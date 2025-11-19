Нов обрат по делото Благомир Коцев – Софийски градски съд прекрати процеса, докато не се реши в София или Варна да продължи

С офийският градски съд прекрати съдебното производство по наказателното дело от общ характер "Благомир Коцев" и го изпрати на ВКС за разглеждане за наличието на основания за зачисляването му на друг, еднакъв по степен съд, съобщи NOVA .

Разпореждането не подлежи на обжалване и протест. Съдът отчита в мотивите си, че всички петима подсъдими, както и 25 от общо 28 свидетели са от Варна. Това мотивира извод, че делото следва да се изпрати на ВКС за преценка за разглеждането му от друг съд.

Припомняме, че на 13 ноември Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт в Софийски градски съд по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев.

От него стана ясно, че той и още четирима души отиват на съд заради престъпно сдружение за получаване на подкупи. Прокуратурата е внесла обвинителния акт срещу градоначалника, общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, медийната съветничка на Коцев Антоанета Петрова, както и бизнесмена Ивайло Маринов. Те ще отговарят за 12 случая, в които са искали да им бъде върнат процент от спечелени обществени поръчки.

След като всички обвиняеми получиха материалите, събрани от Антикорупционната комисия, която води разследването, те поискаха то да бъде прекратено. От прокуратурата обаче решиха, че има достатъчно данни за извършени престъпления и ги дадоха на съд. Така кметът Благомир Коцев, общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, пиарката на Общината Антоанета Петрова и бизнесменът Ивайло Маринов ще се изправят пред Темида.

Според обвинението между юли 2024-а и май тази година в различни конфигурации те са упражнили влияние с цел получаване на подкупи. В делото фигурира и депутат, за когото от прокуратурата все още не казват нищо конкретно, освен, че е народен представител в 51-вия парламент. Междувременно Благомир Коцев остана начело на Община Варна, която трябва да ръководи от следствения арест.

Припомняме, че кметът на морската столица беше арестуван на 8 юли при акция на Комисията за противодействие на корупцията. Оттогава той се намира в ареста. Другите обвинени - бизнесменът Йордан Маринов, беше освободен още през юли, а от началото на октомври общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов са под домашен арест.