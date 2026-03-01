България

Надежда Нейнски разговаря с израелския външен министър Гидеон Саар

По време на разговора бе направен анализ на актуалната ситуация в региона на Близкия изток

1 март 2026, 15:57
Надежда Нейнски разговаря с израелския външен министър Гидеон Саар
Източник: Министерство на външните работи

С лужебният министър на външните работи Надежда Нейнски разговаря по телефона с външния министър на Държавата Израел Гидеон Саар, съобщиха от Министерството на външните работи в профила на ведомството във Фейсбук. 

По време на разговора бе направен анализ на актуалната ситуация в региона на Близкия изток, като министър Саар увери първия ни дипломат, че израелското правителство има готовност да съдейства при необходимост от завръщането в България на краткосрочно пребиваващи български граждани, допълниха от МВнР.

Американският президент Доналд Тръмп вчера сутринта потвърди, че Израел и САЩ нанасят съвместно удари по Иран, а в отговор Иран извърши ракетна атака срещу щаба на Пети американски флот в Бахрейн. 

Израелската и американската операция в Иран предизвикаха многовекторен ирански отговор, засегнал и страни, които не са преки участници в конфронтацията. Това са Катар, Кувейт, ОАЕ, Саудитска Арабия, Оман, Бахрейн, Йордания и Ирак. 

В Министерския съвет служебният премиер Андрей Гюров свика вчера заседание на Съвета по сигурността. След заседанието представителите на служебното правителство заявиха, че България не е пряка цел за Иран и няма директна военна опасност за страната. 

Президентската институция следи със загриженост и тревога развитието на ситуацията в Близкия изток. Присъединяваме се към международните усилия за прекратяване на военните действия и за връщане на масата на преговорите, както и към призивите за спешно свикване на Съвета за сигурност на ООН, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Източник: Лилия Йорданова/БТА    
Близък изток Израел Иран България Дипломация Регионална сигурност Съвет по сигурността Военни удари Български граждани САЩ
Последвайте ни
1397 български туристи се намират в Близкия изток, блокирани на Малдивите, Сейшелите, Тайланд

1397 български туристи се намират в Близкия изток, блокирани на Малдивите, Сейшелите, Тайланд

Иран след смъртта на Хаменей: Кой ще бъде новият върховен лидер?

Иран след смъртта на Хаменей: Кой ще бъде новият върховен лидер?

Николай Младенов: Ситуацията в ОАЕ е спокойна. Безопасността е абсолютен приоритет

Николай Младенов: Ситуацията в ОАЕ е спокойна. Безопасността е абсолютен приоритет

Девет убити в Израел при ирански ракетен удар

Девет убити в Израел при ирански ракетен удар

Колко ни струва тегленето и внасянето на пари

Колко ни струва тегленето и внасянето на пари

pariteni.bg
Бурбул и Кане Корсо: Прилики и разлики

Бурбул и Кане Корсо: Прилики и разлики

dogsandcats.bg
Тръмп: Хаменей, един от най-злите хора, е мъртъв
Ексклузивно

Тръмп: Хаменей, един от най-злите хора, е мъртъв

Преди 17 часа
<p>Президентът Йотова с позиция за войната с Иран</p>
Ексклузивно

Президентът Йотова с позиция за войната с Иран

Преди 22 часа
Взривове в централен Израел, Йерусалим и Рамала
Ексклузивно

Взривове в централен Израел, Йерусалим и Рамала

Преди 18 часа
Това ли е краят на режима в Иран, а дали е добра новина
Ексклузивно

Това ли е краят на режима в Иран, а дали е добра новина

Преди 21 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

УНИЦЕФ: Атаките срещу училища в Иран нарушават международното право

УНИЦЕФ: Атаките срещу училища в Иран нарушават международното право

Свят Преди 1 час

Най-малко 108 ученички са били убити при ракетна атака в южната част на страната, според ирански източници

Британският министър на отбраната: Иран е изстрелял две ракети в посока към Кипър

Британският министър на отбраната: Иран е изстрелял две ракети в посока към Кипър

Свят Преди 2 часа

Все още не е ясно дали ракетите са били насочени към британските съоръжения на острова

<p>Ирански&nbsp;медии потвърдиха смъртта на висш генерал и ключов съветник на Хаменей</p>

Иранските държавни медии потвърдиха смъртта на висш генерал и ключов съветник на Хаменей

Свят Преди 3 часа

Али Шамхани беше изключително влиятелна фигура в иранската властова структура в продължение на десетилетия

