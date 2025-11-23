ОИК-Варна отложи решението дали да прекрати предсрочно мандата на Благомир Коцев

В Стара Загора започна първата мащабна акция срещу тютюнопушенето около училищата

Общинската избирателна комисия във Варна отложи решението си дали кметът на града Благомир Коцев трябва да бъде отстранен от поста си поради дълго и неосновано отсъствие от работното място.

С 20 гласа „за“ и 7 „против“ комисията реши да изисква от Общината още документи, които да внесат повече яснота за фактите и обстоятелствата около казуса.

"Необходимо е да бъдат изяснени периодите, в които кметът е отсъствал, или е бил заместван", посочи пред журналисти председателят на ОИК Велин Жеков.

По думите му решение дали да бъде отстранен ще има, след като Общината даде исканата информация и комисията обсъди нещата.

"Съставът на ОИК е постоянен, повечето от хората в нея не са партийни членове, а са посочени от политически партии като професионалисти", подчерта Жеков.

Той посочи, че комисията не е редно да коментира политически изявления, нито публично да си комуникира с партии. "Това е стил на работа на ОИК-Варна от много години и така трябва да остане", каза Жеков.

Той добави още, че комисията трябва да вземе решението си обосновано, за да не падне в съда. "Досега стриктно сме спазвали процедурите, закона и съдебната практика, така ще продължим и занапред", увери Жеков.

На заседанието днес присъства и адвокатът на Благомир Коцев Марин Пантов. Той посочи, че нормата на Закона за местното самоуправление и местната администрация е фиксирана върху неоснователно отсъствие, а не върху вида отпуск.

"В случая с кмета има сливане на две фигури в една – работодател и служител", заяви юристът.

По думите му въпросът не е какъв вид е отпуската, а дали е основателно отсъствието и дали задържането в ареста е основателно отсъствие.

"В Закона за местното самоуправление и местната администрация има изрична хипотеза за отстраняване на кмет при влязла в сила присъда", коментира адвокатът.

Заседанието на ОИК-Варна днес предизвика протест пред сградата, в която се помещава Комисията. Близки и симпатизанти на Коцев се събраха пред Двореца на културата и спорта в морската ни столица, предаде NOVA.

Те заявиха, че са възмутени от това, че ОИК заседава няколко дни преди разглеждането на мярката за неотклонение на варненския кмет. Това се очаква да се случи в четвъртък, а делото ще ръководи избраната на случаен принцип съдия Светла Даскалова.

Въпреки че в събота от ГЕРБ обявиха, че представителите на тяхната партия в Общинската избирателна комисия ще гласуват против отстраняването на Коцев, протестиращите все още са на мнение, че целта на заседанието е именно премахването му от поста.

Заседанието на ОИК беше закрито, но след скандирания от протестиращите медиите бяха допуснати. Минути по-късно дойде и решението.