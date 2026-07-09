Почина легендарната певица Бони Тайлър

Л егендарната певица Бони Тайлър е починала на 75-годишна възраст, съобщи Би Би Си (BBC).

В изявление, публикувано на уебсайта на певицата, се казва: „Семейството и екипът на Бони са съкрушени да съобщят, че Бони неочаквано почина снощи в болница в Португалия в резултат на заболяването, за което беше лекувана.

„Скоро ще публикуваме допълнително изявление, но засега молим за поверителност, за да се справим с тази трагедия“.

Трагичната новина за смъртта на Бони Тайлър идва след седмици на интензивно медицинско наблюдение и драматични обрати, които държаха феновете ѝ в напрежение. Пътят към фаталния край започна в началото на май, когато от официалния сайт на певицата беше разпространено съобщение за спешна чревна операция, претърпяна в болница във Фаро, Португалия. Първоначалната информация носеше нотка на оптимизъм, като се съобщаваше, че интервенцията е преминала успешно и звездата се възстановява.

Само ден по-късно, на 7 май, обаче стана ясно, че състоянието ѝ се е влошило. Говорител на Тайлър потвърди, че лекарите са я поставили в медикаментозна кома, за да подпомогнат възстановяването ѝ – ход, който подчерта сериозността на ситуацията. Кулминацията на кризата настъпи няколко дни след това, когато по време на опит да бъде изведена от комата, певицата получи сърдечен арест и се наложи спешна реанимация. Въпреки че лекарите успяха да я стабилизират, тя остана в интензивно отделение под постоянно наблюдение, борейки се с последиците от тежката инфекция до последния си дъх.

Коя е Бони Тайлър (Гейнър Хопкинс)

Гейнър Хопкинс, известна професионално като Бони Тайлър, е уелска певица, прочута със своя характерен, дрезгав глас. Тя придобива известност в края на 70-те години с албума си "The World Starts Tonight" и сингли като "Lost in France" и международния хит "It's a Heartache". Кариерата ѝ достига своя връх през 80-те години чрез сътрудничеството ѝ с композитора и продуцент Джим Стейнман.

Това партньорство създава някои от най-емблематичните ѝ песни, включително мощната балада "Total Eclipse of the Heart", която става хит номер едно във Великобритания, САЩ и няколко други страни, и е един от най-продаваните сингли на всички времена. Друг голям хит от този период е "Holding Out for a Hero". Тайлър има множество номинации за награда "Грами" и представлява Обединеното кралство на песенния конкурс "Евровизия" през 2013 г.

Хит №1, който за малко да не се случи

Най-известната песен на Бони Тайлър безспорно е „Total Eclipse of the Heart“ – грандиозна рок опера, изпълнена с почти религиозен плам. Тя оглавява класациите в САЩ и Обединеното кралство, както и в Ирландия, Австралия и Зимбабве, а по-късно се сдобива с версии на испански („Eclipse Total del Amor“) и италиански („Eclissi del cuore“). Но всичко това е било напът да не се случи.

През 1983 г. Тайлър преминава през поредица от неуспешни сингли. Музикалната ѝ компания настоява тя да се върне към кънтри-рок звученето на хита си „It’s a Heartache“. Тя обаче, след като вижда как Мийт Лоуф изпълнява „Bat Out Of Hell“ в предаването на BBC „Old Grey Whistle Test“, си поставя за цел да работи с автора на песента – Джим Стайнман.

Стайнман е скептичен, докато новият мениджър на Тайлър не му изпраща касета с нейни рок демо записи. Заинтригуван, той предлага среща в Ню Йорк и двамата веднага си допадат. „Сметнах, че тя притежава един от най-страстните гласове в рокендрола, които бях чувал след Джанис Джоплин“, казва Стайнман във видеоклип в YouTube от 1983 г. Още същата вечер той изсвирва „Total Eclipse of the Heart“ на пианото си пред Тайлър и ѝ предлага песента.

Ето как Тайлър описва този момент в книгата на Фред Бронсън „Billboard Book of Number One Hits“: „Когато свири, той сякаш разбива пода с пианото. Невероятен е! Не ти дава песента на запис. Държи първо да ти разкаже голямата история зад нея и да ти я изсвири“.

Песента се превръща в петия най-продаван сингъл във Великобритания за 1983 г. и затвърждава мястото на Тайлър в историята на рока.

По-рано тази година песента достигна важен етап, като беше слушана (стриймвана) за милиарден път в Spotify. Певицата обаче сподели пред BBC News, че е получила съвсем малко пари от най-големия си хит. „О, това не е нищо, почти нищо“, каза тя пред BBC News.

От Spotify обаче твърдят, че през миналата година са изплатили 1,4 милиона долара под формата на авторски възнаграждения за досегашния каталог на Тайлър. Каква тогава е причината?

Част от проблема се крие във факта, че песента е написана изцяло от Джим Стайнман, така че всички възнаграждения за авторски права върху композицията са отишли ​​при неговите наследници. Останалите средства отиват при собственика на оригиналния запис – понастоящем Sony Music – който от своя страна изплаща определен процент на Тайлър съгласно договора за запис, подписан от нея през 80-те години.

Обикновено обаче договорите, сключени преди масовото навлизане на интернет, предвиждат много ниско заплащане за дигитални изтегляния и стрийминг... което в крайна сметка оставя Тайлър с минимални приходи.