ОИК-Варна отложи решението дали да прекрати предсрочно мандата на Благомир Коцев

Пред сградата на комисията се събраха на протест близки и симпатизанти на варненския кмет

Обновена преди 1 час / 23 ноември 2025, 10:53
Общинската избирателна комисия във Варна отложи решението си дали кметът на града Благомир Коцев трябва да бъде отстранен от поста си поради дълго и неосновано отсъствие от работното място.

С 20 гласа „за“ и 7 „против“ комисията реши да изисква от Общината още документи, които да внесат повече яснота за фактите и обстоятелствата около казуса.

"Необходимо е да бъдат изяснени периодите, в които кметът е отсъствал, или е бил заместван", посочи пред журналисти председателят на ОИК Велин Жеков.

По думите му решение дали да бъде отстранен ще има, след като Общината даде исканата информация и комисията обсъди нещата.

"Съставът на ОИК е постоянен, повечето от хората в нея не са партийни членове, а са посочени от политически партии като професионалисти", подчерта Жеков.

Той посочи, че комисията не е редно да коментира политически изявления, нито публично да си комуникира с партии. "Това е стил на работа на ОИК-Варна от много години и така трябва да остане", каза Жеков.

Той добави още, че комисията трябва да вземе решението си обосновано, за да не падне в съда. "Досега стриктно сме спазвали процедурите, закона и съдебната практика, така ще продължим и занапред", увери Жеков.

На заседанието днес присъства и адвокатът на Благомир Коцев Марин Пантов. Той посочи, че нормата на Закона за местното самоуправление и местната администрация е фиксирана върху неоснователно отсъствие, а не върху вида отпуск.

"В случая с кмета има сливане на две фигури в една – работодател и служител", заяви юристът.

По думите му въпросът не е какъв вид е отпуската, а дали е основателно отсъствието и дали задържането в ареста е основателно отсъствие.

"В Закона за местното самоуправление и местната администрация има изрична хипотеза за отстраняване на кмет при влязла в сила присъда", коментира адвокатът.

Заседанието на ОИК-Варна днес предизвика протест пред сградата, в която се помещава Комисията. Близки и симпатизанти на Коцев се събраха пред Двореца на културата и спорта в морската ни столица, предаде NOVA.

Източник: БТА

Те заявиха, че са възмутени от това, че ОИК заседава няколко дни преди разглеждането на мярката за неотклонение на варненския кмет. Това се очаква да се случи в четвъртък, а делото ще ръководи избраната на случаен принцип съдия Светла Даскалова.

Въпреки че в събота от ГЕРБ обявиха, че представителите на тяхната партия в Общинската избирателна комисия ще гласуват против отстраняването на Коцев, протестиращите все още са на мнение, че целта на заседанието е именно премахването му от поста.

Заседанието на ОИК беше закрито, но след скандирания от протестиращите медиите бяха допуснати. Минути по-късно дойде и решението.

Източник: Кореспондент на БТА във Варна Мила Едрева, NOVA    
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

