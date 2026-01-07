Заради валежите: Тежка обстановка в област Кърджали, преляла река разруши мост (ВИДЕО)

Радев призова за 100% машинно гласуване с електронно отчитане и ръчно преброяване на разписките

В резултат на валежите през последните дни и най-вече през изминалото денонощие, всички реки в област Кърджали са с повишени нива, съобщи NOVA, позовавайки се на областната управа.

В Община Крумовград ситуацията остава усложнена, дъжът там не е спирал от снощи.

Река е отнесла мост, който свързва две махали в крумовградското село Гривка, като махала Зиморница е напълно откъсната. Там живеят 12 души.

От общината поддържат постоянна връзка с хората, а при необходимост от доставка на храна и лекарства е предвидено преминаване на багер. По информация на кмета на Крумовград Себихан Мехмед, към момента няма бедстващи хора.

В самия Крумовград нивото на река Крумовица е на около 30 сантиметра от преливане над моста на републиканския път.

Водата в града е негодна за пиене, предупреждават властите.

Заради високите води са залети множество земеделски земи и помпените станции на Крумовград и на част от селата.

Прогнозите за най-южните краища на България обещаваха обилни дъждове с риск от разливи на реки и наводнения. За област Кърджали е в сила оранжев код за опасно време, свързан именно с количеството валежи.