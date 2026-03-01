България

Март носи слънце и пролетни температури, но и изненади: Ето какво време ни очаква

Най-ниските температури през март ще бъдат между минус 7 и минус 2 градуса, а най-високите – между 21 и 26 градуса

1 март 2026, 21:20
Март носи слънце и пролетни температури, но и изненади: Ето какво време ни очаква
Източник: iStock/Getty Images

Т ази година през март се очаква средната месечна температура да бъде около и над нормата. В Северна България и високите полета тя ще бъде между 5 и 7 градуса, по Черноморието и в Южна България – между 6 и 9 градуса, а в планините – между минус 8 и минус 2 градуса, съобщава NOVA.

Най-ниските температури през март ще бъдат между минус 7 и минус 2 градуса, а най-високите – между 21 и 26 градуса. Месечната сума на валежите ще бъде около и под нормата, която в равнините е между 40 и 60 л/кв.м, а в планините – между 50 и 90 л/кв.м.

  • Март идва със слънце и усещане за пролет

Месецът ще започне с предимно слънчево и топло време, като максималните температури ще достигат, а на места и ще надхвърлят 15 градуса. По-ниски ще остават температурите по Черноморието и на места в низините и котловините, където преди обяд ще има ниска облачност или мъгла.

Около 3 и към 5-6 март ще има по-значителни увеличения на облачността, но без съществени валежи, а дневните температури слабо ще се понижат. Към края на десетдневието ще настъпи промяна в атмосферната циркулация и динамиката ще се увеличи. Ще има валежи и застудяване, като съществува малка вероятност на места валежите да са значителни. Първоначално над 1500–1600 метра ще вали сняг, като постепенно границата дъжд-сняг ще се понижава и ще се образува нетрайна снежна покривка.

В началото на второто десетдневие вероятността за валежи е малка. Ще има слънчеви часове и временни увеличения на облачността. Температурите ще бъдат близки и малко по-високи от обичайните.

Около средата на периода вероятността за валежи на повече места в страната се повишава, като се очаква и понижение на температурите. През втората половина от десетдневието ще има по-значителни разкъсвания и намаления на облачността до слънчево време; ще бъде и по-топло. Повишена вероятност за валежи има и около 19 март.

Големите празници през март
12 снимки
мартеница баба марта
българско знаме флаг трибагреник
църква кръст свещеник
Тодоровден

И през третото десетдневие изгледите са температурите да бъдат близки до климатичните норми. Очаква се периодът да започне с повече слънчеви часове в по-голямата част от страната. След 23 март времето ще бъде променливо, с чести валежи. Възможно е да има и обстановки с по-интензивни и значителни по количество валежи.

Началото на астрономическата пролет е на 20.03 в 16 ч. и 46 мин.

Мартенско време Прогноза за времето Температури Валежи Сняг Астрономическа пролет Северна България Южна България Черноморие Планини
Последвайте ни
Март носи слънце и пролетни температури, но и изненади: Ето какво време ни очаква

Март носи слънце и пролетни температури, но и изненади: Ето какво време ни очаква

Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА

Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА

Ирански медии: Болница е засегната при въздушни удари в Техеран

Ирански медии: Болница е засегната при въздушни удари в Техеран

ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи

ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
Xiaomi влезе в Gran Turismo с Vision GT, за да покаже напредъка на китайците

Xiaomi влезе в Gran Turismo с Vision GT, за да покаже напредъка на китайците

carmarket.bg
Тръмп: Хаменей, един от най-злите хора, е мъртъв
Ексклузивно

Тръмп: Хаменей, един от най-злите хора, е мъртъв

Преди 21 часа
<p>Президентът Йотова с позиция за войната с Иран</p>
Ексклузивно

Президентът Йотова с позиция за войната с Иран

Преди 1 ден
Взривове в централен Израел, Йерусалим и Рамала
Ексклузивно

Взривове в централен Израел, Йерусалим и Рамала

Преди 22 часа
Това ли е краят на режима в Иран, а дали е добра новина
Ексклузивно

Това ли е краят на режима в Иран, а дали е добра новина

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нетаняху: Израел ще засили ударите си по Техеран

Нетаняху: Израел ще засили ударите си по Техеран

Свят Преди 57 минути

Нетаняху призна, че Израел преживява "болезнени дни" след смъртоносните ирански удари на негова територия

Димитър Бербатов: Отказах министерски пост, за да бъда полезен като съветник

Димитър Бербатов: Отказах министерски пост, за да бъда полезен като съветник

България Преди 1 час

Приемам изключително отговорно новото предизвикателство, заяви той

„Новата кралица на попа“ Оливия Дийн триумфира на Brit Awards 2026

„Новата кралица на попа“ Оливия Дийн триумфира на Brit Awards 2026

Любопитно Преди 3 часа

Оливия Дийн триумфира на Brit Awards в Манчестър с четири награди, включително за най-добър британски изпълнител и албум, утвърждавайки се като новата кралица на попа във Великобритания

