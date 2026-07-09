Ивайло Мирчев с остра критика към правителството: Гоним немски инвеститори

"Докато гоним немски инвеститори, правим всичко възможно да се обърнем към Китай", коментира Ивайло Мирчев от "Демократична България" (ДБ) пред журналисти в кулоарите на парламента.

"България първо изгуби голям немски инвеститор – "Бош", в София, а сега става ясно, че е на път да не се осъществи проектът с "Райнметал", каза той и добави, че този проект е щял да бъде изключително печеливш.

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"Причината е в приоритетите на правителството. Няма никаква логика да гоним един от най-големите световни оръжейни немски производители от България", посочи Мирчев и подчерта, че този завод ще отиде в съседна страна в момента, в който ние го откажем.

По повод предложението на ГЕРБ за забрана на социалните мрежи за деца под 16 години, Божидар Божанов от ДБ коментира, че такова предложение е гласувано в комисия по предишна версия на законопроекта на ГЕРБ.

"Ние го подкрепихме, защото диагнозата е вярна – проблем със социалните мрежи има", каза Божанов.

"Ние споделихме, че имаме собствени предложения за ограничаване на пристрастяващите елементи от дизайна на социалните мрежи и сме внесли законопроект за цифров портфейл още преди две седмици", поясни той.

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Според него следва да има работна група към Комисията по иновации и дигитална трансформация, която с институциите и всички партии да намери решение на този проблем.

"Техническите решения ще ги намерим, важно е, че всички сме на една страна", добави Божанов.