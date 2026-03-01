Трима американски войници са убити при операцията срещу Иран

Т рима американски войници са били убити, а петима - тежко ранени, при операцията срещу Иран, съобщи Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), което отговаря за Близкия изток, предаде Асошиейтед прес.
BREAKING: Three US troops have been killed and five others "seriously wounded" since the start of the US-Israel strikes on Iran, the US military says. Follow live updates. https://t.co/0UJFdoBsiM— CNN (@CNN) March 1, 2026
Това са първите известни жертви сред американския персонал, откакто САЩ започнаха масирани бомбардировки срещу Иран и убиха неговия върховен лидер на 28 февруари.