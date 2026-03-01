България

Димитър Бербатов: Отказах министерски пост, за да бъда полезен като съветник

Приемам изключително отговорно новото предизвикателство, заяви той

1 март 2026, 20:45
Министър Дечев: 23 от 28 областни директори на МВР са сменени до момента

Министър Дечев: 23 от 28 областни директори на МВР са сменени до момента
1397 български туристи се намират в Близкия изток, блокирани на Малдивите, Сейшелите, Тайланд

1397 български туристи се намират в Близкия изток, блокирани на Малдивите, Сейшелите, Тайланд
NYT: ЦРУ е помогнало за установяване на местоположението на Хаменей

NYT: ЦРУ е помогнало за установяване на местоположението на Хаменей
Нямаме къде да избягаме: Българи блокирани в огнения регион на Близкия изток

Нямаме къде да избягаме: Българи блокирани в огнения регион на Близкия изток
Баба Марта идва със слънце: Пролетни температури до 15° на 1 март

Баба Марта идва със слънце: Пролетни температури до 15° на 1 март
Честита Баба Марта! Червено-белият танц на пролетта, който ни пази от зло

Честита Баба Марта! Червено-белият танц на пролетта, който ни пази от зло
Гюров след Съвета по сигурността: Няма директна военна заплаха за България

Гюров след Съвета по сигурността: Няма директна военна заплаха за България
Тити Папазов от Израел: Има война. Няма хора по улиците. В безопасност съм

Тити Папазов от Израел: Има война. Няма хора по улиците. В безопасност съм

П риемам изключително отговорно новото предизвикателство. Искам да помогна с идеи за спорта в България. За времето, с което разполагам, може да има ефект към по-добро развитие на българския спорт. Това заяви в предаването „На фокус” Димитър Бербатов, който беше назначен за съветник по въпросите на младежта и спорта на служебния премиер Андрей Гюров.

Димитър Бербатов е назначен за съветник на служебния премиер Андрей Гюров

Бербатов призна, че предварителното предложение е било за спортен министър, но той има много ангажименти с участие в различни фирми и компании, освен това пътувал постоянно. „Затова се стигна до решението, за да бъда полезен, да бъда съветник”, каза той.

Същевременно сега очаква да се запознае как работи администрацията на МС, как се взимат решенията. „Завършил съм спортен мениджмънт, но на терен е друго”, казва Бербатов.

„Спортът трябва да е национален приоритет”, смята той.

Той заяви, че започва задълбочено проучване във федерациите за проблемите, пред които са изправени. Утре ще бъде изпратено писмо, подписано от служебния премиер и от него като съветник, до всички председатели. „Искаме да подскажем, че държавата е тук", каза той. 

Димитър Бербатов Български спорт Съветник Андрей Гюров Младежта и спорта Национален приоритет Спортен мениджмънт Спортни федерации Развитие на спорта Идеи за спорта
Последвайте ни
Министър Дечев: 23 от 28 областни директори на МВР са сменени до момента

Министър Дечев: 23 от 28 областни директори на МВР са сменени до момента

Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА

Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА

Димитър Бербатов: Отказах министерски пост, за да бъда полезен като съветник

Димитър Бербатов: Отказах министерски пост, за да бъда полезен като съветник

ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи

ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
Четири неща, които стресират домашната ви котка

Четири неща, които стресират домашната ви котка

dogsandcats.bg
Тръмп: Хаменей, един от най-злите хора, е мъртъв
Ексклузивно

Тръмп: Хаменей, един от най-злите хора, е мъртъв

Преди 21 часа
<p>Президентът Йотова с позиция за войната с Иран</p>
Ексклузивно

Президентът Йотова с позиция за войната с Иран

Преди 1 ден
Взривове в централен Израел, Йерусалим и Рамала
Ексклузивно

Взривове в централен Израел, Йерусалим и Рамала

Преди 21 часа
Това ли е краят на режима в Иран, а дали е добра новина
Ексклузивно

Това ли е краят на режима в Иран, а дали е добра новина

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нетаняху: Израел ще засили ударите си по Техеран

Нетаняху: Израел ще засили ударите си по Техеран

Свят Преди 17 минути

Нетаняху призна, че Израел преживява "болезнени дни" след смъртоносните ирански удари на негова територия

Доналд Тръмп заяви, че досега са били убити 48 ирански лидери

Доналд Тръмп заяви, че досега са били убити 48 ирански лидери

Свят Преди 2 часа

"Никой не може да повярва на успеха, който постигаме – 48 лидери са отстранени с един замах. И нещата се развиват бързо", посочи Тръмп

Почина депутатът от "Възраждане" Славчо Крумов

Почина депутатът от "Възраждане" Славчо Крумов

България Преди 3 часа

Новината съобщи лидерът на партията Костадин Костадинов

Девет убити в Израел при ирански ракетен удар

Девет убити в Израел при ирански ракетен удар

Свят Преди 4 часа

Ранени са двадесет и осем човека, двама от които са в тежко състояние

Бившият президент на Иран Махмуд Ахмадинеджад е убит в Техеран

Бившият президент на Иран Махмуд Ахмадинеджад е убит в Техеран

Свят Преди 4 часа

Засега няма официално потвърждение от страна на иранските власти

Иран след смъртта на Хаменей: Кой ще бъде новият върховен лидер?

