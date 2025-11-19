ВКС реши - делото срещу Благомир Коцев отива във Варна

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

В ърховният касационен съд уважи искането на Софийски градски съд делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев да бъде прехвърлено от София на Варненския окръжен съд.

ВКС намира, че искането е основателно и следва да бъде уважено.

От ВКС посочват, че могат да решат делото да се разгледа от друг, еднакъв по степен съд, когато много обвиняеми или свидетели живеят в района на другия съд.

В случая, всички обвиняеми и голямата част от свидетелите живеят в района на Варненски окръжен съд. Ето защо, с оглед процесуална икономия и осигуряване бързина на процеса, делото следва да бъде разгледано от Варненски окръжен съд.

Според ВКС съдията-докладчик е извел верния извод, че съгласно обстоятелствената част на обвинителния акт, престъплението е започнало на територията на Варна и е довършено там.

В посочената хипотеза делото е подсъдно съгласно общата подсъдност на Софийски градски съд, каквото становище е изразил и докладчикът. При запознаване с приложението към обвинителния акт, включващо лицата за призоваване, съдията-докладчик е констатирал, че петимата обвиняеми живеят във Варна, а 25 от общо 28 свидетели са с адреси в крайморския град.

Изложеното е мотивирало докладчика да сезира ВКС с искане за промяна на местната подсъдност и изпращане на делото по подсъдност на Варненски окръжен съд.