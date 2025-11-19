България

Прокуратурата влиза на проверка в затвора за условията на Благомир Коцев и Никола Барбутов

19 ноември 2025, 11:31
Разширяването на зоните за платено паркиране: Ресторантьори заплашиха, че ще съдят Столичната община

Разширяването на зоните за платено паркиране: Ресторантьори заплашиха, че ще съдят Столичната община
Проф. Ива Христова с коментар за мутациите на грипа

Проф. Ива Христова с коментар за мутациите на грипа
Остър спор в НС заради решението на КС за референдума за еврото

Остър спор в НС заради решението на КС за референдума за еврото
Гонката край Варна: Шофьорът бил с 13 акта и 21 фиша за нарушения

Гонката край Варна: Шофьорът бил с 13 акта и 21 фиша за нарушения
Бюджет 2026 влиза на първо четене в пленарната зала тази седмица

Бюджет 2026 влиза на първо четене в пленарната зала тази седмица
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Банкоматите спират за часове в Новогодишната нощ

Банкоматите спират за часове в Новогодишната нощ
Разкриха мрежа за фалшиви новини в България

Разкриха мрежа за фалшиви новини в България

П рокурори от Софийската градска прокуратура ще проверят условията в затвора, в които пребивават кметът на Варна Благомир Коцев и бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов след преместването им от ареста на Националната следствена служба, съобщава БНР.

(Във видеото: Преместиха Благомир Коцев и Никола Барбутов от ареста в Софийския затвор)

Това каза заместник-градския прокурор на София Ангел Кънев по повод твърдения на близки и съпартийци на Коцев и Барбутов, че след внасянето на обвинителните актове на двамата, те са настанени в килии с изключително лоши битови условия.

Кънев коментира темата след отлагането на делото срещу бившия премиер Кирил Петков, подсъдим за ареста преди три години на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Кметът на Варна Благомир Коцев в съда - снимки от заседанието
14 снимки
Благомир Коцев дело
Благомир Коцев дело
Благомир Коцев дело
Благомир Коцев дело

Началото на разследването срещу кмета на Варна Благомир Коцев датира от юли. На 2 юли Софийският градски съд разреши претърсвания в дома и кабинета му. Дни по-късно, на 8 юли вечерта, Комисията за противодействие на корупцията (КПК) проведе акция, при която Коцев беше задържан, заедно с общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов. Адвокатът на Коцев, Милен Ралчев, тогава оспори законосъобразността на ареста, твърдейки за процесуални нарушения.Впоследствие Коцев, Кателиев, Стефанов и бизнесменът Ивайло Маринов бяха арестувани за 72 часа по обвинения в участие в организирана престъпна група за корупция и рекет. Този развой предизвика протести в София и Варна от страна на "Продължаваме Промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) и граждани, настояващи за справедливо правосъдие. На 12 юли Софийският градски съд постанови "задържане под стража" за Благомир Коцев и останалите, което беше обжалвано. Партия "Продължаваме Промяната" подаде официални сигнали до Инспектората към Висшия съдебен съвет срещу прокурори от Софийската градска прокуратура, Георги Иванов и Ахмед Кокоев, заради твърдения, че са заобиколили правилата за подсъдност, като са преместили обвиняемите от Варна в София. В крайна сметка Софийският апелативен съд замени мярката за неотклонение на Кателиев и Стефанов с "домашен арест", но Благомир Коцев остана в ареста, въпреки многократните си опити за по-лека мярка. Неотдавна кметът на Варна Благомир Коцев и бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов бяха преместени от ареста на Националната следствена служба в Софийския затвор, след като обвинителните им актове бяха внесени в съда. Това преместване, според адвокат Ина Лулчева, е станало по разпореждане на прокуратурата. Сега Софийската градска прокуратура, в лицето на заместник-градския прокурор Ангел Кънев, ще проверява условията в затвора, в които пребивават двамата, по повод твърдения на техни близки и съпартийци за изключително лоши битови условия в килиите им. Тази проверка поставя фокус върху условията на задържане, които и в миналото са били обект на обществено внимание и институционални действия.

Благомир Коцев Никола Барбутов Софийски затвор Проверка на условия Корупция Арест Софийска градска прокуратура Обвинения Лоши битови условия Преместване
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 5 часа
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 6 часа
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 6 часа
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 4 часа

