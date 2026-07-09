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Българи стоят зад един от най-редките софтуерни успехи в света

Payhawk достигна 100 млн. долара годишен повтаряем приход и вече е не само еднорог, а „кентавър“

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

9 юли 2026, 14:09
Българи стоят зад един от най-редките софтуерни успехи в света
Източник: AI

Payhawk вече не е просто първият български еднорог. Финтех компанията, основана от българи, достигна 100 млн. долара годишен повтаряем приход — показател, известен като ARR, и влезе в т.нар. статут „кентавър“ (Centaur).

ARR показва колко приходи може да очаква компанията за една година от повтаряеми договори и абонаменти, ако запази настоящото си темпо.

Това е ниво, до което са стигнали приблизително 250 частни софтуерни компании в света, съобщиха от Payhawk. Според компанията този клуб е около седем пъти по-рядък от този на еднорозите — стартъпите с оценка над 1 млрд. долара.

Какво означава статутът „кентавър“

Повечето хора вече знаят какво е „еднорог“ — частна компания с оценка над 1 млрд. долара. Но оценката е очакване за бъдещ растеж и зависи от инвеститорите, пазара и момента.

Статутът „кентавър“ означава нещо различно. Той се използва за частни софтуерни компании, които са достигнали 100 млн. долара годишен повтаряем приход. Това вече не е оценка или прогноза, а доказателство, че компанията има устойчив бизнес модел и генерира реални приходи от своите клиенти.

Именно затова много предприемачи и инвеститори смятат, че достигането на статут „кентавър“ е не по-малко значимо, а в някои отношения дори по-важно постижение от това да бъдеш „еднорог“.

Българската връзка

Макар днес централата на Payhawk да е в Лондон, историята на компанията започва в София. През 2018 г. Христо Борисов, Константин Дженгозов и Бойко Караджов създават финтех платформа, която първо решава конкретен проблем за бизнеса — как по-лесно да се управляват фирмените разходи, картите и одобренията.

Връзката с България не остава само в миналото. Payhawk поддържа офис в София, а българският екип продължава да участва в развитието на продукта.

Компанията вече работи за клиенти в десетки държави и има офиси на няколко ключови пазара, включително в Европа и САЩ.

От корпоративни карти до платформа за финансите на бизнеса

В началото Payhawk тръгва от сравнително ясен проблем — как компаниите управляват фирмените разходи и корпоративните карти. Днес обаче обхватът е много по-широк.

Платформата вече включва корпоративни карти, плащания към доставчици, управление на фактури, бизнес пътувания, одобрения и автоматизация на финансови процеси.

Казано по-просто: Payhawk се опитва да замени разпокъсания модел, при който една фирма използва отделни инструменти за карти, фактури, командировки, одобрения и счетоводни процеси. Вместо това компанията предлага една система, в която финансовият екип вижда и контролира разходите в реално време.

Числата зад новината

Според Payhawk ръстът идва след 24-месечна трансформация на продуктите и операциите около автономни AI агенти.

Компанията отчита:

  • 159% годишен ръст на новия бизнес;
  • 95% годишен ръст на платежните обеми;
  • 75% ръст на ARR на служител;
  • приблизително 238 000 долара ARR на служител;
  • 76% от заявките към поддръжката вече се решават изцяло от AI;
  • продуктовите и инженерните екипи пускат 57% повече функционалности.

Показателят ARR на служител измерва колко годишен повтаряем приход се пада средно на един човек в екипа. Колкото по-висок е той, толкова по-ефективно расте компанията.

Това е особено важно на фона на промяната в технологичния сектор. След години, в които много стартъпи растяха основно чрез набиране на капитал и бързо разширяване на екипите, инвеститорите вече гледат много по-внимателно ефективността — колко приходи се създават срещу всеки похарчен долар.

От управление на разходи до AI платформа

Payhawk разработва платформа за управление на фирмени разходи, корпоративни карти, плащания, фактури и финансови процеси. Клиентите ѝ използват системата, за да следят разходите на служителите, да автоматизират одобрения и да контролират плащанията в реално време.

Новият акцент в развитието на компанията е използването на изкуствен интелект. По данни на Payhawk AI вече участва както в продуктите, така и във вътрешните процеси — от клиентска поддръжка до автоматизация на финансови операции.

Това е и основното послание в съобщението на компанията: европейска технологична компания може да расте глобално, без да губи ефективност.

Пазарът вече е много по-голям

Когато Payhawk е основана през 2018 г., екипът оценява пазара, към който се насочва, на около 1 млрд. долара. Днес според компанията възможността вече надхвърля 1 трлн. долара.

От Payhawk посочват още, че към последното тримесечие очакват 1 на всеки 500 корпоративни картови плащания в Европа да минава през карта на компанията.

Казано по-просто: Payhawk вече има видим дял от корпоративните картови плащания в Европа, но пазарът пред нея остава огромен.

Амбицията също е показателна. Христо Борисов посочва, че целта е компания с 500 служители да може да управлява финансовата си функция само с двама души — чрез автоматизация, AI и по-добре свързани системи.

Къде работи Payhawk

Payhawk обслужва средни и големи бизнеси в над 33 държави, като сред клиентите ѝ са европейски технологични компании като Flatpay, Aikido, Apollo AI, Vox AI и Nscale.

Компанията има офиси в няколко ключови пазара — включително Лондон, Ню Йорк, Амстердам, Барселона, Берлин, Мюнхен, Париж, София и Вилнюс. Това показва, че Payhawk вече не е регионален финтех проект, а международна компания с присъствие на водещи пазари.

Защо това е важно

Новината е важна не само за стартъп средите. Тя показва, че български основатели могат да изграждат компании, които не просто привличат инвестиции, а достигат мащабни и повтаряеми приходи.

Разликата е съществена. Единорогът е символ на потенциал. Кентавърът вече е доказателство, че пазарът плаща за продукта всяка година.

В случая с Payhawk това е и история за българска следа в глобалния финтех — компания, започнала от София, минала през статута на първия български еднорог и стигнала до още по-рядък клуб, в който мястото се печели не с оценка, а с приходи.

Автор: Маргарита Костадинова
Payhawk Centaur статус Финтех Български еднорог Годишен повтаряем приход Управление на разходи Изкуствен интелект Българска технологична екосистема Стартъп Христо Борисов
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