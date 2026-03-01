Надежда Нейнски разговаря с израелския външен министър Гидеон Саар

С лужебният министър на външните работи Надежда Нейнски разговаря по телефона с външния министър на Държавата Израел Гидеон Саар, съобщиха от Министерството на външните работи в профила на ведомството във Фейсбук.

По време на разговора бе направен анализ на актуалната ситуация в региона на Близкия изток, като министър Саар увери първия ни дипломат, че израелското правителство има готовност да съдейства при необходимост от завръщането в България на краткосрочно пребиваващи български граждани, допълниха от МВнР.

Американският президент Доналд Тръмп вчера сутринта потвърди, че Израел и САЩ нанасят съвместно удари по Иран, а в отговор Иран извърши ракетна атака срещу щаба на Пети американски флот в Бахрейн.

Израелската и американската операция в Иран предизвикаха многовекторен ирански отговор, засегнал и страни, които не са преки участници в конфронтацията. Това са Катар, Кувейт, ОАЕ, Саудитска Арабия, Оман, Бахрейн, Йордания и Ирак.

В Министерския съвет служебният премиер Андрей Гюров свика вчера заседание на Съвета по сигурността. След заседанието представителите на служебното правителство заявиха, че България не е пряка цел за Иран и няма директна военна опасност за страната.

Президентската институция следи със загриженост и тревога развитието на ситуацията в Близкия изток. Присъединяваме се към международните усилия за прекратяване на военните действия и за връщане на масата на преговорите, както и към призивите за спешно свикване на Съвета за сигурност на ООН, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.