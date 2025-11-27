България

След като оттеглиха Бюджет 2026: Социалните партньори започнаха нови разговори с властта

Техни представители са на среща в централата на ГЕРБ

27 ноември 2025, 12:50
С лед като правителството съобщи, че оттегля Бюджет 2026, социалните партньори - работодателски организации и синдикати, започнаха нови разговори с властта. Техни представители са на среща в централата на ГЕРБ, съобщи NOVA.

"Нека опозицията да прояви разум, ще седнем на масата на разговорите, ще опитаме да възстановим диалога със синдикати и работодатели, за да постигнем макроикономически параметри на бюджета, удовлетворяващи бизнеса и обществото. Правителството ще поиска кредит на доверие от социалните партньори, за да направим бюджетната процедура прозрачна и удовлетворителна на всички". Това съобщи на брифинг премиерът Росен Желязков.

"Има натрупано социално напрежение. Считаме снощния протест за израз на спонтанна реакция в обществото по отношение на определени процеси, включително и бюджетната процедура. Ще поставим интересите на гражданите над политическите разбирания за това как се налага политическа воля. Напрежението се натрупа от нарушения социален диалог. Поздравявам полицията, че не допусна ескалация на напрежението на снощния протест. Търсенето на политическа конфронтация в момента е голямо по оста "за" и "против" европейския избор на България", допълни той. 

"Няма да допуснем да влезем в политическа спирала на несигурност и нестабилност в навечерието на влизането на България в еврозоната. Процесът ще бъде прозрачен, ясен, неотменим и с увереност, че страната се управлява умело", каза още Желязков.

В такъв случай правилникът повелява гласуване на Народното събрание. Вносителят на законопроекта може да го оттегли до започване на първото гласуване, а след това само с решение на парламента.

В сряда ресорната парламентарна комисия прие на второ четене план-сметките на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване. Очакваше се днес да бъде обсъден и проектът на държавен бюджет за 2026 г. - първият в новата евровалута.

На 20 ноември бюджетите бяха приети на първо четене. Срокът за предложения за поправки беше съкратен от 7 на 4 дни. Параметрите в бюджета на НОИ бяха повод работодателите два пъти да откажат да присъстват на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

А на 21 ноември депутатите приеха на първо четене бюджета за 2026 г. след 5 часа в пленарната зала. 

В него се предвиждаше приходите да са 51,4 млрд. евро, а разходите - 55,09 млрд. евро. Очакваше се дефицитът да е 3%, а минималната работна заплата става 620 евро. С 2% се увеличаваше вноската за пенсии, а данъкът върху дивидента се качваше от 5 на 10%. „За” гласуваха 131 депутати - от партиите в правителството, „ДПС-Ново начало" и четирима независими. Против бяха 87 - от ПП-ДБ, „Възраждане”, АПС и МЕЧ. Депутатите от „Величие” не бяха в залата.

Депутатите имаха срок до понеделник вечерта, за да внесат предложения за промени преди окончателното гледане на сметката за държавната хазна.

А параметрите в бюджета предизвикаха масово недоволство, което изкара хиляди на протест в центъра на София в сряда вечер.

Източник: nova.bg    
бюджет оттегляне желязков социални партньори преговори
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
