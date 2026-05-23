България

Приведоха прокурорския син Васил Михайлов в Централния софийски затвор

В петък вечер той беше заловен при специализирана полицейска операция в София

23 май 2026, 10:14
Кризисна обстановка в Априлци: Отмениха честванията по повод 150-та годишнина от Априлското въстание

Кризисна обстановка в Априлци: Отмениха честванията по повод 150-та годишнина от Априлското въстание
Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля

Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля
Дъждът ще обърка плановете за уикенда, кога идва слънцето

Дъждът ще обърка плановете за уикенда, кога идва слънцето
Евакуират живущи на великотърновското село Присово

Евакуират живущи на великотърновското село Присово
ГДБОП задържа прокурорския син Васил Михайлов

ГДБОП задържа прокурорския син Васил Михайлов
Проучване на „Алфа рисърч”: София трябва да бъде домакин на „Евровизия” 2027

Проучване на „Алфа рисърч”: София трябва да бъде домакин на „Евровизия” 2027
ДБ иска изслушване на Бойко Борисов, Теодора Георгиева, Емилия Русинова и Данаил Кирилов

ДБ иска изслушване на Бойко Борисов, Теодора Георгиева, Емилия Русинова и Данаил Кирилов
Радев: Трябва ни нов независим и обективен главен прокурор за разплитане на случаите

Радев: Трябва ни нов независим и обективен главен прокурор за разплитане на случаите "Пепи Еврото" и "Нотариуса"

П рокурорският син от Перник Васил Михайлов е приведен в Централния софийски затвор рано сутринта. Това потвърдиха от Министерството на правосъдието за NOVA.

В петък вечерта Михайлов беше заловен при специализирана полицейска операция в София. Той се укриваше от властите след осъдителна присъда и избегна влизането в затвора. 

ГДБОП задържа прокурорския син Васил Михайлов

По-рано от Прокуратурата съобщиха, че предстои привеждането на Васил Михайлов в затвора, за изтърпяване на наложено ефективно наказание от 1 година и 8 месеца “лишаване от свобода”.

Тя ще предприеме всички необходими действия и по останалите производства, спрямо Михайлов - едно в съдебна фаза, по което Софийски районен съд е постановил 4 години “лишаване от свобода”, както и по водени срещу лицето други досъдебни производства, съобщиха от държавното обвинение.

Васил Михайлов е задържан в столичния квартал "Свобода"
19 снимки
Васил Михайлов
Васил Михайлов
Васил Михайлов
Васил Михайлов

Издирваният Васил Михайлов, син на пернишкия прокурор Бисер Михайлов, е бил задържан в столичния квартал „Свобода“, съобщиха в петък вечер от ГДБОП на брифинг пред медиите.

По думите на главен комисар Мартин Златков Михайлов е променил значително външния си вид, което е затруднило разпознаването му.

„Михайлов е променил външния си вид, има брада и дълга коса, затова трудно е можел да бъде разпознат“, обясни Златков.

Той уточни, че издирваният е бил открит пред вход на жилищен блок в квартал „Свобода“. По време на акцията Михайлов е бил изненадан и не е оказал съпротива при задържането.

Случаят с прокурорския син привлече сериозно обществено внимание заради поредица от обвинения и дела срещу него.

На 27 март служебният вътрешен министър Иван Дечев заяви, че според разследването Васил Михайлов и още двама души са нападнали служител на ГДБОП в района на село Люлин край Перник. По информация на МВР нападателите са били с маски и бухалки, а при атаката е използван и автомобил.

Пострадалият служител на ГДБОП преди това е работил в „Криминална полиция“ в Перник.

През април 2025 г. Васил Михайлов получи присъда от четири години затвор от Софийския районен съд по дела за няколко побоя и закана за убийство.

Няколко месеца по-късно, през юни 2025 г., той изчезна, след като неговият съгражданин Павел Павлов подаде сигнал срещу него за побой и изнудване. След това Михайлов беше обявен за общодържавно издирване.

