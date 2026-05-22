ГДБОП задържа прокурорския син Васил Михайлов

И здирваният Васил Михайлов, известен с прякора "прокурорския син", е бил заловен от служители на ГДБОП. Това съобщи и.д. главният секретар на МВР Георги Кандев в публикация в официалната си Facebook страница.

"Примката се затегна! Белезниците щракнаха", написа Кандев. Той припомня, че преди месец е било обявено, че се работи по случая.

На 27 март служебният министър на вътрешните работи Иван Дечев заяви, че се предполага, че прокурорският син, заедно с още две лица, използвайки бухалки и автомобил, с маски, отиват до село Люлин, в близост до Перник.

Там нападат с бухалки служител на ГДБОП, който преди това е бил полицай в "Криминална полиция" в Перник.

През април 2025 г. Васил Михайлов, син на прокурора от Перник Бисер Михайлов, получи присъда от Софийския районен съд от четири години затвор за няколко побоя и закана за убийство.

Появиха се нови записи с Васил Михайлов

Припомняме, че през юни 2025 година той изчезна, след като неговият съгражданин Павел Павлов подаде сигнал срещу него за нанесен побой и изнудване.

Михайлов беше обявен за общодържавно издирване. По-късно той направи изненадващо изявление чрез видео, разпространено онлайн.

В дълъг монолог той обясни своята версия за събитията, довели до общодържавното му издирване.

През април миналата година прокуроският син беше признат за виновен за осем престъпления, сред които за нанасяне на средни телесни повреди на трима души, леки телесни повреди по хулигански подбуди на други двама, за непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и за закана с убийство.

През февруари тази година Софийският градски съд (СГС) отмени условната присъда на Михайлов по делото за закани за убийство на бившата му приятелка Боряна Рангелова.''