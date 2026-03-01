Честита Баба Марта! Червено-белият танц на пролетта, който ни пази от зло

В сяка година на 1 март България се обагря в червено и бяло. Улиците, къщите и хората се украсяват с мартеници – символи на здраве, плодородие и прехода от зимата към пролетта. Този древен празник, известен като Баба Марта, е не просто традиция, а жива връзка с миналото ни, която ни напомня за корените на българския фолклор.

Мартеницата – символ на здраве и късмет: Традиции и легенди

Нека се потопим в историята, традициите и обичаите на този уникален български празник.

Произход на празника

Произходът на Баба Марта се корени в дълбоката древност. Според етнолози, традицията датира от времето на траките, които са обитавали тези земи преди хиляди години. Червеното и бялото са символи на дуализма в природата – червеното представлява кръвта, силата и здравето, а бялото – чистотата, невинността и снега, който се топи.

Източник: Getty Images

В българския фолклор Баба Марта е персонифицирана като капризна стара жена, която носи пролетта, но може да бъде и ядосана, предизвиквайки внезапни снеговалежи или бури. Легендите разказват, че тя е сестра на Голям Сечко (януари) и Малък Сечко (февруари), и настроението ѝ определя времето през март.

Една популярна история гласи, че Баба Марта се усмихва само на децата, които носят мартеници, и затова те са защитени от болести и зло.

Историята на първата мартеница

Традициите

Традициите около 1 март са богати и разнообразни. Основният елемент е мартеницата – усукана нишка от червен и бял конец, често с фигурки като Пижо и Пенда. Тези две фигури символизират мъжкото и женското начало: Пенда е жената, облечена в бяло, а Пижо – мъжът в червено.

На 1 март близките си разменят мартеници с пожелания за "здраве и късмет", като ги връзват на китката, шията или дрехите. Това е акт на обич и защита – вярва се, че мартеницата предпазва от уроки, болести и лоши духове.

Обичаите варират според региона. В Северна България, например, мартениците се връзват на плодни дървета или животни, за да се осигури плодородие и добър добив. В Родопите често се палят огньове на 1 март, за да се прогонят злите сили, а децата скачат през тях за здраве. Една от най-интересните традиции е свалянето на мартеницата. Тя не се носи вечно – трябва да се свали, когато се види първата лястовица, щъркел или цъфнало дърво, което символизира пристигането на пролетта. Тогава мартеницата се връзва на плодно дърво с пожелание за плодовитост или се пуска в река, за да отнесе болестите. В някои краища, като в Тракия, се правят гадания: ако мартеницата се завърти на вятъра, годината ще е добра.

В съвременна България Баба Марта е празник, който обединява поколенията. Училища и детски градини организират работилници за изработка на мартеници, а в градовете се провеждат фестивали с фолклорни танци и изложби. Този празник е вписан в списъка на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство през 2017 г., заедно с подобни традиции в Румъния, Молдова и Северна Македония, където се празнува под името Мартеница или Мартеничка. Това признание подчертава универсалния характер на обичая – той е символ на надеждата за ново начало, особено след дългата зима.

Източник: iStock

Но Баба Марта не е само фолклор; тя има и социално значение. В ерата на глобализацията, където традициите се размиват, този празник ни напомня за идентичността ни. Психолози отбелязват, че ритуалите като връзването на мартеница помагат за намаляване на стреса и укрепване на връзките в общността. Освен това, в последните години се наблюдава екологичен завой: все повече хора правят мартеници от биоразградими материали, за да не замърсяват природата, когато ги пускат в реките.

На 1 март чрез червеното и бялото ние празнуваме прераждането на природата и себе си. Баба Марта ни учи, че след всяка зима идва пролет.

Честит 1 март – нека бъде здраве и радост!