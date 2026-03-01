България

NYT: ЦРУ е помогнало за установяване на местоположението на Хаменей

Иранските държавни медии вече потвърдиха, че Хаменей е убит

1 март 2026, 13:40
Нямаме къде да избягаме: Българи блокирани в огнения регион на Близкия изток

Нямаме къде да избягаме: Българи блокирани в огнения регион на Близкия изток
Баба Марта идва със слънце: Пролетни температури до 15° на 1 март

Баба Марта идва със слънце: Пролетни температури до 15° на 1 март
Честита Баба Марта! Червено-белият танц на пролетта, който ни пази от зло

Честита Баба Марта! Червено-белият танц на пролетта, който ни пази от зло
Гюров след Съвета по сигурността: Няма директна военна заплаха за България

Гюров след Съвета по сигурността: Няма директна военна заплаха за България
Тити Папазов от Израел: Има война. Няма хора по улиците. В безопасност съм

Тити Папазов от Израел: Има война. Няма хора по улиците. В безопасност съм
Емил Дечев: Взели сме мерки заради войната, няма опасност за България

Емил Дечев: Взели сме мерки заради войната, няма опасност за България
Министър Нейнски сформира Кризисен щаб заради ескалация между Израел и Иран: Пълна мобилизация на българската дипломация

Министър Нейнски сформира Кризисен щаб заради ескалация между Израел и Иран: Пълна мобилизация на българската дипломация
Божидар Божанов: Нямаме нищо общо с „Петрохан", това е пропаганда

Божидар Божанов: Нямаме нищо общо с „Петрохан”, това е пропаганда

Ц ентралното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ е играло значителна роля преди нападението срещу иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей, пише в. "Ню Йорк Таймс". 

Според информация на изданието ЦРУ е следило Хаменей в продължение на месеци, като е получавало информация за местонахождението и навиците му. Твърди се, че ЦРУ е научило, че вчера сутринта е трябвало да се проведе среща на висши ирански служители в сграден комплекс в сърцето на Техеран и че Хаменей ще присъства там.Вследствие на това САЩ и Израел са коригирали времето на атаките срещу Иран. Първоначалният план е бил да се атакува през нощта, пише още "Ню Йорк таймс".

Членове на семейството на Хаменей загинаха при удар в Иран

Иранските държавни медии вече потвърдиха, че Хаменей е убит. 

Вижте в нашата галерияОгън над Техеран: Военната кампания на САЩ и Израел в кадри

[gallery]17325[/gallery]

Източник: БТА, Александър Евстатиев    
ЦРУ Али Хаменей Иран САЩ Израел Нападение Убийство Техеран Разузнаване Ню Йорк Таймс
Ударите по Иран заплашват да изчерпат запасите от оръжие на САЩ - и да поставят американските войски в риск

Ударите по Иран заплашват да изчерпат запасите от оръжие на САЩ - и да поставят американските войски в риск

Масуд Пезешкиан: Иран иска "отмъщение"

Масуд Пезешкиан: Иран иска "отмъщение"

50-километрова мартеница във Видин гони рекорд на "Гинес"

50-километрова мартеница във Видин гони рекорд на "Гинес"

Путин определи смъртта на Хаменей като "цинично убийство"

Путин определи смъртта на Хаменей като "цинично убийство"

Колко ни струва тегленето и внасянето на пари

Колко ни струва тегленето и внасянето на пари

13 упорити породи кучета, които не могат да стоят далеч от мебелите

13 упорити породи кучета, които не могат да стоят далеч от мебелите

Тръмп: Хаменей, един от най-злите хора, е мъртъв
Ексклузивно

Тръмп: Хаменей, един от най-злите хора, е мъртъв

Преди 14 часа
<p>Президентът Йотова с позиция за войната с Иран</p>
Ексклузивно

Президентът Йотова с позиция за войната с Иран

Преди 19 часа
Взривове в централен Израел, Йерусалим и Рамала
Ексклузивно

Взривове в централен Израел, Йерусалим и Рамала

Преди 14 часа
Това ли е краят на режима в Иран, а дали е добра новина
Ексклузивно

Това ли е краят на режима в Иран, а дали е добра новина

Преди 18 часа
<p>Нетаняху към народа на Иран: Отстранете терористичния режим, който направи живота ви ад</p>

Израелският премиер Нетаняху призова народа на Иран да свали режима в Техеран

Свят Преди 22 минути

Нетаняху отправи същият призив и снощи, когато направи видеообръщение на иврит

Белгия задържа петролен танкер от руския сенчест флот

Белгия задържа петролен танкер от руския сенчест флот

Свят Преди 1 час

Руският сенчест флот включва кораби, които пренасят товари, заобикаляйки санкциите, наложени на Москва заради инвазията в Украйна на 24 февруари 2022 г.