<p>Нетаняху към народа на Иран: Отстранете терористичния режим, който направи живота ви ад</p>

Израелският премиер Нетаняху призова народа на Иран да свали режима в Техеран

Свят Преди 3 часа

Нетаняху отправи същият призив и снощи, когато направи видеообръщение на иврит

NYT: ЦРУ е помогнало за установяване на местоположението на Хаменей

NYT: ЦРУ е помогнало за установяване на местоположението на Хаменей

България Преди 3 часа

Иранските държавни медии вече потвърдиха, че Хаменей е убит

50-километрова мартеница във Видин гони рекорд на "Гинес"

50-километрова мартеница във Видин гони рекорд на "Гинес"

Свят Преди 3 часа

Самото измерване на мартеницата ще продължи около 10 часа

Путин определи смъртта на Хаменей като "цинично убийство"

Путин определи смъртта на Хаменей като "цинично убийство"

Свят Преди 3 часа

По думите му то нарушава както нормите на човешкия морал, така и международното право

Белгия задържа петролен танкер от руския сенчест флот

Белгия задържа петролен танкер от руския сенчест флот

Свят Преди 4 часа

Руският сенчест флот включва кораби, които пренасят товари, заобикаляйки санкциите, наложени на Москва заради инвазията в Украйна на 24 февруари 2022 г.

<p>Иран иска &quot;отмъщение&quot;</p>

Масуд Пезешкиан: Иран иска "отмъщение"

Свят Преди 4 часа

Хатами каза, че всички подразделения на армията участват в контраоперацията срещу агресията на Израел и САЩ

МВнР с предупреждение за сигурността в Близкия изток

МВнР с предупреждение за сигурността в Близкия изток

България Преди 4 часа

Ведомството е повишило степента за риск по отношение на държавите от региона на Ниво 5

Евгений Генчев: Валерия ми разби сърцето - изповед за любов и загуба

Евгений Генчев: Валерия ми разби сърцето - изповед за любов и загуба

Любопитно Преди 5 часа

Евгений Генчев с разказ за кариерата и личния си живот в „Мон Дьо: Храмът на историите“

<p>САЩ изчерпват запасите си от ПВО ракети в Близкия изток</p>

Ударите по Иран заплашват да изчерпат запасите от оръжие на САЩ - и да поставят американските войски в риск

Свят Преди 5 часа

Администрацията вече е изразходвала значителни запаси от ракети за противовъздушна отбрана в операциите срещу Иран и неговите прокси-групи

Огнен ад в столичния "Младост 4" - две коли изгоряха през нощта

Огнен ад в столичния "Младост 4" - две коли изгоряха през нощта

България Преди 5 часа

На място са пристигнали екипи на пожарната

<p>Тръмп: Иран&nbsp;обяви, че ще удари много силно, по-силно от всеки друг път</p>

Тръмп: Иран току-що обяви, че ще удари много силно днес, по-силно от всеки друг път

Свят Преди 6 часа

Техеран: Преминахте червена линия и ще си платите

<p>Бащата на Сияна&nbsp;влиза в битката за властта</p>

Николай Попов влиза в политиката чрез гражданско движение "Сияние"

България Преди 6 часа

Нямам намерение да се превръщам в поредния омразен политик, заяви Николай Попов

<p>ВМРО обяви подкрепа за проект на Радев за изборите на 19 април</p>

ВМРО обяви подкрепата си за проект на Румен Радев за изборите на 19 април

България Преди 6 часа

Решението е взето от организационния съвет на партията, въпреки наличието на вътрешни резерви

Всичко от днес

От мрежата

Наистина ли котката ми е гладна или е просто лакома

dogsandcats.bg

Как да се справим с космените топки при котките

dogsandcats.bg
1

Ята щъркели край Бургас

sinoptik.bg
1

Как жегите влияят на здравето

sinoptik.bg

Мъжът, който уплаши Бонд, но плаче зад кадър - Хавиер Бардем

Edna.bg

Дневен хороскоп за 1 март, неделя

Edna.bg

Селтик навакса два гола пасив в дербито с Рейнджърс

Gong.bg

Футболът в Катар спря, провеждането на "Финалисима" е под въпрос

Gong.bg

В Близкия изток има около 1400 български туристи, заминали с туроператори

Nova.bg

Нови цени на водата от 1 март: Поскъпване с до 14% в част от страната

Nova.bg