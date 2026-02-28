Гюров след Съвета по сигурността: Няма директна военна заплаха за България

Божидар Божанов: Нямаме нищо общо с „Петрохан”, това е пропаганда

Н яма директна военна заплаха за България. Това заяви служебният премиерй Андрей Гюров след края на Съвета за сигурност, свикан заради ситуацията в Близкия Изток.

Рано тази сутрин Съединените щати и Израел започнаха военни операции срещу Иран. Техеран отвърна на удара с балистични ракети срещу Израел, Бахрейн и Обединените арабски емирства.

Българското правителство следи ситуацията в реално време. Основният ни приоритет към този момент е гарантирането на националната сигурност и сигурността на българските граждани в региона, заяви Гюров.

Той сподели и основните изводи от заседанието:

Първо: Липсата на директна военна заплаха въз основа на докладите на службите за сигурност и МО към този час няма директна военна опасност за територията на Република България, заяви Гюров.

Второ: България не е страна в конфликта, искам категорично да заявя, че страната ни не е част и не участва по никакъв начин в провеждането на военната операция, заяви служебният премиер Гюров.

Не е изисквано предоставянето на българска територия за военни действия и няма промяна в степента на готновност на нашите въоръжени сили, категоричен бе служебният премиер.

Трето: Сигурността на гражданите в България. Категорично заявявам, че към момента няма никакви рискове за живота, здравето и спокойствието на гражданите в страната, заяви Гюров.

МВР и службите за сигурност са предприели необходимите превантивни мерки, за да гарантират обществения ред и няма основание за безпокойство.

Четвърто: Грижа за българските граждани. МВнР работи вече денонощен кризисен щаб. Всички наши дипломатически представителства в региона са във връзка с българските общности. Обсъдени са конкретни планове за евакуация, в случай, че обстановката го наложи. Призоваваме нашите сънародници в Иран и съседните държави да следват стриктно инструкциите на местните власти и МВнР, обясни премиерът.

Пето: Рискове и миграционен натиск. Анализираме потенциалните икономически последици и рисковете за засилване на миграционния натиск. Граничните ни служби са в повишена бдителност, за да гарантират сигурността на границите на страната и ЕС. Държавните институции работят в пълен синхрон, увери Гюров.

Военният министър Атанас Запрянов заяви, че няма пряка военна заплаха, ние не можем да бъдем пряка цел за Иран, няма ударни средства нито в Ново село, нито в Граф Игнатиево, нито има какво да се ползва, ние не участваме в тази операция, не е възможно да бъдем таргетирани като държава, която участва активно в тази операция, категоричен е Запрянов, цитиран от БГНЕС.

Външният министър Надежда Нейнски съобщи, че в Израел българските граждани, които са постоянно пребиваващи там са над 10 00, а реалният брой граждани надвишава тази цифра, над 95% са двойни граждани, които не говорят български език. В Ирак има 140 български граждани и още над 360 с двойно гражданство, Катар - 300 български граждани, като в посолството са регистрирани 185. Общо 11 400 са българските граждани, които пребивават в региона на военния конфликт. Реализирали сме плановете за евакуация и изготвяме още планове, обсъждаме с Азербайджан преминаване през сухопътната граница за евентуална евакуация ако се наложи, уточни Нейнски.

Гюров подчерта, че доставките на горива през следващите месеци за българите са осигурени.

„Има разработени алтернативни трасета дори за енергийни източници, които да не допуснат кризата в региона да се отрази на доставките“, уточни Надежда Нейнски.