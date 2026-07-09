Със зехтин и узо: Миконос вече има собствен шоколад, вдъхновен от Цикладите

Миконос вече има собствен шоколад – първият, произвеждан изцяло на острова, вдъхновен от местните вкусове, аромати и емблематичните калдъръмени улички.

Премиум колекцията използва традиционни гръцки съставки като смокини, зехтин, мастиха, анасон и шамфъстък от Егина, а първата серия е разпродадена само за 24 часа.

Проектът цели да превърне шоколада в нов символ на Миконос, съчетавайки местно производство, дизайнерски опаковки и вкусове, вдъхновени от атмосферата на Цикладите.

Шоколад Миконос е първият шоколад, произвеждан изцяло на гръцкия остров, а създателите му зaлaгaт на местни вкусове и характерни символи на Миконос.

Миконос вече може да се похвали със собствен шоколад. Шоколад Миконос е първият шоколадов продукт, който се произвежда изцяло на острова, а идеята зад него е да пресъздаде атмосферата на Цикладите чрез вкусовете, ароматите и визията си.

Самият шоколад е с релефен дизайн, вдъхновен от емблематичните калдъръмени улички на Миконос, един от най-разпознаваемите символи на острова.

Зад проекта стои екип от жители на Миконос, които си поставят за цел да създадат премиум шоколад, напомнящ за лятната ваканция на острова и за характерната светлина, аромати и морски дух на Цикладите.

Производството се осъществява в село Марати, в модерно оборудвана работилница, разположена в традиционна миконоска сграда. Районът е заобиколен от смокинови и маслинови дървета, които също са част от вдъхновението за проекта.

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Първата сезонна колекция включва съставки от Гърция и Средиземноморието, сред които:

смокини, екстра върджин зехтин, мастиха, анасон и подбрани ядки.

Според компанията колекцията е била напълно разпродадена още през първите 24 часа след пускането ѝ в продажба.

Освен с вкусовете си, шоколадите се отличават и с дизайнерските си опаковки. Всяка разновидност носи име, вдъхновено от лятото на Миконос, Sunset in Chora, Olive and Sea, Party with Ouza и Pink Sand.

Сред предлаганите комбинации са шоколад със:

смокини и узо, шоколад със зехтин и морска сол, шоколад с узо, анасон и червени плодове, както и шоколад с цели печени шамфъстъци от Егина.

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Повече за Цикладите

Цикладите са островна група в южната част на Егейско море, разположена югоизточно от континентална Гърция. Архипелагът се състои от около 220 острова, като най-значимите сред тях са Санторини (Тира), Миконос, Наксос, Парос, Иос и Сирос, който е административен център. Името им произлиза от гръцката дума „киклос“ (κύκλος), означаваща „кръг“, тъй като островите образуват своеобразен кръг около свещения остров Делос, който в древността е бил важен религиозен и търговски център.

Историята на Цикладите е изключително богата и датира от праисторически времена. През ранната бронзова епоха (около 3200–2000 г. пр.н.е.) тук процъфтява уникалната Цикладска цивилизация. Тя е известна със своите минималистични мраморни статуетки с плоска, геометрична форма, които са високо ценени и са повлияли на модерното изкуство. В античността остров Делос е бил един от най-важните религиозни центрове в Гърция, смятан за родно място на боговете Аполон и Артемида. По-късно островите преминават под властта на Византия, Венецианската република и Османската империя, преди да станат част от съвременна Гърция през 19-ти век.

Цикладите са световноизвестни със своята характерна архитектура. Типичният пейзаж включва кубични, варосани в бяло къщи със сини врати и прозорци, построени плътно една до друга, образувайки лабиринт от тесни улички. Този стил първоначално е имал практическа цел – да осигурява защита от силните ветрове и пиратските набези. Белият цвят помага за отразяването на силната слънчева светлина, поддържайки прохлада в домовете. Сините куполи на църквите са друг емблематичен елемент, превърнал се в символ не само на архипелага, но и на цяла Гърция.

Днес икономиката на Цикладите се основава предимно на туризма. Архипелагът привлича милиони посетители всяка година със своите живописни плажове, кристално чисти води и оживен нощен живот, особено на острови като Миконос и Иос. Санторини е прочут със спиращите дъха гледки към калдерата – огромен вулканичен кратер, потопен в морето. Освен с природна красота, островите са богати и на археологически обекти, като разкопките в Акротири на Санторини и целият остров Делос, който е обект на световното наследство на ЮНЕСКО.