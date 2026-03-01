Доналд Тръмп заяви, че досега са били убити 48 ирански лидери

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред Си Ен Би Си, че военните операции в Иран "изпреварват графика".
В интервю за друга американска телевизия - "Фокс Нюз", Тръмп каза, че от началото на вчерашните удари са убити 48 ирански лидери.
"Никой не може да повярва на успеха, който постигаме – 48 лидери са отстранени с един замах. И нещата се развиват бързо", посочи Тръмп.
Trump on Iran: "Nobody can believe the success we’ve had, 48 leaders disappeared in one swoop. And it's happening very quickly."— NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2026
According to him, Iran was supposed to acquire nuclear weapons within 2 weeks. pic.twitter.com/2uB35h8zo8
По-рано днес Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), което отговаря за Близкия изток, съобщи, че досега има трима убити американски войници и петима тежко ранени.