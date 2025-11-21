Благомир Коцев ще бъде преведен в затвора във Варна

България

Това разпореди Светла Даскалова

21 ноември 2025, 18:02
О пределеният днес съдия-докладчик по наказателно дело от общ характер № 1716 от 2025 година, Светла Даскалова, разпореди подсъдимият Благомир Коцев да бъде преведен от Затвора – София в Затвора – Варна.

Със свое второ разпореждане насрочи за 27 ноември 2025 година, от 13:30 ч., в открито съдебно заседание, разглеждането на постъпилите молби от адвокатите на Коцев за изменение на взетата в хода на досъдебното производство спрямо него мярка за неотклонение „задържане под стража“. 

Припомняме, че кметът на Варна Благомир Коцев беше задържан на 8 юли 2025 г. вечерта при специализирана операция на антикорупционните органи под надзора на Софийската градска прокуратура. Той е обвинен за участие в организирана престъпна група, свързана с корупционни практики. Заедно с него бяха арестувани още трима души.

След ареста Коцев беше изправен пред Софийския градски съд (СГС). Съдът постанови той да остане в ареста, като мотивира решението си с опасност от въздействие върху свидетели. В следващите месеци защитата на Коцев направи шест отделни искания за промяна на мярката за неотклонение, но всяко от тях беше отхвърляно от СГС и впоследствие потвърждавано от Софийския апелативен съд.

Преместването на делото от Варна в София предизвика реакция от страна на „Продължаваме промяната“, които изразиха съмнения относно подсъдността и подадоха сигнали до Инспектората към Висшия съдебен съвет. В публично достъпните източници обаче няма официално потвърждение, че Инспекторатът е предприел действия по тези сигнали.

На по-късен етап прокуратурата промени обвинението: вместо „организирана престъпна група“ вече се говори за „престъпно сдружение“. В обвинителния акт се появява и нов детайл – споменаването на „неизвестен народен представител“, описан като депутат от 51-вото Народно събрание.

След приключването на досъдебната фаза Коцев и още един от обвиняемите — Никола Барбутов — бяха преместени от ареста в Софийския затвор, като адвокат Ина Лулчева потвърди, че преместването е по разпореждане на прокурор във връзка с внасянето на делата в съда.

 

