„Благодаря ѝ за искреното приятелство“: Лили Иванова с трогателни думи за Надежда Захариева

П римата на българската естрада Лили Иванова изрази дълбоката си скръб от кончината на голямата поетеса, писателка и общественичка Надежда Захариева.

Почина поетесата Надежда Захариева

Двете творчески личности бяха свързани с дългогодишно взаимно уважение и искрено приятелство.

В емоционална публикация на официалния си профил във Фейсбук, Лили Иванова сподели топли спомени и думи на признателност към поетесата, която ни напусна на 81-годишна възраст.

„Поклон пред светлата памет на Надежда Захариева - една от големите фигури в българската поезия. Благодаря ѝ за прекрасните текстове, за взаимното уважение и за искреното приятелство, което ни свързваше през годините. Творчеството ѝ ще остане живо и ще продължи да вълнува поколения българи“, написа примата.

Певицата отправи и трогателно послание, припомняйки за голямата любов между Надежда Захариева и съпруга ѝ – незабравимия поет Дамян Дамянов, с когото Лили Иванова също имаше легендарно сътрудничество през годините.

„Поклон пред паметта на голямата българска поетеса Надежда Захариева! Лек полет и мир на душата ти и тази на големия български поет Дамян Дамянов! Почивайте в мир!“, сподели още Лили Иванова.

Към публикацията си примата прикрепи и стихотворението „Сълза“ – стихове, оставили дълбока следа в родната литература и изкуство.