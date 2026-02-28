Взривове в централен Израел, Йерусалим и Рамала

Ж урналисти на АФП съобщават, че са се чули серия взривове в Йерусалим, в централната част на Израел и в Рамала на окупирания Западен бряг.

Журналист в Тел Авив съобщи за голяма експлозия.

Дрон взриви небостъргач в Бахрейн

Взривовете последвали сирени за въздушна тревога, след като военните обявиха, че са засекли нова вълна ракети, изстреляни от Иран.

„Военноморската база на израелската армия в пристанището на Хайфа, докът за военни кораби в Хайфа, летището Рамат Давид, Министерството на войната в района Хакерият, военно-индустриалният комплекс Бейт Шамс и военно-индустриалният комплекс Иштод са сред целите на третата и четвъртата вълна“, обявиха от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция на Иран.