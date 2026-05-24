България

„Никой не вярваше, че ще бъде осъден“: Прокурор от СРП разказа за разследванията срещу Васил Михайлов

Хората в Перник в самото начало не искаха да подават сигнали срещу прокурорския син, заяви магистратът

24 май 2026, 19:42
Наводненията в България: Затворници помагат в разчистването, проблеми с водоснабдяването и аварии по инфраструктурата

Наводненията в България: Затворници помагат в разчистването, проблеми с водоснабдяването и аварии по инфраструктурата
Патриарх Даниил възглави литургия за празника Неделя на светите отци в храм „Св. Неделя

Патриарх Даниил възглави литургия за празника Неделя на светите отци в храм „Св. Неделя"
Инцидент в Благоевград: Непълнолетно момиче загина, а младеж е в болница

Инцидент в Благоевград: Непълнолетно момиче загина, а младеж е в болница
Денят на буквите: Какви послания отправиха държавници и политици по повод 24 май

Денят на буквите: Какви послания отправиха държавници и политици по повод 24 май
София празнува 24 май с шествия, концерти и засилени мерки за сигурност

София празнува 24 май с шествия, концерти и засилени мерки за сигурност
Полицейска гонка и катастрофа в Бургас: Шофьорът избяга, в колата му откриха мигранти

Полицейска гонка и катастрофа в Бургас: Шофьорът избяга, в колата му откриха мигранти
Воден ад: Бедственото положение във Велико Търново остава, започва опис на щетите

Воден ад: Бедственото положение във Велико Търново остава, започва опис на щетите
Дъжд, гръмотевични бури, градушки: Кога ще спрат валежите

Дъжд, гръмотевични бури, градушки: Кога ще спрат валежите

Т ой пръв започна да разследва прокурорския син Васил Михайлов. Какво се случи с делата и каква трябва да е максималната присъда? Ексклузивно пред Стоян Нешев от NOVA говори прокурорът от Софийската районна прокуратура Георги Иванов.

"Сагата с Васил Михайлов започна, след като в обществото станаха публично известни видеозаписи, на които се виждаха насилствени действия и побои над различни граждани на територията на град Перник. Към онзи момент прокурорите в Перник си направиха самоотвод, поради познанства с неговия баща, който е бивш заместник окръжен прокурор на Перник. С постановление на главния прокурор разследването беше възложено на Софийската районна прокуратура, а на случаен принцип първото разследване се падна на мен". Това разказа прокурор Иванов. 

„Самият факт, че първоначално никой не вярваше, че той някога ще бъде осъден за каквото и да е било деяние, смятам, че показва, че когато има екипна работа и се полагат необходимите усилия, всяко наказателно производство може да бъде приключено“, подчерта магистратът. 

Четири години затвор за прокурорския син Васил Михайлов

По думите му по първоначалното досъдебно производство Михайлов бил привлечен като обвиняем за осем престъпления. Бил изготвен обвинителен акт и делото било внесено в съда. "През 2025 г. по това дело му беше наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на 4 години. Присъдата към момента не е влязла в сила. Аз съм я протестирал.  В пледоарията си поисках наказание от 11 години и 11 месеца лишаване от свобода", обясни магистратът. 

По това дело пострадалите са 11 души, коитов продължение на години са били жертви на действията на Васил Михайлов.  Прокурорът заяви,  че по негово впечатление хората първоначално  не са желаели да подават сигнали. "По-късно те бяха насърчени да го направят от съпругата на футболния треньор Румен Андонов. След това много хора започнаха да подават сигнали. Първоначално бяха повдигнати обвинения за три деяния, но в хода на разследването се установиха още, и в крайна сметка обвинителният акт обхвана осем престъпления", подчерта Иванов. 

В момента Михайлов е в затвора по дела на прокурора от СРП. "Междувременно, в хода на наказателните производства, аз отново бях определен като наблюдаващ прокурор по още две дела срещу него. По едното му беше наложено наказание от 1 година и 8 месеца лишаване от свобода с 4 години изпитателен срок, като този съдебен акт е влязъл в сила. По другото дело, за закани спрямо бившата му приятелка, първоначално беше постановена присъда от 1 година лишаване от свобода с 3 години изпитателен срок. Аз протестирах тази присъда. Градският съд уважи протеста ми и наложи общо най-тежко наказание - 1 година и 8 месеца лишаване от свобода", разказа прокурорът. 

