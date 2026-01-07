Какви са версиите за катастрофата във Велико Търново, при която загина млад мъж

М лад мъж загина, а четирима бяха ранени при тежка катастрофа край Велико Търново. Пътният инцидент е станал на изхода на града към Прохода на Републиката. По неофициална информация три автомобила са се ударили по време на организиран дрифт.

Тежка катастрофа във Велико Търново: Загинал, а четирима са в болница

Пострадалите са настанени в областната болница с фрактури и гръдни травми. Причините за трагедията се изясняват, а по случая е образувано досъдебно производство под наблюдението на окръжната прокуратура.

Иван Иванов от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България категорично изключи възможността причината да е било дрифт, тъй като е невъзможен при кола с предно предаване.

"Дрифтът е контролирано приплъзване на автомобила, което става при автомобили със задно предаване. Все още не е ясно дали е имало превишаване на допустимата скорост, но дори да са се движили с 50 км/ч, сблъсквайки се челно щетите ще са огромни. В участъка ограничението е именно 50, а изпреварването е забранено - маркировката е непрекъсната, а в средата има и червена линия, за по-добра видимост. Ако такова е било направено, то значи, че водачът е имал неправилна преценка спрямо пътните условия. Пътят е мокър, има и мъгла, идеални условия за образуване на "черен лед", обобщи Иванов пред NOVA.

По думите му има наистина подготвени шофьори, но неправилното изпреварване или преминаването на червен светофар са нарушения на правилата, което е предпоставка за пътни инциденти.

"Според мен не става дума за гонка, защото при това положение трябваше да има превишена скорост от две коли. Най-вероятно е било човешка грешка - неправилно изпреварване и неспазена дистанция - тя трябва да е 3-4 секунди повече заради по-рисковите условия на пътя", предположи експертът.

В споменатия участък пътни инциденти за седмица са взели три жертви. Иван Иванов апелира водачите да използват неизносени зимни гуми.