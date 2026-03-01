България

Баба Марта идва със слънце: Пролетни температури до 15° на 1 март

Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, по-ниски по Черноморието, в София – около 14°.

1 март 2026, 06:55
Честита Баба Марта! Червено-белият танц на пролетта, който ни пази от зло

Честита Баба Марта! Червено-белият танц на пролетта, който ни пази от зло
Гюров след Съвета по сигурността: Няма директна военна заплаха за България

Гюров след Съвета по сигурността: Няма директна военна заплаха за България
Тити Папазов от Израел: Има война. Няма хора по улиците. В безопасност съм

Тити Папазов от Израел: Има война. Няма хора по улиците. В безопасност съм
Емил Дечев: Взели сме мерки заради войната, няма опасност за България

Емил Дечев: Взели сме мерки заради войната, няма опасност за България
Министър Нейнски сформира Кризисен щаб заради ескалация между Израел и Иран: Пълна мобилизация на българската дипломация

Министър Нейнски сформира Кризисен щаб заради ескалация между Израел и Иран: Пълна мобилизация на българската дипломация
Божидар Божанов: Нямаме нищо общо с „Петрохан”, това е пропаганда

Божидар Божанов: Нямаме нищо общо с „Петрохан”, това е пропаганда
„Скритото“ сирене: 10 тона имитации ни мамят в хотелите и закуските

„Скритото“ сирене: 10 тона имитации ни мамят в хотелите и закуските
„Тотална катастрофа“: Български картофи гният по складове заради евтин внос

„Тотална катастрофа“: Български картофи гният по складове заради евтин внос

Д нес ще бъде предимно слънчево. На места в равнинната част от страната все още ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност, но до обяд облачността ще намалее, а мъглата ще се разсее и в цялата страна ще се установи предимно слънчево време. Ще бъде тихо или със слаб вятър от изток-североизток.

Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, по-ниски по Черноморието, в София – около 14°.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от източната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°.

Над Черноморието сутринта ще има значителна ниска облачност, която до обяд ще намалява и в следобедните часове ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат 6°-8°. Температурата на морската вода е от 4°-5° по северното крайбрежие до 6°-7° по южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Източник: НИМХ    
предимно слънчево мъгла температури вятър планини Черноморие ниска облачност морска вода вълнение на морето времето днес
Последвайте ни
Баба Марта идва със слънце: Пролетни температури до 15° на 1 март

Баба Марта идва със слънце: Пролетни температури до 15° на 1 март

Честита Баба Марта! Червено-белият танц на пролетта, който ни пази от зло

Честита Баба Марта! Червено-белият танц на пролетта, който ни пази от зло

Властовата структура в Иран - кой ще наследи Али Хаменей?

Властовата структура в Иран - кой ще наследи Али Хаменей?

Nano Banna 2 на Google прави още по-истински снимки

Nano Banna 2 на Google прави още по-истински снимки

Колко ни струва тегленето и внасянето на пари

Колко ни струва тегленето и внасянето на пари

pariteni.bg
10 дружелюбни породи кучета, които се радват на всеки

10 дружелюбни породи кучета, които се радват на всеки

dogsandcats.bg
Тръмп: Хаменей, един от най-злите хора, е мъртъв
Ексклузивно

Тръмп: Хаменей, един от най-злите хора, е мъртъв

Преди 7 часа
<p>Президентът Йотова с позиция за войната с Иран</p>
Ексклузивно

Президентът Йотова с позиция за войната с Иран

Преди 12 часа
Взривове в централен Израел, Йерусалим и Рамала
Ексклузивно

Взривове в централен Израел, Йерусалим и Рамала

Преди 8 часа
Това ли е краят на режима в Иран, а дали е добра новина
Ексклузивно

Това ли е краят на режима в Иран, а дали е добра новина

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>МААЕ с извънредно заседание заради Иран</p>

МААЕ с извънредно заседание заради ударите срещу Иран

Свят Преди 26 минути

Заседанието се свиква по искане на Русия

Защо Русия мълчи за знаковата реч на Хрушчов от 1956

Защо Русия мълчи за знаковата реч на Хрушчов от 1956

Свят Преди 46 минути

70-годишнината от речта на Никита Хрушчов, която бележи окончателния крах на сталинизма, минава почти незабелязано в Русия

