Любопитно

„Новата кралица на попа“ Оливия Дийн триумфира на Brit Awards 2026

Оливия Дийн триумфира на Brit Awards в Манчестър с четири награди, включително за най-добър британски изпълнител и албум, утвърждавайки се като новата кралица на попа във Великобритания

1 март 2026, 18:22
„Новата кралица на попа“ Оливия Дийн триумфира на Brit Awards 2026
Източник: Getty Images

Brit Awards короняса Оливия Дийн за новата кралица на поп музиката във Великобритания, след като тя спечели четири отличия на бляскавата церемония. Тази година наградите се проведоха в Манчестър – за първи път извън Лондон в почти 50-годишната история на събитието, пише ВВС.

Дийн надделя в оспорваната категория за най-добър британски изпълнител, изпреварвайки Лола Йънг (носителка на наградата за пробив), Дейв в категорията за най-добър рап изпълнител и Сам Фендър за най-добър рок изпълнител.

Тя триумфира и с наградата за най-добър албум за своя трансатлантически хит „Изкуството да обичаш“, както и с отличието за песен на годината за актуалното си сътрудничество номер едно с Fender – „Rein Me In“.

„Този албум е просто за любовта и за това да се обичаме един друг в свят, който се усеща без любов“, каза звездата, сдържайки сълзи от радост. „Не знам дали някога съм си мислила, че ще получа награда Brit, но я получих!“, заяви тя, след като по-рано вечерта подскочи от щастие при първото си излизане на сцената като победител.

26-годишната лондончанка, която грабна и отличието за най-добър поп изпълнител, представи елегантно изпълнение на песента си Man I Need. На сцената на церемонията се изявиха още Harry Styles, носителите на наградата за най-добра група Wolf Alice, поп звездата Raye и Alex Warren, към когото на пианото се присъедини James Blunt с характерния си кадифен тембър.

Robbie Williams закри шоуто с мащабен трибют в чест на Ozzy Osbourne, заедно с част от бившите му колеги от групата. Междувременно каталунската звезда, известна със смелите си жанрови експерименти, Rosalía влезе в историята, след като стана първият британски носител на награда, отличен за музика, изпълнена на чужд език – признание, което традиционно отива при американски изпълнители.

„Нека продължим да празнуваме различността“, каза тя в речта си. „Нека продължим да празнуваме различната музика, различните култури, различните езици.“

Embed from Getty Images

Тя бе придружена на сцената от Björk за впечатляващо изпълнение на последния си сингъл Berghain, който според водещия Jack Whitehall е започнал като „Последната нощ на абитуриентските балове“ и е завършил като рейв парти в клуб на Ибиса.

На свой ред Rosé също записа името си в историята, превръщайки се в първата K-pop изпълнителка, спечелила наградата „Международна песен на годината“ за дуета си с Bruno Mars – APT.

  • Оливия Дийнсгейт превзе Манчестър

Четворният триумф на Дийн затвърждава позицията ѝ като най-голямата нова звезда на Великобритания, след успеха ѝ на Grammy Awards миналия месец в Лос Анджелис, където тя спечели отличието за най-добър нов изпълнител.

Нейният мек, с джаз оттенък втори албум включва запомнящи се композиции за рисковете и радостите на влюбването – сред тях Man I Need, Nice to Each Other и So Easy (To Fall in Love), които миналата година намериха място в топ 10.

Embed from Getty Images

В навечерието на церемонията възпитаниците на Британското училище подгряха атмосферата в Манчестър с лъчезарен благотворителен концерт на свещи в градската зала „Албърт Хол“ в четвъртък.

Жп гарата „Дийнсгейт“ в Манчестър дори бе символично преименувана на „Оливия Дийнсгейт“ за седмица в нейна чест.

Остава само да се надяваме, че ще намери трамвая, който ѝ е нужен, за да се прибере у дома в неделя.

Награди БРИТ Оливия Дийн Поп музика Манчестър Музикални награди Британска музика Албум на годината Песен на годината Международни изпълнители Изпълнения на живо
Последвайте ни
1397 български туристи се намират в Близкия изток, блокирани на Малдивите, Сейшелите, Тайланд

1397 български туристи се намират в Близкия изток, блокирани на Малдивите, Сейшелите, Тайланд

Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА

Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА

Почина депутатът от

Почина депутатът от "Възраждане" Славчо Крумов

„Новата кралица на попа“ Оливия Дийн триумфира на Brit Awards 2026

„Новата кралица на попа“ Оливия Дийн триумфира на Brit Awards 2026

Колко ни струва тегленето и внасянето на пари

Колко ни струва тегленето и внасянето на пари

pariteni.bg
Xiaomi влезе в Gran Turismo с Vision GT, за да покаже напредъка на китайците

Xiaomi влезе в Gran Turismo с Vision GT, за да покаже напредъка на китайците

carmarket.bg
Тръмп: Хаменей, един от най-злите хора, е мъртъв
Ексклузивно

Тръмп: Хаменей, един от най-злите хора, е мъртъв

Преди 18 часа
<p>Президентът Йотова с позиция за войната с Иран</p>
Ексклузивно

Президентът Йотова с позиция за войната с Иран

Преди 23 часа
Взривове в централен Израел, Йерусалим и Рамала
Ексклузивно

Взривове в централен Израел, Йерусалим и Рамала

Преди 19 часа
Това ли е краят на режима в Иран, а дали е добра новина
Ексклузивно