По време на издирването му в интернет беше разпространено видео с негово участие, в което той представи своята версия за събитията около случая.

Още през април миналата година съдът призна Михайлов за виновен по осем обвинения, сред които нанасяне на средни телесни повреди на трима души, леки телесни повреди по хулигански подбуди, непристойни действия и закана за убийство.

През февруари тази година Софийски градски съд отмени условната присъда на Михайлов по делото за закани за убийство срещу бившата му приятелка Боряна Рангелова.

Източник: NOVA    
Васил Михайлов Прокурорски син Централен софийски затвор Задържане Присъда Лишаване от свобода Полицейска операция ГДБОП Укриване Министерство на правосъдието
Последвайте ни

По темата

Приведоха прокурорския син Васил Михайлов в Централния софийски затвор

Приведоха прокурорския син Васил Михайлов в Централния софийски затвор

Русия обяви бившия световен шампион по шахмат Гари Каспаров за международно издирване

Русия обяви бившия световен шампион по шахмат Гари Каспаров за международно издирване

Евакуират жителите на част от Севлиево

Евакуират жителите на част от Севлиево

23 май: Писъци вместо молитви – пътят, който се превърна в смъртоносен капан

23 май: Писъци вместо молитви – пътят, който се превърна в смъртоносен капан

Доброволен фонд: Свободата да спестявате за пенсия по свои правила

Доброволен фонд: Свободата да спестявате за пенсия по свои правила

pariteni.bg
Мога ли да паркирам тук: Volvo EX60 е първата кола, която ще използва Gemini, за да вижда света

Мога ли да паркирам тук: Volvo EX60 е първата кола, която ще използва Gemini, за да вижда света

carmarket.bg
23 май: Писъци вместо молитви – пътят, който се превърна в смъртоносен капан
Ексклузивно

23 май: Писъци вместо молитви – пътят, който се превърна в смъртоносен капан

Преди 4 часа
Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля
Ексклузивно

Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля

Преди 3 часа
Дъждът ще обърка плановете за уикенда, кога идва слънцето
Ексклузивно

Дъждът ще обърка плановете за уикенда, кога идва слънцето

Преди 4 часа
<p>Обрат: Унгария ще остане в Международния наказателен съд</p>
Ексклузивно

Обрат: Унгария ще остане в Международния наказателен съд

Преди 3 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

След Китай: Вашингтон изпрати Марко Рубио на ключова визита в Индия

След Китай: Вашингтон изпрати Марко Рубио на ключова визита в Индия

Свят Преди 40 минути

Американският държавен секретар ще има среща с индийския премиер Нарендра Моди в Делхи

Човекът, който повярва в DARA преди Европа: Говори фризьорът зад "зебрата" на "Евровизия" 2026

Човекът, който повярва в DARA преди Европа: Говори фризьорът зад "зебрата" на "Евровизия" 2026

Любопитно Преди 1 час

Той стои зад едни от най-смелите визии на изпълнителката още от първия ѝ клип

Кан 2026: 22 филма се борят за "Златна палма" в събота

Кан 2026: 22 филма се борят за "Златна палма" в събота

Любопитно Преди 2 часа

Алмодовар и Звягинцев са сред фаворитите, новите ленти на Джеймс Грей, Асгар Фархади и Павел Павликовски също са сред най-обсъжданите заглавия на фестивала

Как смартфонът се превърна в неразделна част от нас

Как смартфонът се превърна в неразделна част от нас

Технологии Преди 2 часа

Мобилните телефони започнаха своя път като точно това - телефони. С тях можеше да се говори в движение и да се изпращат кратки съобщения. Днес те са джобни суперкомпютри, способни на сложни AI анализи и понякога дори диктуват решенията в живота ни

Теч на опасно химическо вещество наложи евакуацията на близо 40 000 души в Калифорния

Теч на опасно химическо вещество наложи евакуацията на близо 40 000 души в Калифорния