Михайлов обаче успял да избяга преди присъдата да влезе в сила. "Аз настоявах за задържане под стража, но поради това, че първоначално беше неосъждан и наказателните производства се развиваха във времето, мярката му за неотклонение постепенно беше изменяна", подчерта Иванов. 

Според него към момента не може да се каже колко ще лежи в затвора Михайлов. Фактически изтърпяното наказание зависи и от това дали той ще полага труд по време на изтърпяване на наказанието.

Издирваният прокурорски син Васил Михайлов направи видео обръщение

На въпрос имало ли е усещане, че пострадалите са започнали да съдействат повече с времето прокурора отговори: "Да. В един момент свидетелите започнаха да вярват, че ще бъдат взети мерки, и започнаха да съдействат активно на разследващите органи. За това те трябва да бъдат поздравени". 

По думите на прокурор Иванов разследванията са приключили в разумни и обективно възможни срокове. В хода на процеса Михайлов сменял защитници, което до известна степен също е довело до забавяне.

Магистратът коментира и въпроса дали има доказателства за покровителство на Михайлов от страна на прокуратурата. "Аз не съм виждал такива доказателства. Ако бях, щях да подам сигнал към компетентните органи. Въпросът дали е имало покровителство и от кого е, е за разследващите органи", категоричен е той. 

Васил Михайлов е задържан в столичния квартал "Свобода"
19 снимки
Васил Михайлов
Васил Михайлов
Васил Михайлов
Васил Михайлов
Източник: NOVA    
Васил Михайлов Георги Иванов Прокурорско разследване Насилие Присъди Перник Самоотвод на прокурори Жертви Софийска районна прокуратура Покровителство
Последвайте ни

По темата

„Никой не вярваше, че ще бъде осъден“: Прокурор от СРП разказа за разследванията срещу Васил Михайлов

„Никой не вярваше, че ще бъде осъден“: Прокурор от СРП разказа за разследванията срещу Васил Михайлов

Какво знаем за руската атака с „Орешник“ срещу Украйна

Какво знаем за руската атака с „Орешник“ срещу Украйна

Почина майката на Софи Маринова

Почина майката на Софи Маринова

САЩ: Кандидатите за зелена карта ще подават документи от родината си

САЩ: Кандидатите за зелена карта ще подават документи от родината си

Доброволен фонд: Свободата да спестявате за пенсия по свои правила

Доброволен фонд: Свободата да спестявате за пенсия по свои правила

pariteni.bg
Китай стига исторически момент в автомобилната индустрия

Китай стига исторически момент в автомобилната индустрия

carmarket.bg
23 май: Писъци вместо молитви – пътят, който се превърна в смъртоносен капан
Ексклузивно

23 май: Писъци вместо молитви – пътят, който се превърна в смъртоносен капан

Преди 1 ден
Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля
Ексклузивно

Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля

Преди 1 ден
Дъждът ще обърка плановете за уикенда, кога идва слънцето
Ексклузивно

Дъждът ще обърка плановете за уикенда, кога идва слънцето

Преди 1 ден
<p>Обрат: Унгария ще остане в Международния наказателен съд</p>
Ексклузивно

Обрат: Унгария ще остане в Международния наказателен съд

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Йотова: Буквите имат особено значение за нас, 24 май не е носталгия, а бъдеще</p>

Президентът Илияна Йотова: Буквите имат особено значение за нас, 24 май не е носталгия, а бъдеще

Свят Преди 28 минути

Приемът започна с изпълнение на химна на Република България и „Върви, народе възродени“ в изпълнение на Детския хор на Българското национално радио

<p>Трима непълнолетни затворници раниха надзиратели в Германия</p>

Опит за бягство в затвор край Хамбург бе осуетен след нападение

Свят Преди 39 минути

Нападението се е случило на Ханьоферзанд, остров в река Елба, западно от центъра на града

