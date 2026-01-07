България

„Боже, пази България“: Значението на тайния символ на монетата от 2 евро

Това е своеобразен поклон към сеченето на монети през Княжество България

7 януари 2026, 12:16
П овечето вече сме получили нови, лъскави български евра. Когато се загледаме в монетата от 2 евро, по ръба прочитаме "Боже, пази България". Това е своеобразен поклон към сеченето на монети през Княжество България. 

(Във видеото: Проверки в банкови клонове заради сигнали за нарушения при обмяната на левове)

Текстът "Боже, пази България" се появява за първи път на сребърните монети от 1, 2 и 5 лева след Освобождението. Лозунгът е бил символ на надежда Отечеството да бъде запазено. 

Фразата е изречена и от Княз Александър I Батенберг при абдикацията му. Именно защитата на българските интереси и прекъсването на дипломатическите отношения с Русия, водят до напускането му на престола. Група русофилски настроени офицери, несъгласни с политиката на Батенберг, организират преврат, известен като деветоавгустовски. На 26 август князът напуска България с параход от Лом. Преди да се качи той изрича знаменателната си фраза: "Боже, пази България“. По този начин той засвидетелства предаността си към страната ни.  Думите са изписани и на стената на гробницата му в София. 

Още от 2013 година на евробанкнотите има българска следа. Серията "Европа" за първи път включва изписването на "евро“ и ЕЦБ на кирилица. На банкнотите думата "евро“ е изписана на три езика на централна позиция - на латински, гръцки и български. 

Всичко това показва уважението на ЕС към историята ни като част от тази на Европа. Това е достойното ни присъствие като европейци. И макар вече официалната ни валута да е евро, то гордо носи светли моменти от историята ни с изображенията върху монетите и банкнотите.

Източник: "Фокус"    
Българско евро Монети от 2 евро Боже пази България Княз Александър I Батенберг Абдикация на Батенберг История на България Сребърни монети Кирилица на евробанкноти Европейски съюз Български символи