„Заспала“ заплаха в леда в Румъния: Бактерия на 5000 години се оказа имуна срещу съвременните лекарства

„Заспала“ заплаха в леда в Румъния: Бактерия на 5000 години се оказа имуна срещу съвременните лекарства

Любопитно Преди 47 минути

Бактерията е открита в ледената пещера Скарисоара в Румъния, където изследователи са пробили 25-метрово ледено ядро, представляващо около 13 000 години замръзнала история

Дара ще представи България на "Евровизия" с песента "Бангаранга"

Дара ще представи България на "Евровизия" с песента "Бангаранга"

България Преди 8 часа

"Бангаранга" беше избрана след гласуване от жури и зрители

Иран изстреля десетки ракети срещу Катар

Иран изстреля десетки ракети срещу Катар

Свят Преди 8 часа

Има ранени, един е критично състояние

Радост в Техеран след новината, че Хаменей е убит

Радост в Техеран след новината, че Хаменей е убит

Свят Преди 9 часа

Тялото му е било извадено изпод развалините на неговата резиденция, според израелски медии

Борисов: Иранските атаки да бъдат прекратени незабавно

Борисов: Иранските атаки да бъдат прекратени незабавно

България Преди 9 часа

Борисов: Надявам се, че съвсем скоро силата на преговорите ще надделее

Пеевски: Операцията срещу Иран променя стратегическата среда и изисква отговорни, премерени реакции

Пеевски: Операцията срещу Иран променя стратегическата среда и изисква отговорни, премерени реакции

България Преди 10 часа

Служебният кабинет трябва да взаимодейства с Народното събрание, вместо да политиканства на дребно, се казва в позицията

Дрон взриви небостъргач в Бахрейн

Дрон взриви небостъргач в Бахрейн

Свят Преди 10 часа

Към поразените сгради са изпратени спасителни и противопожарни екипи

Нетаняху обяви, че Али Хаменей вероятно е убит

Нетаняху обяви, че Али Хаменей вероятно е убит

Свят Преди 10 часа

Нетаняху призова иранците да свалят режима в Иран

Израел току-що удари Исфахан

Израел току-що удари Исфахан

Свят Преди 11 часа

По-рано днес израелската армия отправи предупреждение към жителите на Исфахан

Порнозвезда търси бащата след секс с 400 мъже

Порнозвезда търси бащата след секс с 400 мъже

Свят Преди 11 часа

Бони Блу: Ето защо събрах ДНК проби този ден

<p>Радев за Иран: Една разрушителна война в региона е огромна заплаха</p>

Румен Радев за Иран: Една разрушителна война в региона е огромна заплаха

България Преди 12 часа

Радев: Надявам се разумът да надделее

<p>Експлозия и пожар в Палм Джумейра след удар от Иран</p>

Експлозия и пожар в Палм Джумейра в Дубай след удар от Иран

Свят Преди 12 часа

ИТН: Войната в Иран ще се отрази на България с особена сила

ИТН: Войната в Иран ще се отрази на България с особена сила

България Преди 13 часа

ИТН: Тази война ще доведе до огромен миграционен натиск

Извънредно заседание в ООН заради Иран

Извънредно заседание в ООН заради Иран

Свят Преди 13 часа

Искането за свикването му е отправено от Франция и Бахрейн

Всичко от днес

От мрежата

По-умни ли са Белгийските oвчарки Малиноа от другите кучета?

dogsandcats.bg

Над 150 огнени идеи за имена за оранжеви котки

dogsandcats.bg
1

Ята щъркели край Бургас

sinoptik.bg
1

Как жегите влияят на здравето

sinoptik.bg

Марта Вачкова получи най-търсената играчка в света – плюшения Пънч

Edna.bg

Гласът, който всички разпознаваме: Честит рожден ден на Гeргана Стоянова

Edna.bg

Левски прави поредна крачка към титлата в дерби срещу Локомотив София

Gong.bg

Анди Краев успя да се евакуира от Израел

Gong.bg

Тръмп съобщи, че аятолах Али Хаменей е мъртъв. Държавните медии в Техеран потвърдиха

Nova.bg

Мъст за Хаменей: Десетки ирански атаки срещу Израел и американски бази в Саудитска Арабия. И Техеран е под обстрел

Nova.bg