Тръмп призова за предпазливост в сделката с Иран

Тръмп призова за предпазливост в сделката с Иран

Свят Преди 2 часа

Белият дом настоява за внимателен подход в преговорите с Техеран

Напрежение и арести след антиправителствения протест в Белград

Напрежение и арести след антиправителствения протест в Белград

Свят Преди 3 часа

Демонстрантите заявиха, че няма да спрат, докато „режимът не бъде премахнат“

Теч на опасен химикал в Калифорния заплашва с мощна експлозия

Теч на опасен химикал в Калифорния заплашва с мощна експлозия

Свят Преди 4 часа

Температурата в резервоара с токсични вещества продължава да се покачва

<p>Мощен взрив удари пътнически влак&nbsp;в Пакистан</p>

Взрив в Пакистан - пътнически влак дерайлира след атака в Квета

Свят Преди 4 часа

Властите разследват причините за експлозията в провинция Белуджистан

<p>Сделката между Вашингтон и Техеран може да отвори Ормузкия проток</p>

„Аксиос“: САЩ и Иран са близо до споразумение за 60-дневно примирие

Свят Преди 4 часа

Споразумението предвижда премахване на блокадата на иранските пристанища и размразяване на активи.

САЩ и Индия разговаряха за Иран, търговията и сигурността

САЩ и Индия разговаряха за Иран, търговията и сигурността

Свят Преди 4 часа

Марко Рубио и Субрахманям Джайшанкар обсъдиха и енергийните доставки и

След катастрофата край Казанлък: Бебе на месец и 8-годишно дете са в болница

След катастрофата край Казанлък: Бебе на месец и 8-годишно дете са в болница

България Преди 4 часа

В колата са пътували също жена на 19 години и мъж на 20 години

<p>Урсула фон дер Лайен реагира на напредъка в преговорите между САЩ и Иран</p>

Урсула фон дер Лайен приветства напредъка в преговорите между САЩ и Иран

Свят Преди 5 часа

Председателката на ЕК заяви, че е необходима сделка за деескалация и свободно корабоплаване през Ормузкия проток

<p>На фона на напрежението със САЩ:&nbsp;Иран свали израелски разузнавателен дрон</p>

Иран свали израелски разузнавателен дрон над Хормозган

Свят Преди 5 часа

Според ирански медии безпилотният апарат „Орбитър“ е бил унищожен на фона на преговорите със САЩ

<p>&quot;Няма да правим компромиси с честта и достойнството на Иран&quot;</p>

Пезешкиан: Иран е готов да успокои света, че иранците не искат ядрени оръжия

Свят Преди 5 часа

Техеран твърди, че една или две ключови точки все още разделят двете страни

<p>Ердоган към Тръмп:&nbsp;Турция е готова да окаже &bdquo;всякаква подкрепа&ldquo; за&nbsp;споразумение с Иран</p>

Ердоган предложи на Тръмп подкрепа за споразумение с Иран и отваряне на Ормузкия проток

Свят Преди 5 часа

Турският президент разговаря с държавния глава на САЩ и регионални лидери на фона на усилията за деескалация в Близкия изток

Епидемията от ебола: Жертвите вече са над 200, опасения за разпространение и в други държави в Африка

Епидемията от ебола: Жертвите вече са над 200, опасения за разпространение и в други държави в Африка

Свят Преди 6 часа

СЗО обяви разпространението на силно заразната хеморагична треска за международна извънредна ситуация

Катастрофа край Казанлък, петима пострадали, сред които и новородено

Катастрофа край Казанлък, петима пострадали, сред които и новородено

България Преди 6 часа

Всички са пътували в един автомобил

Апарат на НАСА използва Марс, за да се изстреля към загадъчен метален свят

Апарат на НАСА използва Марс, за да се изстреля към загадъчен метален свят

Любопитно Преди 6 часа

По време на прелитането камерите му успяха да уловят Червената планета от изключително рядка и непозната досега перспектива

Всичко от днес

От мрежата

10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

dogsandcats.bg

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg
1

Младежи освежиха екопътека край Айтос

sinoptik.bg
1

Пръскат срещу марокански скакалци

sinoptik.bg

Джейсън Стейтъм заведе любимата си на приказно пътешествие из Египет

Edna.bg

Лили Иванова превзема Париж! Примата пее на сцената на легендарната „Олимпия“

Edna.bg

Тотнъм се спаси след геройска победа над Евертън

Gong.bg

Астън Вила надви Манчестър Сити в последния мач на Пеп Гуардиола

Gong.bg

Прозорецът - единственият изход: Разкази след наводнението в Севлиево

Nova.bg

Прокурор Георги Иванов: Първоначално никой не вярваше, че Васил Михайлов някога ще бъде осъден

Nova.bg