Адвокатът на Благомир Коцев: Това е „шмекерски номер“, целящ делото да остане в София

Според Върховния касационен съд СГС няма правомощия да гледа казуса, тъй като прокуратурата не е посочила конкретен депутат с имунитет сред обвиняемите

20 ноември 2025, 11:39
Д елото срещу варненския кмет Благомир Коцев ще се гледа във Варна, реши Върховният касационен съд (ВКС). Това стана повод за коментар от страна на адвоката на Коцев Ина Лулчева пред NOVA, където тя определи действията на прокуратурата като „шмекерски номер“, целящ делото да остане в София.

Адвокат: Няма основание Коцев да бъде осъден

"Това е малко шизофренно - хем е неизвестно лице, хем е лице с имунитет. Няма неизвестен депутат. Всички депутати са известни", коментира адвокат Лулчева.

Тя допълни, че единственият депутат, посочен от свидетелката Пламенка Димитрова, е Асен Василев, но прокуратурата твърди, че депутатът е неизвестен.

Адвокат: "Неизвестен депутат" в делото срещу кмета на Варна

Какво следва?

Според адвокат Лулчева делото трябва да бъде изпратено във Варна в рамките на ден, след което Варненският окръжен съд да поиска превеждането на Благомир Коцев от софийския във варненския затвор. Тя очаква незабавно да бъде разгледано и искането за промяна на мярката му за неотклонение.

"Надявам се до края на тази седмица по-бързо да се гледа мярката за неотклонение", заяви Лулчева.

Арестът на кмета на Варна: Юридически казус или политическа репресия?

Юристът е категоричен, че доказателствата по делото са слаби и се основават единствено на показанията на няколко свидетели. Според нея томовете по делото са "празни", а обвинението е изградено върху твърдения, че други лица са искали подкупи от името на кмета, но нито един свидетел не твърди, че Коцев лично е искал пари.

Апелативният съд решава съдбата на Благомир Коцев

Тя изрази съмнение, че целта на процеса е разкриването на обективната истина: "Досега съдът казваше, че Благомир Коцев трябва да бъде задържан, защото са разпитвали свидетели и са изисквали документи и той е щял да затрудни разследването. Сега това вече отпада и няма никакво основание господин Коцев да продължава да е в асреста, освен ако основанието не е това, което ние предполагаме от самото начало, а именно - той да бъде отстранен като кмет и да служи като един знак на всички бъдещи кандидати за такива длъжности, които биха дръзнали да застанат не на страната на властта".

Източник: NOVA    
Благомир Коцев Ина Лулчева дело съд Варна
- Докторе, съпругът ми изпи парацетамол по погрешка, какво да правя? - Не хабете лекарствата напразно. Създайте му главоболие!
