„Новата кралица на попа“ Оливия Дийн триумфира на Brit Awards 2026

Brit Awards короняса Оливия Дийн за новата кралица на поп музиката във Великобритания, след като тя спечели четири отличия на бляскавата церемония. Тази година наградите се проведоха в Манчестър – за първи път извън Лондон в почти 50-годишната история на събитието, пише ВВС.

Дийн надделя в оспорваната категория за най-добър британски изпълнител, изпреварвайки Лола Йънг (носителка на наградата за пробив), Дейв в категорията за най-добър рап изпълнител и Сам Фендър за най-добър рок изпълнител.

Тя триумфира и с наградата за най-добър албум за своя трансатлантически хит „Изкуството да обичаш“, както и с отличието за песен на годината за актуалното си сътрудничество номер едно с Fender – „Rein Me In“.

Olivia Dean crowned new UK queen of pop as Brit Awards hit the north https://t.co/5eLi9oEyJJ — BBC News (UK) (@BBCNews) February 28, 2026

„Този албум е просто за любовта и за това да се обичаме един друг в свят, който се усеща без любов“, каза звездата, сдържайки сълзи от радост. „Не знам дали някога съм си мислила, че ще получа награда Brit, но я получих!“, заяви тя, след като по-рано вечерта подскочи от щастие при първото си излизане на сцената като победител.

26-годишната лондончанка, която грабна и отличието за най-добър поп изпълнител, представи елегантно изпълнение на песента си Man I Need. На сцената на церемонията се изявиха още Harry Styles, носителите на наградата за най-добра група Wolf Alice, поп звездата Raye и Alex Warren, към когото на пианото се присъедини James Blunt с характерния си кадифен тембър.

Robbie Williams закри шоуто с мащабен трибют в чест на Ozzy Osbourne, заедно с част от бившите му колеги от групата. Междувременно каталунската звезда, известна със смелите си жанрови експерименти, Rosalía влезе в историята, след като стана първият британски носител на награда, отличен за музика, изпълнена на чужд език – признание, което традиционно отива при американски изпълнители.

„Нека продължим да празнуваме различността“, каза тя в речта си. „Нека продължим да празнуваме различната музика, различните култури, различните езици.“

Тя бе придружена на сцената от Björk за впечатляващо изпълнение на последния си сингъл Berghain, който според водещия Jack Whitehall е започнал като „Последната нощ на абитуриентските балове“ и е завършил като рейв парти в клуб на Ибиса.

На свой ред Rosé също записа името си в историята, превръщайки се в първата K-pop изпълнителка, спечелила наградата „Международна песен на годината“ за дуета си с Bruno Mars – APT.

Оливия Дийнсгейт превзе Манчестър

Четворният триумф на Дийн затвърждава позицията ѝ като най-голямата нова звезда на Великобритания, след успеха ѝ на Grammy Awards миналия месец в Лос Анджелис, където тя спечели отличието за най-добър нов изпълнител.

Нейният мек, с джаз оттенък втори албум включва запомнящи се композиции за рисковете и радостите на влюбването – сред тях Man I Need, Nice to Each Other и So Easy (To Fall in Love), които миналата година намериха място в топ 10.

В навечерието на церемонията възпитаниците на Британското училище подгряха атмосферата в Манчестър с лъчезарен благотворителен концерт на свещи в градската зала „Албърт Хол“ в четвъртък.

Жп гарата „Дийнсгейт“ в Манчестър дори бе символично преименувана на „Оливия Дийнсгейт“ за седмица в нейна чест.

Остава само да се надяваме, че ще намери трамвая, който ѝ е нужен, за да се прибере у дома в неделя.