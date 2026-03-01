Свят

Британският министър на отбраната: Иран е изстрелял две ракети в посока към Кипър

Все още не е ясно дали ракетите са били насочени към британските съоръжения на острова

1 март 2026, 14:58
Британският министър на отбраната: Иран е изстрелял две ракети в посока към Кипър
Източник: БТА

Д ве ирански ракети са били изстреляни в посока към Кипър, заяви днес британският министър на отбраната Джон Хийли, като уточни, че те са били прехванати. Тази информация обаче беше отречена от кипърския му колега Василис Палмас, както и от президента Никос Христодулидис, съобщава електронното издание "Сайпръс мейл".

В Кипър има две британски военни бази, уточнява изданието.

Хийли каза, че все още не е ясно дали ракетите са били насочени към британските съоръжения на острова. "Не сме сигурни дали са били насочени умишлено към нашите бази", посочи той за Скай Нюз.

От Иран опровергаха там да са падали руски ракети

Кипърският му колега Василис Палмас обаче категорично отрече тези информации. Говорейки пред националната информационна агенция КНА, той отхвърли твърденията за предполагаемо насочване на ракети към Кипър.

Същевременно правителственият говорител Константинос Летимбиотис написа в мрежата Екс: "Няма индикации да е имало заплаха за Кипър". "Компетентните органи следят внимателно ситуацията през цялото време", добави той.

Турция пратила Ф-16 срещу британски изтребители

КНА съобщава още, че президентът Никос Христодулидис е свикал за днес следобед заседание на Съвета за национална сигурност в контекста на събитията в Близкия изток.

Христодулидис заяви също така, че е разговарял с британския премиер Киър Стармър, който е потвърдил категорично, че Кипър не е бил мишена на Иран.

В публикация в мрежата Екс президентът на Кипър посочи, че властите и в двете страни наблюдават ситуацията, съобщава "Сайпръс мейл".

Източник: БТА, Ваня Накова    
Ирански ракети Кипър Британски военни бази Джон Хийли Василис Палмас Никос Христодулидис Отричане на твърдения Национална сигурност Близък изток Прехващане
Последвайте ни

По темата

Масуд Пезешкиан: Иран иска

Масуд Пезешкиан: Иран иска "отмъщение"

Иранските държавни медии потвърдиха смъртта на висш генерал и ключов съветник на Хаменей

Иранските държавни медии потвърдиха смъртта на висш генерал и ключов съветник на Хаменей

50-километрова мартеница във Видин гони рекорд на

50-километрова мартеница във Видин гони рекорд на "Гинес"

Ударите по Иран заплашват да изчерпат запасите от оръжие на САЩ - и да поставят американските войски в риск

Ударите по Иран заплашват да изчерпат запасите от оръжие на САЩ - и да поставят американските войски в риск

Колко ни струва тегленето и внасянето на пари

Колко ни струва тегленето и внасянето на пари

pariteni.bg
Xiaomi влезе в Gran Turismo с Vision GT, за да покаже напредъка на китайците

Xiaomi влезе в Gran Turismo с Vision GT, за да покаже напредъка на китайците

carmarket.bg
Тръмп: Хаменей, един от най-злите хора, е мъртъв
Ексклузивно

Тръмп: Хаменей, един от най-злите хора, е мъртъв

Преди 15 часа
<p>Президентът Йотова с позиция за войната с Иран</p>
Ексклузивно

Президентът Йотова с позиция за войната с Иран

Преди 20 часа
Взривове в централен Израел, Йерусалим и Рамала
Ексклузивно

Взривове в централен Израел, Йерусалим и Рамала

Преди 15 часа
Това ли е краят на режима в Иран, а дали е добра новина
Ексклузивно

Това ли е краят на режима в Иран, а дали е добра новина

Преди 19 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Майката на Николай Златков навръх рождения си ден: Светлината си отиде от този свят

Майката на Николай Златков навръх рождения си ден: Светлината си отиде от този свят

България Преди 47 минути

В публикация в официалния си фейсбук профил тя отбелязва рождения си ден и разказва за миналото, когато Николай и приятелите му са били заедно

<p>Нетаняху към народа на Иран: Отстранете терористичния режим, който направи живота ви ад</p>

Израелският премиер Нетаняху призова народа на Иран да свали режима в Техеран

Свят Преди 1 час

Нетаняху отправи същият призив и снощи, когато направи видеообръщение на иврит

МВнР с предупреждение за сигурността в Близкия изток

МВнР с предупреждение за сигурността в Близкия изток

България Преди 2 часа

Ведомството е повишило степента за риск по отношение на държавите от региона на Ниво 5