Трима американски войници са убити при операцията срещу Иран

Трима американски войници са убити при операцията срещу Иран

Свят Преди 4 часа

Това са първите известни жертви сред американския персонал, откакто САЩ започнаха масирани бомбардировки срещу Иран

Почина депутатът от "Възраждане" Славчо Крумов

Почина депутатът от "Възраждане" Славчо Крумов

България Преди 4 часа

Новината съобщи лидерът на партията Костадин Костадинов

Девет убити в Израел при ирански ракетен удар

Девет убити в Израел при ирански ракетен удар

Свят Преди 4 часа

Ранени са двадесет и осем човека, двама от които са в тежко състояние

1397 български туристи се намират в Близкия изток, блокирани на Малдивите, Сейшелите, Тайланд

1397 български туристи се намират в Близкия изток, блокирани на Малдивите, Сейшелите, Тайланд

България Преди 5 часа

До момента няма информация за нито един пострадал или загинал български гражданин

Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран

Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран

Свят Преди 5 часа

Иранската новинарска агенция ИЛНА по-рано днес съобщи, че 69-годишният бивш лидер е бил убит при въздушен удар в Техеран

Иран след смъртта на Хаменей: Кой ще бъде новият върховен лидер?

Иран след смъртта на Хаменей: Кой ще бъде новият върховен лидер?

Свят Преди 5 часа

Синът му, Моджтаба Хаменей, 56-годишен духовник, често е посочван като възможен приемник. Той обаче никога не е заемал държавна длъжност

Надежда Нейнски разговаря с израелския външен министър Гидеон Саар

Надежда Нейнски разговаря с израелския външен министър Гидеон Саар

България Преди 5 часа

По време на разговора бе направен анализ на актуалната ситуация в региона на Близкия изток

Николай Младенов: Ситуацията в ОАЕ е спокойна. Безопасността е абсолютен приоритет

Николай Младенов: Ситуацията в ОАЕ е спокойна. Безопасността е абсолютен приоритет

Свят Преди 6 часа

Той представи официални данни за ефективността на системите за противовъздушна отбрана и текущото състояние на сигурността в страната

Кая Калас: Смъртта на Али Хаменей е решаващ момент в иранската история

Кая Калас: Смъртта на Али Хаменей е решаващ момент в иранската история

Свят Преди 6 часа

Хаменей беше убит при вчерашните израелски и американски въздушни удари в Иран, при които бе поразена и резиденцията на върховния лидер в центъра на Техеран

УНИЦЕФ: Атаките срещу училища в Иран нарушават международното право

УНИЦЕФ: Атаките срещу училища в Иран нарушават международното право

Свят Преди 6 часа

Най-малко 108 ученички са били убити при ракетна атака в южната част на страната, според ирански източници

Британският министър на отбраната: Иран е изстрелял две ракети в посока към Кипър

Британският министър на отбраната: Иран е изстрелял две ракети в посока към Кипър

Свят Преди 6 часа

Все още не е ясно дали ракетите са били насочени към британските съоръжения на острова

<p>Как реагираха &quot;Хамас&quot; и &quot;Хизбула&quot; на убийството на аятолах Али Хаменей</p>

"Хамас" и "Хизбула" осъдиха убийството на аятолах Али Хаменей

Свят Преди 7 часа

"САЩ и фашисткото окупационно правителство (на Израел) носят цялата отговорност за тази отявлена агресия"

Майката на Николай Златков навръх рождения си ден: Светлината си отиде от този свят

Майката на Николай Златков навръх рождения си ден: Светлината си отиде от този свят

България Преди 7 часа

В публикация в официалния си фейсбук профил тя отбелязва рождения си ден и разказва за миналото, когато Николай и приятелите му са били заедно

Всичко от днес

От мрежата

Наистина ли котката ми е гладна или е просто лакома

dogsandcats.bg

Френски и Английски булдог: Прилики и разлики

dogsandcats.bg
1

Ята щъркели край Бургас

sinoptik.bg
1

Как жегите влияят на здравето

sinoptik.bg

Мъжът, който уплаши Бонд, но плаче зад кадър - Хавиер Бардем

Edna.bg

Дневен хороскоп за 1 март, неделя

Edna.bg

От 2:0 до 2:2 - Ел Гран Дерби в Севиля не разочарова

Gong.bg

Генчев: От такива мачове печели българският футбол

Gong.bg

Вътрешният министър: Сменени са 23 от 28 шефове на областни дирекции на МВР

Nova.bg

САЩ, Израел и Иран продължават да си разменят удари, жертви има в поне пет страни (ОБЗОР)

Nova.bg