 октомври Комисията публикува писмо за изменение № 1/2026, намалявайки разходите със 386,1 млн. евро в ангажименти и почти 1,89 млрд. евро в плащания.

Европарламентът и правителствата се споразумяха по бюджет 2021-2027

На 22 октомври Европейският парламент гласува изменения на позицията на Съвета, като възстанови всички съкратени кредити. Предложени бяха допълнителни средства за научни изследвания, конкурентоспособност, отбрана, транспортни и енергийни мрежи, малки и средни предприятия, здравеопазване, образование, култура, социална политика, земеделие, климатични програми, гражданска защита, миграция, управление на границите, политика на съседство и хуманитарна помощ.

Помирителният комитет, свикан от председателите на Парламента и Съвета, постигна временно споразумение на 15 ноември. Съветът прие финалния текст в понеделник, а Парламентът проведе финален дебат на пленарната си сесия вчера. С днешното гласуване бюджетната процедура за 2026 г. беше успешно приключена.