Евгений Генчев: Валерия ми разби сърцето - изповед за любов и загуба

Евгений Генчев: Валерия ми разби сърцето - изповед за любов и загуба

Любопитно Преди 3 часа

Евгений Генчев с разказ за кариерата и личния си живот в „Мон Дьо: Храмът на историите“

Огнен ад в столичния "Младост 4" - две коли изгоряха през нощта

Огнен ад в столичния "Младост 4" - две коли изгоряха през нощта

България Преди 3 часа

На място са пристигнали екипи на пожарната

<p>Тръмп: Иран&nbsp;обяви, че ще удари много силно, по-силно от всеки друг път</p>

Тръмп: Иран току-що обяви, че ще удари много силно днес, по-силно от всеки друг път

Свят Преди 4 часа

Техеран: Преминахте червена линия и ще си платите

<p>Бащата на Сияна&nbsp;влиза в битката за властта</p>

Николай Попов влиза в политиката чрез гражданско движение "Сияние"

България Преди 4 часа

Нямам намерение да се превръщам в поредния омразен политик, заяви Николай Попов

<p>ВМРО обяви подкрепа за проект на Радев за изборите на 19 април</p>

ВМРО обяви подкрепата си за проект на Румен Радев за изборите на 19 април

България Преди 4 часа

Решението е взето от организационния съвет на партията, въпреки наличието на вътрешни резерви

<p>Отлагат поскъпването на тол таксите&nbsp;за неопределено време</p>

Служебното правителство отложи увеличението на тол таксите

България Преди 5 часа

Новата наредба предвиждаше камионите и автобусите в най-ниския клас – тези с най-високи CO₂ емисии – да плащат почти двойно повече спрямо досегашните ставки

<p>Премиерът Андрей Гюров с препоръки&nbsp;за българите в Близкия изток</p>

Българското МВнР предоставя денонощна помощ за българи в Близкия изток

България Преди 5 часа

Ситуационният център на Министерството на външните работи е на разположение за съдействие при кризи в региона

Убит е началник-щабът на Въоръжените сили на Иран

Убит е началник-щабът на Въоръжените сили на Иран

Свят Преди 5 часа

Потвърдена е и смъртта на министъра на отбраната

Приятелството с Путин има граници - както току-що установи Иран

Приятелството с Путин има граници - както току-що установи Иран

Свят Преди 5 часа

Лидерите в Дамаск, Каракас и сега в Техеран вече откриха, че подкрепата на Русия има своите ограничения

<p>Иран обяви траур след смъртта на &quot;един от най-злите хора в историята&quot;</p>

Иран обяви траур след смъртта на върховния си лидер аятолах Хаменей

Свят Преди 6 часа

Хаменей е загинал в резултат на „атака от страна на ционисткия режим и Съединените щати“

Нямаме къде да избягаме: Българи блокирани в огнения регион на Близкия изток

Нямаме къде да избягаме: Българи блокирани в огнения регион на Близкия изток

България Преди 6 часа

Надеждата остава конфликтът да не се разраства още повече

<p>Членове на семейството на Хаменей загинаха при удар в Иран</p>

Ирански държавни медии: Членове на семейството на Али Хаменей загинаха при удар в Иран

Свят Преди 6 часа

Израелската армия заяви, че ударите са били насочени срещу ирански балистични ракети и системи за противовъздушна отбрана

Киев: Русия е приела плана на САЩ за гаранции за сигурността на Украйна

Киев: Русия е приела плана на САЩ за гаранции за сигурността на Украйна

Свят Преди 6 часа

Тръмп призовава Москва и Киев да сключат споразумение, с което да се сложи край на най-голямата война в Европа след 1945 г.

Всичко от днес

От мрежата

Френски и Английски булдог: Прилики и разлики

dogsandcats.bg

Наистина ли котката ми е гладна или е просто лакома

dogsandcats.bg
1

Ята щъркели край Бургас

sinoptik.bg
1

Как жегите влияят на здравето

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 1 март, неделя

Edna.bg

„Не исках да я пея“: Селин Дион за песента от „Титаник“, която я направи безсмъртна

Edna.bg

Доскорошен играч на ЦСКА: Атмосферата на криза не спираше, всички предразсъдъци се оправдаха

Gong.bg

Георги Иванов: Някой дава ли решение за терените? Форматът на първенството е оптимален

Gong.bg

Николай Младенов: Ситуацията в ОАЕ е спокойна, безопасността е абсолютен приоритет

Nova.bg

Кая Калас определи смъртта Али Хаменей като "решаващ момент в иранската история"

Nova.bg