Иран след смъртта на Хаменей: Кой ще бъде новият върховен лидер?

Свят Преди 4 часа

Синът му, Моджтаба Хаменей, 56-годишен духовник, често е посочван като възможен приемник. Той обаче никога не е заемал държавна длъжност

Надежда Нейнски разговаря с израелския външен министър Гидеон Саар

Надежда Нейнски разговаря с израелския външен министър Гидеон Саар

България Преди 5 часа

По време на разговора бе направен анализ на актуалната ситуация в региона на Близкия изток

Николай Младенов: Ситуацията в ОАЕ е спокойна. Безопасността е абсолютен приоритет

Николай Младенов: Ситуацията в ОАЕ е спокойна. Безопасността е абсолютен приоритет

Свят Преди 5 часа

Той представи официални данни за ефективността на системите за противовъздушна отбрана и текущото състояние на сигурността в страната

Кая Калас: Смъртта на Али Хаменей е решаващ момент в иранската история

Кая Калас: Смъртта на Али Хаменей е решаващ момент в иранската история

Свят Преди 5 часа

Хаменей беше убит при вчерашните израелски и американски въздушни удари в Иран, при които бе поразена и резиденцията на върховния лидер в центъра на Техеран

УНИЦЕФ: Атаките срещу училища в Иран нарушават международното право

УНИЦЕФ: Атаките срещу училища в Иран нарушават международното право

Свят Преди 5 часа

Най-малко 108 ученички са били убити при ракетна атака в южната част на страната, според ирански източници

Британският министър на отбраната: Иран е изстрелял две ракети в посока към Кипър

Британският министър на отбраната: Иран е изстрелял две ракети в посока към Кипър

Свят Преди 6 часа

Все още не е ясно дали ракетите са били насочени към британските съоръжения на острова

<p>Как реагираха &quot;Хамас&quot; и &quot;Хизбула&quot; на убийството на аятолах Али Хаменей</p>

"Хамас" и "Хизбула" осъдиха убийството на аятолах Али Хаменей

Свят Преди 6 часа

"САЩ и фашисткото окупационно правителство (на Израел) носят цялата отговорност за тази отявлена агресия"

Майката на Николай Златков навръх рождения си ден: Светлината си отиде от този свят

Майката на Николай Златков навръх рождения си ден: Светлината си отиде от този свят

България Преди 6 часа

В публикация в официалния си фейсбук профил тя отбелязва рождения си ден и разказва за миналото, когато Николай и приятелите му са били заедно

<p>Ирански&nbsp;медии потвърдиха смъртта на висш генерал и ключов съветник на Хаменей</p>

Иранските държавни медии потвърдиха смъртта на висш генерал и ключов съветник на Хаменей

Свят Преди 7 часа

Али Шамхани беше изключително влиятелна фигура в иранската властова структура в продължение на десетилетия

<p>Нетаняху към народа на Иран: Отстранете терористичния режим, който направи живота ви ад</p>

Израелският премиер Нетаняху призова народа на Иран да свали режима в Техеран

Свят Преди 7 часа

Нетаняху отправи същият призив и снощи, когато направи видеообръщение на иврит

50-километрова мартеница във Видин гони рекорд на "Гинес"

50-километрова мартеница във Видин гони рекорд на "Гинес"

Свят Преди 7 часа

Самото измерване на мартеницата ще продължи около 10 часа

Всичко от днес

От мрежата

Как да се справим с космените топки при котките

dogsandcats.bg

Наистина ли котката ми е гладна или е просто лакома

dogsandcats.bg
1

Ята щъркели край Бургас

sinoptik.bg
1

Как жегите влияят на здравето

sinoptik.bg

Мъжът, който уплаши Бонд, но плаче зад кадър - Хавиер Бардем

Edna.bg

Дневен хороскоп за 1 март, неделя

Edna.bg

Без българско участие в Гърция - ПАОК бие, АЕК се дъни

Gong.bg

Ужасна новина за Борусия Дортмунд след загубата от Байерн Мюнхен

Gong.bg

Вътрешният министър: Сменени са 23 от 28 шефове на областни дирекции на МВР

Nova.bg

САЩ, Израел и Иран продължават да си разменят удари, жертви има в поне пет страни (ОБЗОР)

Nova.bg