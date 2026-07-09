Правосъдният министър: Подготвяме мащабни промени в съдебната система и нови правила за ВСС

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М инистърът на правосъдието Николай Найденов обяви, че правителството подготвя мащабни промени в съдебната система, включително забрана на т.нар. „вечни началници“, нови правила за избор на Висш съдебен съвет (ВСС) и законодателни промени в режима за използване на специални разузнавателни средства (СРС).

Пред NOVA Найденов коментира и текущите производства срещу магистрати, които според него са показателни за започналите процеси на промяна в системата.

„Преди два месеца Борислав Сарафов беше изпълняващ функциите главен прокурор, а Емилия Русинова – изпълняващ функциите административен ръководител на Софийската градска прокуратура. В момента единият е обикновен следовател, а другият е под угрозата да бъде отстранен“, заяви министърът.

Очаква се решение за Емилия Русинова

Найденов посочи, че законовият седемдневен срок за произнасяне по процедурата за временното отстраняване на Емилия Русинова изтича днес, но най-вероятно няма да бъде спазен.

„Надявам се, че в рамките на следващата седмица Прокурорската колегия ще разгледа отново този случай. В противен случай това ще означава, че не изпълнява закона“, заяви той.

Правосъдният министър допълни, че ако не бъде взето решение, разполага с предвидените в закона механизми, чрез които да реагира.

Край на „вечните началници“

Една от основните промени, по които вече работи Министерството на правосъдието, е изменение на Закона за съдебната власт.

По думите на Найденов една от целите е да бъде прекратена практиката едни и същи магистрати да заемат ръководни длъжности в продължение на години чрез последователни временни назначения.

„Искаме да забраним така наречените вечни началници. Смятаме, че именно оттам започва първото изкривяване в системата“, подчерта министърът.

Предвижда се още през есента да започне процедурата по избор на нов Висш съдебен съвет по нови правила. Сред идеите е кандидатите да преминават през по-задълбочени проверки за професионална почтеност и интегритет.

Промени в правилата за СРС

Министърът коментира и твърденията за магистрати, които са били поставяни в зависимост чрез нерегламентирано използване на специални разузнавателни средства.

Според него основният проблем е, че в редица случаи са били разрешавани СРС, без впоследствие да се стига до образуване на досъдебни производства или до повдигане на обвинения.

„Необходимо е процесът да стане по-независим, така че не само един съдия да разрешава използването на СРС“, каза Найденов.

По думите му се обсъжда въвеждането на механизъм за случаен подбор между съдии със съответната специализация, които да разглеждат исканията за използване на специални разузнавателни средства.

Министерството предвижда и цялостна проверка на всички издадени разрешения, както и на начина, по който впоследствие е била използвана събраната информация.

Законодателство по модела „Магнитски“

В интервюто министърът засегна и темата за санкциите по американския закон „Магнитски“, както и проверките, свързани с имуществото и доходите на Делян Пеевски.

Найденов заяви, че вътрешният министър има пълната подкрепа на кабинета и подчерта необходимостта България да изгради собствена законодателна рамка за подобни случаи.

„Очевидно е, че нашето законодателство може да бъде усъвършенствано, за да защитим финансовите интереси на държавата и да разследваме ефективно подобни явления“, каза той.

Какво предстои

Според министъра непосредствената цел на реформата е новият състав на Висшия съдебен съвет да започне работа възможно най-скоро и да направи обективна оценка на досегашните кадрови решения в съдебната власт.

„Искаме да подобрим начина, по който се влиза в съдебната система, така че хората, които започват работа в нея, да отговарят на необходимите професионални и морални качества още от самото начало, а не впоследствие да се оказва, че трябва да бъдат отстранявани“, заяви Найденов.

Изявлението на правосъдния министър идва на фона на започналите кадрови промени в прокуратурата и заявеното от правителството намерение за цялостна реформа на съдебната система. Сред основните приоритети на кабинета са ограничаването на възможността ръководни постове да бъдат заемани продължително чрез временни назначения, засилването на контрола върху използването на СРС и въвеждането на по-строги стандарти за почтеност при избора на членове на Висшия съдебен съвет и административни ръководители в съдебната власт.