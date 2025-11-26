България

Протест срещу Бюджет 2026 - "Триъгълникът на властта" под обсада

В района има засилено полицейско присъствие

Обновена преди 12 минути / 26 ноември 2025, 17:26
ГДБОП: Шенген промени маршрутите на мигрантския трафик към Румъния

ГДБОП: Шенген промени маршрутите на мигрантския трафик към Румъния
Регионалният министър: 370 нарушения от 400 проверки на строителни обекти, разположени край реки и дерета

Регионалният министър: 370 нарушения от 400 проверки на строителни обекти, разположени край реки и дерета
Смениха председателя на Агенция

Смениха председателя на Агенция "Безопасност на движение по пътищата"
Зов за помощ: Майка се нуждае от помощ, за да пребори рака

Зов за помощ: Майка се нуждае от помощ, за да пребори рака
Скандал в Комисията по бюджет и финанси, ПП-ДБ блокираха заседанието (ВИДЕО/СНИМКИ)

Скандал в Комисията по бюджет и финанси, ПП-ДБ блокираха заседанието (ВИДЕО/СНИМКИ)
Спортният министър за концесията на тотото: Целта е привличане на международни лотарийни компании

Спортният министър за концесията на тотото: Целта е привличане на международни лотарийни компании
Поредица от протести блокираха столицата (ВИДЕО/СНИМКИ)

Поредица от протести блокираха столицата (ВИДЕО/СНИМКИ)
ВМРО на протест в София след нападението на Владимир Перев в Скопие

ВМРО на протест в София след нападението на Владимир Перев в Скопие

П ротестиращи срещу приемането на бюджета блокираха движението в така наречения "Триъгълник на властта" в центъра на София. Организатори на демонстрацията са "Продължаваме Промяната". В района има засилено полицейско присъствие, предава NOVA.

Официалният час за започване на протеста беше 18:00 ч., но хора се бяха събрали пред сградата на Народното събрание, за да гледат организирано заседанието на Парламентарната комисия по бюждет и финанси още на обяд.

На голям екран пред Министерския съвет се предава на живо заседанието на Комисията по бюджет и финанси. Край парламента се появи и бял автобус, който напомни за протестите срещу правителството на Орешарски през 2013 година.

Скандал в Комисията по бюджет и финанси, ПП-ДБ блокираха заседанието (ВИДЕО/СНИМКИ)

Като основен мотив организаторите посочиха вдигането на осигуровките, на данъка върху дивидентите и несъгласие с въвеждането на СУПТО за бизнеса. Според ПП всеки гражданин ще бъде ощетен със 600 лева на година - пари, които ще отидат в държавната хазна.

Кирил Петков призова протестиращите да се хванат за ръце и да направят жива верига около сградата на Народното събрание. Представители на коалицитя ПП-ДБ се включиха в човешката верига.

Вижте повече в нашата галерия:

Протест срещу Бюджет 2026 - "Триъгълникът на властта" под обсада
12 снимки
а
а
протест през МС и НС
протест НС бюджет

Бутилки и бомбички летят около входа на "Дондуков", а полицията сложи каски и шлемове. Стигна се до сблъсъци с органите на реда.

Работодатели от Асоциацията на индустриалния капитал в България също обявиха, че ще се присъединят към протеста срещу Бюджет 2026.

„Против сме много от точките в Проектобюджета и като цяло обстановката от 30 години насам. За жалост, няма какво да се направи освен това да крещим пред Парламента”, заяви недоволството си един от протестиращите.

На второ четене: Бюджетната комисия прие план-сметките на НЗОК и ДОО за 2026 г.

„Не може да се приема проектобюджет за 26 секунди. Трябва да има качествен анализ на всички показатели, а не както правят сега”, смята друг.

В дневния ред на днешнешното ѝ заседание е гласуване на второ четене на законопроекта за бюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и този на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Заседанието започна с напрежение между Асен Василев от ПГ на ПП-ДБ и председателя на комисията Делян Добрев от ПГ на ГЕРБ-СДС.

То беше породено от преждевременното започване на заседанието, което стартира в 12:15 ч., а беше обявено за 14:30 ч. Василев настояваше да се изчака предвиденият час и блокира дейността на комисията дотогава.

Източник: БТА, Марин Колев    
Протест Бюджет София Триъгълник на властта Народно събрание Продължаваме промяната Парламентарна комисия по бюджет и финанси ДОО и НЗОК Блокада на движението Полицейско присъствие
Последвайте ни

По темата

Протест срещу Бюджет 2026 -

Протест срещу Бюджет 2026 - "Триъгълникът на властта" под обсада

Европрокуратурата разби голяма схема за ДДС измами за над 78 млн. евро

Европрокуратурата разби голяма схема за ДДС измами за над 78 млн. евро

На второ четене: Бюджетната комисия прие план-сметките на НЗОК и ДОО за 2026 г.

На второ четене: Бюджетната комисия прие план-сметките на НЗОК и ДОО за 2026 г.

