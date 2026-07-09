България

Бюджет 2026 влиза в НС, Радев: Тази година няма възможност за нова помощ за Украйна

Министерският съвет ще обсъди още позицията на България по новите санкции срещу Русия, допълнително финансиране за МВР и доклада за състоянието на отбраната

Василена Василева Василена Василева

9 юли 2026, 10:10
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П равителството внесе в Народното събрание проекта на държавния бюджет за 2026 г., който ще бъде основният финансов документ на страната през следващата година. Новината съобщи премиерът Румен Радев в началото на редовното заседание на Министерския съвет.

„Правителството внесе проектобюджета за 2026 година. Бюджетът слага край на сглобките. Още отсега започваме работа по бюджета за 2027 година“, заяви министър-председателят.

По думите му кабинетът си поставя за цел още в началото на бюджетната процедура да осигури предвидимост на публичните финанси и да създаде условия за по-дългосрочно планиране на държавните разходи.

  • Радев: Няма възможност за нова помощ за Украйна

Премиерът коментира и въпроса за подкрепата на България за Украйна.

„България ще подкрепя Украйна според възможностите си, а тази година такива възможности няма“, заяви Румен Радев.

Изказването идва на фона на продължаващите дискусии в Европейския съюз и НАТО за увеличаване на военната и финансовата помощ за Киев, както и след решението на страните от Алианса да осигурят нов многогодишен пакет подкрепа за Украйна.

  • 46 точки в дневния ред

На днешното заседание Министерският съвет ще разгледа общо 46 точки от предварителния дневен ред.

Сред най-важните решения е приемането на официалната позиция на България по предложения 21-ви пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия и Беларус.

Правителството ще обсъди още отпускането на допълнително финансиране за Министерството на вътрешните работи, както и годишния доклад за състоянието на отбраната и Въоръжените сили през 2025 г.

  • Акцент и върху пътната безопасност

Сред останалите теми в дневния ред са актуализацията на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и промени по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027.

Министрите ще разгледат още годишния доклад за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност, както и проект за изменение на Закона за чужденците в Република България.

Очаква се кабинетът да вземе решения и по въпроси, свързани с участието на България в предстоящи заседания на институциите на Европейския съюз, както и по теми от сферите на образованието, земеделието, транспорта, регионалното развитие и правосъдието.

  • Бюджетът за 2026 г.

Проектът на държавния бюджет за 2026 г. поставя началото на една от най-важните процедури в работата на парламента. След внасянето му документът предстои да бъде разгледан от ресорните парламентарни комисии, а след това и в пленарната зала на две четения.

Правителството вече заяви, че бюджетната политика ще бъде насочена към запазване на финансовата стабилност, ограничаване на бюджетния дефицит, изпълнение на ангажиментите към Европейския съюз и осигуряване на средства за ключови публични системи като здравеопазването, образованието, отбраната и вътрешната сигурност.

Изказването на премиера, че „бюджетът слага край на сглобките“, беше възприето като политически сигнал, че кабинетът възнамерява да се разграничи от практиката финансовите параметри да бъдат променяни в последния момент чрез договорки между различни парламентарни мнозинства. Според правителството целта е държавният бюджет да бъде изготвян по-рано и на базата на ясни фискални приоритети, които да гарантират по-голяма предвидимост за гражданите, бизнеса и институциите.

Редактор: Василена Василева
Източник: МС    
Бюджет 2026 Румен Радев Правителство Помощ за Украйна Народно събрание Санкции срещу Русия Публични финанси Сглобки Отбрана Пътна безопасност
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