Огнен ад в столичния "Младост 4" - две коли изгоряха през нощта

Огнен ад в столичния "Младост 4" - две коли изгоряха през нощта

България Преди 2 часа

На място са пристигнали екипи на пожарната

<p>Тръмп: Иран&nbsp;обяви, че ще удари много силно, по-силно от всеки друг път</p>

Тръмп: Иран току-що обяви, че ще удари много силно днес, по-силно от всеки друг път

Свят Преди 3 часа

Техеран: Преминахте червена линия и ще си платите

<p>ВМРО обяви подкрепа за проект на Радев за изборите на 19 април</p>

ВМРО обяви подкрепата си за проект на Румен Радев за изборите на 19 април

България Преди 3 часа

Решението е взето от организационния съвет на партията, въпреки наличието на вътрешни резерви

<p>Отлагат поскъпването на тол таксите&nbsp;за неопределено време</p>

Служебното правителство отложи увеличението на тол таксите

България Преди 4 часа

Новата наредба предвиждаше камионите и автобусите в най-ниския клас – тези с най-високи CO₂ емисии – да плащат почти двойно повече спрямо досегашните ставки

<p>Премиерът Андрей Гюров с препоръки&nbsp;за българите в Близкия изток</p>

Българското МВнР предоставя денонощна помощ за българи в Близкия изток

България Преди 4 часа

Ситуационният център на Министерството на външните работи е на разположение за съдействие при кризи в региона

Убит е началник-щабът на Въоръжените сили на Иран

Убит е началник-щабът на Въоръжените сили на Иран

Свят Преди 4 часа

Потвърдена е и смъртта на министъра на отбраната

Приятелството с Путин има граници - както току-що установи Иран

Приятелството с Путин има граници - както току-що установи Иран

Свят Преди 4 часа

Лидерите в Дамаск, Каракас и сега в Техеран вече откриха, че подкрепата на Русия има своите ограничения

<p>Иран обяви траур след смъртта на &quot;един от най-злите хора в историята&quot;</p>

Иран обяви траур след смъртта на върховния си лидер аятолах Хаменей

Свят Преди 5 часа

Хаменей е загинал в резултат на „атака от страна на ционисткия режим и Съединените щати“

Киев: Русия е приела плана на САЩ за гаранции за сигурността на Украйна

Киев: Русия е приела плана на САЩ за гаранции за сигурността на Украйна

Свят Преди 5 часа

Тръмп призовава Москва и Киев да сключат споразумение, с което да се сложи край на най-голямата война в Европа след 1945 г.

<p>МААЕ с извънредно заседание заради Иран</p>

МААЕ с извънредно заседание заради ударите срещу Иран

Свят Преди 6 часа

Заседанието се свиква по искане на Русия

Nano Banna 2 на Google прави още по-истински снимки

Nano Banna 2 на Google прави още по-истински снимки

Технологии Преди 7 часа

Новото поколение AI за създаване на изображения постига значителен скок в прецизността, като може да редактира практически всички детайли и прави различаването на истинските кадри от обработените много по-трудно

Защо Русия мълчи за знаковата реч на Хрушчов от 1956

Защо Русия мълчи за знаковата реч на Хрушчов от 1956

Свят Преди 7 часа

70-годишнината от речта на Никита Хрушчов, която бележи окончателния крах на сталинизма, минава почти незабелязано в Русия

Вселената се готви за взрив: Една от най-големите звезди умира пред очите ни

Вселената се готви за взрив: Една от най-големите звезди умира пред очите ни

Любопитно Преди 7 часа

WOH G64 е открита през 70-те години като интересен обект в Големият Магеланов облак- галактика джудже, обикаляща около Мления път

„Заспала“ заплаха в леда в Румъния: Бактерия на 5000 години се оказа имуна срещу съвременните лекарства

„Заспала“ заплаха в леда в Румъния: Бактерия на 5000 години се оказа имуна срещу съвременните лекарства

Любопитно Преди 7 часа

Бактерията е открита в ледената пещера Скарисоара в Румъния, където изследователи са пробили 25-метрово ледено ядро, представляващо около 13 000 години замръзнала история