Кремъл: Информационни течове саботират мирните преговори

Кремъл: Информационни течове саботират мирните преговори

Банкери прогнозират: Какво ни чака при лихвите и таксите след еврото

Банкери прогнозират: Какво ни чака при лихвите и таксите след еврото

pariteni.bg
7 стъпки за лечение на ушни инфекции при котките

7 стъпки за лечение на ушни инфекции при котките

dogsandcats.bg
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
Ексклузивно

26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

Преди 13 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 11 часа
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Ексклузивно

Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Преди 13 часа
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година
Ексклузивно

Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

Преди 13 часа

Виц на деня

Едно време с какви хубави имена кръщаваха децата! Сега го повикаш в парка по име, и пет кучета дойдат при теб!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Самолет излезе от писта, парализира летището във Вилнюс

Самолет излезе от писта, парализира летището във Вилнюс

Свят Преди 1 час

Не се съобщава за ранени

<p>Станков: В България има достатъчно горива, за разлика от Сърбия</p>

Жечо Станков: В България има достатъчно горива, за разлика от Сърбия

България Преди 1 час

Той не вижда проблем дерогацията за “Лукойл” да бъде удължена

Расте броят на жертвите на смъртоносния пожар в Хонконг

Расте броят на жертвите на смъртоносния пожар в Хонконг

Свят Преди 2 часа

Около 700 жители са били евакуирани и настанени във временни центрове

Откриха нов начин за отслабване

Откриха нов начин за отслабване

Любопитно Преди 2 часа

Ензимът HSL стартира разграждането на мазнините, когато организмът се нуждае от енергия – например при гладуване или стрес

Доналд Тръмп

„Грозна“, „враг на народа“ и „драскачка“ – Тръмп отново нападна репортерка

Свят Преди 2 часа

<p>Депутатите остават без паркоместа на&nbsp;площад&nbsp;&quot;Св. Александър Невски&quot;</p>

От 1 декември: Депутатите остават без паркоместа на площад "Св. Александър Невски"

България Преди 3 часа

Това става ясно от писмо на председателя на Народното събрание Рая Назарян до министъра на вътрешните работи Даниел Митов

Обвиниха украинец за умишлено убийство в "Студентски град"

Обвиниха украинец за умишлено убийство в "Студентски град"

България Преди 3 часа

Кървавият инцидент се разиграва на 22 ноември, а пострадалият почина на 25 ноември

<p>Нова стратегия: Руски език и идентичност в анексираните земи</p>

Путин подписа указ за укрепване на руската идентичност в анексираните райони

Свят Преди 3 часа

Още преди създаването на СССР част от украинците са били положително настроени към Москва, а голяма част от тях владеят както руски, така и украински език

Грейс Кели и принц Рение – историята на една любов, започнала с писмо на свещеник

Грейс Кели и принц Рение – историята на една любов, започнала с писмо на свещеник

Любопитно Преди 3 часа

Срещата с американската красавица е като сбъдната мечта за принца – и същевременно част от много по-голям план

<p>Песков: Мнозина провалят мирния процес за Украйна</p>

Дмитрий Песков: Мнозина провалят мирния процес за Украйна

Свят Преди 3 часа

"Почакайте, все още е преждевременно да се каже това"

Принц Уилям и принцеса Кейт се готвят за голямо пътуване до Америка

Принц Уилям и принцеса Кейт се готвят за голямо пътуване до Америка

Любопитно Преди 3 часа

Ще бъдат ли включени принц Хари и Меган Маркъл?

Никола Саркози

Никола Саркози е окончателно виновен по делото за аферата Бигмалион

Свят Преди 3 часа

Саркози, който беше президент на Франция между 2007 и 2012 г., беше признат за виновен, че е прикрил незаконно превишаване на разходите за кампанията си

Какво се обърка в последната битка на Ръждавичка от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Какво се обърка в последната битка на Ръждавичка от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 3 часа

„Никога не катерете стена с ръкавици“ - съветва категорично бившата спортна акробатка

Европейският парламент прие Бюджет 2026

Европейският парламент прие Бюджет 2026

Свят Преди 3 часа

Парламентът успешно договори допълнителни 372,7 млн. евро за ключови приоритетни програми спрямо предложението на ЕК

Какво ще стане с коргитата на кралицата? Неподозирана заплаха в новия им дом

Какво ще стане с коргитата на кралицата? Неподозирана заплаха в новия им дом

Любопитно Преди 3 часа

Известно е, че имението Сандрингам в миналото е било свързвано със сезонни кучешки заболявания (SCI) – рядко, но опасно състояние, което може да бъде фатално

"Абсурден план за мир": Евродепутати спорят за Украйна

"Абсурден план за мир": Евродепутати спорят за Украйна

Свят Преди 3 часа

Повече от час продължиха дебатите по резолюцията

Всичко от днес

От мрежата

Знаете ли точно колко зъба има кучето ви?

dogsandcats.bg

Смарт покупки за котката: интересни предмети, които ще улеснят живота ви

dogsandcats.bg
1

Знаете ли какво е дъбова гала

sinoptik.bg
1

Виждали ли сте гигантското алое в Балчик

sinoptik.bg

Годеникът на Меган Фокс - Машин Гън Кели, направи пикантно признание за сексуалния си живот

Edna.bg

Топ 5 празнични идеи: Как да подарите света на един клик разстояние

Edna.bg

НА ЖИВО: Резултати и голмайстори от двубоите в Шампионска лига

Gong.bg

Глобиха солено съперник на Лудогорец в ЛЕ заради издънка в Разград

Gong.bg

Протестиращи срещу Бюджет 2026 блокираха движението в "Триъгълника на властта" (СНИМКИ+ВИДЕО)

Nova.bg

На второ четене: Ресорната комисия прие бюджетите на НЗОК и ДОО за 2026 г.

Nova.bg