Свят Преди 3 часа

Ситуацията може да предизвика сериозно замърсяване на почвата и дори взрив

<p>Тръмп&nbsp;става все по-недоволен от преговорите с Иран</p>

Американски медии: САЩ обмислят подновяване на ударите по Иран

Свят Преди 3 часа

Окончателно решение засега не е взето

Снимката е илюстративна

Човек загина, а 36 бяха ранени при взрив на сух док в Ню Йорк

Свят Преди 3 часа

Експлозията е избухнала, докато на място работели огнеборци, отзовали се на повикване за пожар

Черният списък на Е-добавките, които крият сериозен риск за сърцето

Черният списък на Е-добавките, които крият сериозен риск за сърцето

Свят Преди 3 часа

Мащабно изследване сред над 112 000 души откри връзка между масови консерванти и скок на риска от хипертония с близо 30%. Вижте кои са опасните вещества

Учени откриха неочакван ранен симптом на Алцхаймер при жените

Учени откриха неочакван ранен симптом на Алцхаймер при жените

Любопитно Преди 4 часа

Връзката между съня и Алцхаймер е трудна за разплитане. Знаем, че лошото качество на съня увеличава риска от Алцхаймер и че Алцхаймер нарушава съня, вероятно поради натрупването на усукани нишки от тау-протеин в мозъка

Бивол, кръстен на Тръмп, ще бъде пожертван за Курбайн байрам

Бивол, кръстен на Тръмп, ще бъде пожертван за Курбайн байрам

Свят Преди 12 часа

Животното тежи 700 килограма и обитава ферма в Нараянгадж, в покрайнините на бангладешката столица Дака

<p>АПС: Доган е измамен, отнети са му имотите и участието във фирми</p>

АПС: Ахмед Доган е измамен, отнети са му имотите и участието във фирми

България Преди 13 часа

Това се твърди в съобщение, разпратено от пресцентъра на партията

<p>Украйна отговори на обвиненията за удар по общежитие в Луганска област</p>

Украйна отрече удара по общежитие в Луганска област

Свят Преди 13 часа

ВСУ заявяват, че целта е бил команден център на подразделение за дронове.

Тръмп: За жалост, Тълси Габард напуска администрацията на 30 юни

Тръмп: За жалост, Тълси Габард напуска администрацията на 30 юни

Свят Преди 14 часа

Тръмп обяви, че длъжността ще се изпълнява от първия заместник-директор Арън Лукас

<p>САЩ изразходваха голям ракетен арсенал за Израел</p>

"Вашингтон пост": САЩ са използвали високотехнологични ракети за защита на Израел

Свят Преди 14 часа

Вашингтон е поел тежестта за противодействието на иранските атаки с балистични ракети в рамките на операция "Епична ярост"

Засилен трафик на границата с Гърция, има струпване на тежкотоварни автомобили

Засилен трафик на границата с Гърция, има струпване на тежкотоварни автомобили

България Преди 15 часа

На място екипи на „Пътна полиция“ регулират движението

<p>Назначен е нов заместник-министър на околната среда и водите</p>

Костадин Гешев е назначен за заместник-министър на околната среда и водите

България Преди 15 часа

Това съобщиха от правителствената пресслужба

Всичко от днес

От мрежата

10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

dogsandcats.bg

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Младежи освежиха екопътека край Айтос

sinoptik.bg
1

Пръскат срещу марокански скакалци

sinoptik.bg

Бившите съпрузи Бен Афлек и Дженифър Гарнър с близка разходка в Лос Анджелис

Edna.bg

Теодора Духовникова: „Токио е опасно красив“ – актрисата разкри защо японската столица я е оставила без дъх

Edna.bg

ЦСКА и Исак Соле пред раздяла след "синия" скандал?

Gong.bg

Лудогорец се разделя с Хьогмо?

Gong.bg

Иван Демерджиев: Хора, свързани с институции, са помагали на прокурорския син да се укрива

Nova.bg

Васил Михайлов е приведен в Централния софийски затвор рано сутринта (СНИМКИ)

Nova.bg