Германия, Франция и Великобритания готови за "пропорционални отбранителни действия" срещу Иран

Това се заявява в съвместна декларация на тримата лидери

1 март 2026, 22:55
Германия, Франция и Великобритания готови за "пропорционални отбранителни действия" срещу Иран
Източник: БТА/АР

Л идерите на Германия, Франция и Великобритания заявиха, че са готови на „пропорционални отбранителни действия“, за да „унищожат в зародиш способността на Иран да изстрелва ракети и дронове“. Това се заявява в съвместна декларация на тримата лидери, публикувана днес и цитирана от Франс прес.

Франция повишава отбраната си в Близкия изток, заяви Макрон

„Лидерите (на групата Е3) са потресени от безразборните и непропорционални ракетни атаки, извършени от Иран срещу държави от региона“, се посочва в изявлението.

Великобритания, Франция и Германия осъдиха иранските удари

Иран нанесе предприе удари срещу страни от региона в отговор на ударите, нанесени от САЩ и Израел по иранска територия.