Това ли е краят на режима в Иран, а дали е добра новина

Преди 23 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Трима американски войници са убити при операцията срещу Иран

Трима американски войници са убити при операцията срещу Иран

Свят Преди 1 час

Това са първите известни жертви сред американския персонал, откакто САЩ започнаха масирани бомбардировки срещу Иран

Девет убити в Израел при ирански ракетен удар

Девет убити в Израел при ирански ракетен удар

Свят Преди 1 час

Ранени са двадесет и осем човека, двама от които са в тежко състояние

Николай Младенов: Ситуацията в ОАЕ е спокойна. Безопасността е абсолютен приоритет

Николай Младенов: Ситуацията в ОАЕ е спокойна. Безопасността е абсолютен приоритет

Свят Преди 3 часа

Той представи официални данни за ефективността на системите за противовъздушна отбрана и текущото състояние на сигурността в страната

Кая Калас: Смъртта на Али Хаменей е решаващ момент в иранската история

Кая Калас: Смъртта на Али Хаменей е решаващ момент в иранската история

Свят Преди 3 часа

Хаменей беше убит при вчерашните израелски и американски въздушни удари в Иран, при които бе поразена и резиденцията на върховния лидер в центъра на Техеран

УНИЦЕФ: Атаките срещу училища в Иран нарушават международното право

УНИЦЕФ: Атаките срещу училища в Иран нарушават международното право

Свят Преди 3 часа

Най-малко 108 ученички са били убити при ракетна атака в южната част на страната, според ирански източници

Британският министър на отбраната: Иран е изстрелял две ракети в посока към Кипър

Британският министър на отбраната: Иран е изстрелял две ракети в посока към Кипър

Свят Преди 3 часа

Все още не е ясно дали ракетите са били насочени към британските съоръжения на острова

<p>Как реагираха &quot;Хамас&quot; и &quot;Хизбула&quot; на убийството на аятолах Али Хаменей</p>

"Хамас" и "Хизбула" осъдиха убийството на аятолах Али Хаменей

Свят Преди 4 часа

"САЩ и фашисткото окупационно правителство (на Израел) носят цялата отговорност за тази отявлена агресия"

Майката на Николай Златков навръх рождения си ден: Светлината си отиде от този свят

Майката на Николай Златков навръх рождения си ден: Светлината си отиде от този свят

България Преди 4 часа

В публикация в официалния си фейсбук профил тя отбелязва рождения си ден и разказва за миналото, когато Николай и приятелите му са били заедно

<p>Ирански&nbsp;медии потвърдиха смъртта на висш генерал и ключов съветник на Хаменей</p>

Иранските държавни медии потвърдиха смъртта на висш генерал и ключов съветник на Хаменей

Свят Преди 4 часа

Али Шамхани беше изключително влиятелна фигура в иранската властова структура в продължение на десетилетия

<p>Нетаняху към народа на Иран: Отстранете терористичния режим, който направи живота ви ад</p>

Израелският премиер Нетаняху призова народа на Иран да свали режима в Техеран

Свят Преди 4 часа

Нетаняху отправи същият призив и снощи, когато направи видеообръщение на иврит

NYT: ЦРУ е помогнало за установяване на местоположението на Хаменей

NYT: ЦРУ е помогнало за установяване на местоположението на Хаменей

България Преди 5 часа

Иранските държавни медии вече потвърдиха, че Хаменей е убит

50-километрова мартеница във Видин гони рекорд на "Гинес"

50-километрова мартеница във Видин гони рекорд на "Гинес"

Свят Преди 5 часа

Самото измерване на мартеницата ще продължи около 10 часа

Путин определи смъртта на Хаменей като "цинично убийство"

Путин определи смъртта на Хаменей като "цинично убийство"

Свят Преди 5 часа

По думите му то нарушава както нормите на човешкия морал, така и международното право

Белгия задържа петролен танкер от руския сенчест флот

Белгия задържа петролен танкер от руския сенчест флот

Свят Преди 5 часа

Руският сенчест флот включва кораби, които пренасят товари, заобикаляйки санкциите, наложени на Москва заради инвазията в Украйна на 24 февруари 2022 г.

<p>Иран иска &quot;отмъщение&quot;</p>

Масуд Пезешкиан: Иран иска "отмъщение"

Свят Преди 6 часа

Хатами каза, че всички подразделения на армията участват в контраоперацията срещу агресията на Израел и САЩ

МВнР с предупреждение за сигурността в Близкия изток

МВнР с предупреждение за сигурността в Близкия изток

България Преди 6 часа

Ведомството е повишило степента за риск по отношение на държавите от региона на Ниво 5

Всичко от днес

От мрежата

Наистина ли котката ми е гладна или е просто лакома

dogsandcats.bg

Над 150 огнени идеи за имена за оранжеви котки

dogsandcats.bg
1

Ята щъркели край Бургас

sinoptik.bg
1

Как жегите влияят на здравето

sinoptik.bg

Мъжът, който уплаши Бонд, но плаче зад кадър - Хавиер Бардем

Edna.bg

Дневен хороскоп за 1 март, неделя

Edna.bg

10 от Сасуоло шокираха евробоеца Аталанта

Gong.bg

Кризата в Тотнъм става неудържима, "шпорите" с четвърта поредна загуба

Gong.bg

Вътрешният министър: Сменени са 23 от 28 шефове на областни дирекции на МВР

Nova.bg

Напусна ни големият Джони Велинов

Nova.bg