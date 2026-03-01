Министър Дечев: 23 от 28 областни директори на МВР са сменени до момента

Д о момента са сменени 23-ма от общо 28 директори на областни дирекции на Министерството на вътрешните работи (МВР). Останалите на този етап остават, съобщи служебният министър Емил Дечев за NOVA.

Министърът каза, че има план как да работи във връзка с изборите и планът е стартирал. В петък в 9:00 ч. в Главна дирекция „Национална полиция" предстои национално съвещание с ръководителите на всички главни дирекции, областни дирекции на МВР, които са много важни за организацията на изборите, каза Дечев. Той подчерта, че дори новите директори на областни дирекции на МВР не трябва да се считат за непоклатими. Ако забележим при някои от тях видими нарушения на закона, това няма да ни попречи и тези нови да сменим, допълни министърът.

Той обясни, че с една част от сменените директори на областни дирекции на МВР се е срещал лично, с други хората от неговия екип са се срещали. В отговор на въпрос защо прави тези поголовни смени, Дечев заяви, че за да се направят честни, демократични и законосъобразни избори, трябва да има доверие в директорите на областните дирекции.

Служебният вътрешен министър каза, че предстоят смени и на директори на районни полицейски управления. Той допълни, че има богата статистика как в едни и същи изборни секции 90% са гласувалите за една партия, а на следващите избори 90% са гласували за нейния яростен политически опонент. МВР има изключително важна роля в изборния процес, но областните управители също носят отговорност, както и политическите партии, които могат да подтикнат, да вдъхновят и подбудят закононарушение.

За случая „Петрохан" Дечев каза, че натиск върху разследващи по случая не е оказвал. Само наблюдаващият прокурор може да дава указания по разследването, както е по закон, каза министърът. Това е първият случай в историята, по който от една страна се поставя под съмнение правото на министъра да има поне някаква представа какво се е случвало в неговото ведомство, а от друга му се казва, че е по-добре нищо да не знае за това разследване, което е абсурдно, коментира Емил Дечев. Той каза, че следва да бъде информиран на какъв етап е разследването, какви действия са били извършени, като отново подчерта, че няма право да дава никакви указания на разследващите.

Според министъра достигането до обективната истина е изключително важно за изборния процес, защото тя е „като постоянно възпаление за обществото". Извират всякакви конспиративни теории, много хора са изнервени и в психоза, а това е изключително лошо за избори, които трябва да се направят в спокойна обстановка. Като министър обаче имам право да знам какво е развитието на случая, заяви министър Дечев.