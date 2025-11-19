България

ВКС реши - делото срещу Благомир Коцев отива във Варна

19 ноември 2025, 16:06
Разширяването на зоните за платено паркиране: Ресторантьори заплашиха, че ще съдят Столичната община
Официално: 31 декември и 2 януари ще са неработни дни
Проф. Ива Христова с коментар за мутациите на грипа
Остър спор в НС заради решението на КС за референдума за еврото
Прокуратурата влиза на проверка в затвора за условията на Благомир Коцев и Никола Барбутов
Гонката край Варна: Шофьорът бил с 13 акта и 21 фиша за нарушения
Бюджет 2026 влиза на първо четене в пленарната зала тази седмица
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

В ърховният касационен съд уважи искането на Софийски градски съд делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев да бъде прехвърлено от София на Варненския окръжен съд.

ВКС намира, че искането е основателно и следва да бъде уважено.

От ВКС посочват, че могат да решат делото да се разгледа от друг, еднакъв по степен съд, когато много обвиняеми или свидетели живеят в района на другия съд.

Нов обрат по делото Благомир Коцев – процесът спира, докато се реши в кой град да продължи

В случая, всички обвиняеми и голямата част от свидетелите живеят в района на Варненски окръжен съд. Ето защо, с оглед процесуална икономия и осигуряване бързина на процеса, делото следва да бъде разгледано от Варненски окръжен съд.

Според ВКС съдията-докладчик е извел верния извод, че съгласно обстоятелствената част на обвинителния акт, престъплението е започнало на територията на Варна и е довършено там.

В посочената хипотеза делото е подсъдно съгласно общата подсъдност на Софийски градски съд, каквото становище е изразил и докладчикът. При запознаване с приложението към обвинителния акт, включващо лицата за призоваване, съдията-докладчик е констатирал, че петимата обвиняеми живеят във Варна, а 25 от общо 28 свидетели са с адреси в крайморския град.

Прокуратурата влиза на проверка в затвора за условията на Благомир Коцев и Никола Барбутов

Изложеното е мотивирало докладчика да сезира ВКС с искане за промяна на местната подсъдност и изпращане на делото по подсъдност на Варненски окръжен съд.

Източник: ВКС    
Благомир Коцев Кмет на Варна Върховен касационен съд Варненски окръжен съд
Освободиха невинен мъж след 38 години затвор: „Не мога да им простя"

Автомобил буквално се размаза насред София

Официално: 31 декември и 2 януари ще са неработни дни

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Босът на Stellantis е против решението на ЕС да забрани ДВГ през 2035 г.

Преди 8 часа
Преди 9 часа
Преди 9 часа
Преди 7 часа

