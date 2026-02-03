България

Осъдиха прокурорския син Васил Михайлов за заплаха за убийство

Михайлов беше обявен за общодържавно издирване

3 февруари 2026, 16:57
Осъдиха прокурорския син Васил Михайлов за заплаха за убийство
Източник: Георги Димитров/Vesti.bg

С офийският градски съд отмени условната присъда на Васил Михайлов по делото за закани за убийство на бившата му приятелка Боряна Рангелова. Според съда всички случаи на отправяни заплахи за убийство са доказани. Присъдата на Михайлов е година и 8 месеца затвор, предава NOVA.

Пуснаха на свобода прокурорския син от Перник

Припомняме, че Михайлов е известен още като „прокурорския син” от Перник. От юни 2025 година той изчезна, след като неговият съгражданин Павел Павлов подаде сигнал срещу него за нанесен побой и изнудване. Михайлов беше обявен за общодържавно издирване. По-късно той направи изненадващо изявление чрез видео, разпространено онлайн. В дълъг монолог той обясни своята версия за събитията, довели до общодържавното му издирване.

„Ще те убия!“: Трети обвинителен акт срещу прокурорския син

През април миналата година той беше осъден на четири години затвор. Прокуроският син беше признат за виновен за осем престъпления, сред които за нанасяне на средни телесни повреди на трима души, леки телесни повреди по хулигански подбуди на други двама, за непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и за закана с убийство.

Източник: NOVA    
Васил Михайлов Прокурорският син Съд Присъда
Осъдиха прокурорския син Васил Михайлов за заплаха за убийство

Осъдиха прокурорския син Васил Михайлов за заплаха за убийство

