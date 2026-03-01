Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА

Л егендарният вратар на ЦСКА Георги Велинов почина на 68-годишна възраст, съобщиха организираните привърженици на "червените" от Трибуна Сектор Г на профила си във Фейсбук.

Велинов е едно от големите имена в историята на ЦСКА. Шесткратен първенец на България и четирикратен носител на Купата на страната. През 1981 г. е избран за Футболист на България. Той е част от великия отбор на ЦСКА, отстранил европейския клубен шампион Ливърпул и стигнал до полуфинал за КЕШ през 1982 г.

Велинов прекара последните си дни във ВМА, където лекарите се бориха за живота му. От години любимецът на феновете водеше тежка битка с онкологично заболяване на челюстта, като премина и през сложна операция в Турция. Въпреки несломимата си воля и подкрепата на цялата общественост, бившият Футболист на годината не успя да спечели последното си голямо изпитание. Неговата кончина остави огромна празнота в сърцата на всички, които се докоснаха до неговото майсторство и доброта, пише gong.bg

Славният път на Георги Велинов на терена бе осеян с множество триумфи, които го превърнаха в истинска икона за Сектор Г. Той стана шампион на страната шест пъти и вдигна Купата на България четири пъти. През 1981 година бе обявен за най-добрия футболист на родината, а година по-късно бе основен стълб в отбора, достигнал до паметния полуфинал за КЕШ. "Светъл ти път, шампионе... Завинаги в сърцата ни!", написа Иван Велчев в емоционалното си послание.