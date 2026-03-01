NYT: ЦРУ е помогнало за установяване на местоположението на Хаменей

Ц ентралното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ е играло значителна роля преди нападението срещу иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей, пише в. "Ню Йорк Таймс".
⚡️The CIA helped Israel locate Iran’s Supreme Leader, Ayatollah Ali Khamenei, after months of tracking his movements. U.S. intelligence discovered he would attend a Saturday meeting of top Iranian officials at a government compound in Tehran. The United States and Israel… pic.twitter.com/HnG6CF0DGQ— The Axial Post (@TheAxialPost) March 1, 2026
Според информация на изданието ЦРУ е следило Хаменей в продължение на месеци, като е получавало информация за местонахождението и навиците му. Твърди се, че ЦРУ е научило, че вчера сутринта е трябвало да се проведе среща на висши ирански служители в сграден комплекс в сърцето на Техеран и че Хаменей ще присъства там.Вследствие на това САЩ и Израел са коригирали времето на атаките срещу Иран. Първоначалният план е бил да се атакува през нощта, пише още "Ню Йорк таймс".
Членове на семейството на Хаменей загинаха при удар в Иран
Иранските държавни медии вече потвърдиха, че Хаменей е убит.
