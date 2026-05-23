Приведоха прокурорския син Васил Михайлов в Централния софийски затвор

Радев: Трябва ни нов независим и обективен главен прокурор за разплитане на случаите "Пепи Еврото" и "Нотариуса"

Проучване на „Алфа рисърч”: София трябва да бъде домакин на „Евровизия” 2027

П рокурорският син от Перник Васил Михайлов е приведен в Централния софийски затвор рано сутринта. Това потвърдиха от Министерството на правосъдието за NOVA.

В петък вечерта Михайлов беше заловен при специализирана полицейска операция в София. Той се укриваше от властите след осъдителна присъда и избегна влизането в затвора.

ГДБОП задържа прокурорския син Васил Михайлов

По-рано от Прокуратурата съобщиха, че предстои привеждането на Васил Михайлов в затвора, за изтърпяване на наложено ефективно наказание от 1 година и 8 месеца “лишаване от свобода”.

Тя ще предприеме всички необходими действия и по останалите производства, спрямо Михайлов - едно в съдебна фаза, по което Софийски районен съд е постановил 4 години “лишаване от свобода”, както и по водени срещу лицето други досъдебни производства, съобщиха от държавното обвинение.

Издирваният Васил Михайлов, син на пернишкия прокурор Бисер Михайлов, е бил задържан в столичния квартал „Свобода“, съобщиха в петък вечер от ГДБОП на брифинг пред медиите.

По думите на главен комисар Мартин Златков Михайлов е променил значително външния си вид, което е затруднило разпознаването му.

„Михайлов е променил външния си вид, има брада и дълга коса, затова трудно е можел да бъде разпознат“, обясни Златков.

Той уточни, че издирваният е бил открит пред вход на жилищен блок в квартал „Свобода“. По време на акцията Михайлов е бил изненадан и не е оказал съпротива при задържането.

Случаят с прокурорския син привлече сериозно обществено внимание заради поредица от обвинения и дела срещу него.

На 27 март служебният вътрешен министър Иван Дечев заяви, че според разследването Васил Михайлов и още двама души са нападнали служител на ГДБОП в района на село Люлин край Перник. По информация на МВР нападателите са били с маски и бухалки, а при атаката е използван и автомобил.

Пострадалият служител на ГДБОП преди това е работил в „Криминална полиция“ в Перник.

През април 2025 г. Васил Михайлов получи присъда от четири години затвор от Софийския районен съд по дела за няколко побоя и закана за убийство.

Няколко месеца по-късно, през юни 2025 г., той изчезна, след като неговият съгражданин Павел Павлов подаде сигнал срещу него за побой и изнудване. След това Михайлов беше обявен за общодържавно издирване.

По време на издирването му в интернет беше разпространено видео с негово участие, в което той представи своята версия за събитията около случая.

Още през април миналата година съдът призна Михайлов за виновен по осем обвинения, сред които нанасяне на средни телесни повреди на трима души, леки телесни повреди по хулигански подбуди, непристойни действия и закана за убийство.

През февруари тази година Софийски градски съд отмени условната присъда на Михайлов по делото за закани за убийство срещу бившата му приятелка Боряна Рангелова.