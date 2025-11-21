България

Определиха съдията, който ще гледа делото срещу Благомир Коцев във Варна

Системата за случайно разпределение на делата е изтеглила Светла Даскалова

21 ноември 2025, 12:56
Определиха съдията, който ще гледа делото срещу Благомир Коцев във Варна
Източник: БТА

С ъдия Светла Даскалова от Окръжния съд във Варна ще разглежда делото срещу Благомир Коцев. Системата за случайно разпределение на делата е изтеглила нейното име. Това съобщи NOVA, позовавайки се на свои източници.

Преди два дни Върховният касационен съд реши делото срещу Благомир Коцев да се гледа във Варненския окръжен съд. По-рано Софийският градски съд прекрати съдебното производство и го изпрати на ВКС за разглеждане за наличието на основания за зачисляването му на друг, еднакъв по степен съд.

СГС отчете  в мотивите си, че всички петима подсъдими, както и 25 от общо 28 свидетели са от Варна. Това мотивира извод, че делото следва да се изпрати на ВКС за преценка за разглеждането му от друг съд. 

Според съдията-докладчик независимо, че обвинението касае сговаряне между четири известни лица и едно, за което е посочено, че е народен представител и се ползва с имунитет, последното не е привлечено към наказателна отговорност. Ето защо при отсъствие на конкретно повдигнато обвинение, подсъдността на делото няма как да бъде на СГС. Освен това, според съда, от обвинителния акт е видно, че местоизвършването на почти всички престъпления е Варна.

На 13 ноември Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт в Софийския градски съд по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев. От него стана ясно, че той и още четирима души отиват на съд заради престъпно сдружение за получаване на подкупи. Прокуратурата е внесла обвинителния акт срещу градоначалника, общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, медийната съветничка на Коцев Антоанета Петрова, както и бизнесмена Ивайло Маринов. Те ще отговарят за 12 случая, в които са искали да им бъде върнат процент от спечелени обществени поръчки.

Според обвинението между юли 2024 г. и май тази година в различни конфигурации те са упражнили влияние с цел получаване на подкупи. В делото фигурира и депутат, за когото от прокуратурата все още не казват нищо конкретно, освен че е народен представител в 51-ия парламент. Междувременно Благомир Коцев остана начело на Община Варна, която трябва да ръководи от следствения арест.

Кметът на Варна беше арестуван на 8 юли при акция на Комисията за противодействие на корупцията. Оттогава той се намира в ареста. Другите обвинени - бизнесменът Йордан Маринов, беше освободен още през юли, а от началото на октомври общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов са под домашен арест.

Източник: NOVA    
Благомир Коцев съдия дело
