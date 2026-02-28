Президентът Йотова с позиция за войната в Близкия изток

"Президентската институция следи със загриженост и тревога развитието на ситуацията в Близкия изток. Присъединяваме се към международните усилия за прекратяване на военните действия и за връщане на масата на преговорите, както и към призивите за спешно свикване на Съвета за сигурност на ООН. Опасността от ескалация на конфликта е голяма и засяга целия регион на Близкия изток".

Това обяви в позиция държавният глава на България Илияна Йотова.

"Президентът в качеството на върховен главнокомандващ на Въоръжените сили е в постоянен контакт със съответните български институции и органи за сигурност. Редовно получава необходимите доклади и предложения и в зависимост от развитието на обстановката предприема и ще предприема съответните действия съгласно законите на Република България", добавиха от президентството.