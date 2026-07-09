България се сбогува с Надежда Захариева: Поетесата, чиито думи останаха завинаги в сърцата ни

Българската културна общност отдава почит на Надежда Захариева – близки, творци и институции я определят като значима поетеса, писател и общественик, оставил трайна следа в литературата и музиката.

Лили Иванова, Ваня Монева и представители на държавните институции се сбогуваха с авторката, като подчертаха нейната отдаденост към словото, човечността в творчеството ѝ и приноса ѝ към българската култура.

Творчеството на Надежда Захариева остава част от културната памет на България – тя е автор на десетки книги и стихове за популярни песни, сред които „Сълза“ на Лили Иванова, „Може би“ на група „Сигнал“ и други.

Българската културна общност отдава почит на поетесата, писател и общественик Надежда Захариева след кончината ѝ. Близки, творци и институции споделиха своите спомени и признателност към авторката, чието творчество остави следа в литературата и българската музика.

Президентът Илияна Йотова изрази съболезнования към семейството и близките на Надежда Захариева, като подчерта значението на нейното творчество и отношението ѝ към словото.

„През целия си творчески път Надежда Захариева остана вярна на словото. На словото, което носи надежда, съхранява човешкото и прави света по-добър. Тя вярваше, че мисията на поета е да променя към добро душата на поне един човек“, заявява Илияна Йотова.

По думите на държавния глава Захариева е била голям талант, отдаден културен деец и активен общественик, който чрез стиховете, книгите и песните си е успял да достигне до поколения българи.

„Нейната поезия, белязана от искреност, чувствителност и дълбока човечност, се превърна в утеха, вдъхновение и съпреживяване за многобройните ѝ почитатели“, посочва още президентът.

Йотова припомня и думите на Надежда Захариева: „Моите написани думи са моят „изстрадан земен капитал“. Благодарни сме за ценния „капитал“, който ни завеща“, пише тя.

Почит от Министерството на културата

Министерството на културата също изрази съболезнования и определи Надежда Захариева като значима фигура за българската литература и култура.

„С дълбока скръб и преклонение пред едно забележително жизнено и творческо дело Министерството на културата съобщава, че ни напусна Надежда Захариева - видна българска поетеса, писател, общественик и утвърден държавник, заемала поста заместник-министър на културата на Република България“, се посочва в позицията на ведомството.

От Министерството на културата отбелязват, че с нейната кончина културната общност губи „един от най-емблематичните си гласове“, а творчеството ѝ остава част от литературната памет на страната.

Надежда Захариева е автор на множество стихосбирки и книги с белетристика, а нейни стихове се превръщат и в текстове за популярни български песни. Сред тях са „Може би“ на група „Сигнал“, „Разпилей ме ти цялата“ и „Сълза“ на Лили Иванова, както и „Любовта е“ на Хайгашод Агасян.

Лили Иванова: „Твоето творчество остава вечно“

Сред хората, които се сбогуваха с поетесата, бе и Лили Иванова. Певицата публикува послание в социалните мрежи, в което подчерта приятелството си с Надежда Захариева и значението на нейните текстове.

„Поклон пред паметта на голямата българска поетеса Надежда Захариева! Скъпа приятелко, Надежда Захариева, благодаря за прекрасните текстове, уважението и истинското ни приятелство! Твоето творчество остава вечно! Лек полет и мир на душа ти и тази на големия български поет Дамян Дамянов! Почивайте в мир!“, написа Лили Иванова.

Тя припомни и стихове от Надежда Захариева, сред които текста на песента „Сълза“.

Ваня Монева: „Благодарност за общуването ни, за чудесните ѝ стихове“

Сред хората, които се сбогуваха с Надежда Захариева, беше и българската хорова диригентка и създател на хор „Космически гласове“ Ваня Монева.

Тя сподели своята тъга и благодарност към поетесата за творчеството и споделените моменти.

„Отлетяла е към небитието Надежда Захариева!

С благодарност за общуването ни, за чудесните ѝ стихове, за споделените спомени в живота и с незабравимия Дамян Дамянов!

Тъгувам!

Лек път на душата ти, Наде, към безкрайната вселена!

Поклон!“, написа Ваня Монева.

Сливен отдаде почит на поетесата

Кметът на Сливен Стефан Радев също изрази тъга от загубата на Надежда Захариева. Той подчерта връзката ѝ с града чрез Националния конкурс за поезия „Дамян Дамянов“, на чието жури тя дългогодишно е била председател.

„С дълбока тъга научих за кончината на Надежда Захариева - изтъкнат поет, текстописец и спътник в живота и творчеството на големия български поет Дамян Дамянов, който е родом от Сливен“, написа Стефан Радев.

„За града ни нейната загуба е особено болезнена. Именно тук се провежда Националният конкурс за поезия „Дамян Дамянов“, на чието жури Надежда Захариева неизменно беше дългогодишен председател“, допълва той.

По думите му със своята отдаденост към литературата, авторитет и отношение към поетичното слово тя е допринесла за утвърждаването на конкурса като престижен литературен форум.

„Мисията на поета е да променя към добро душата на човек“

Самата Надежда Захариева многократно е говорила за ролята на поезията и за връзката между автора и читателя.

През 2024 г., когато навърши 80 години, тя каза, че мисията на поетите е „да се стараят с поне мъничко да променят към добро душата на един човек, който и да е, и тогава - да направят света по-добър“.

Тя споделяше, че стиховете често се появяват неочаквано - по време на пътуване, разходка или в ежедневието.

„Не знам кога, защо и как нещо, което вероятно в несъзнаваното работи, изскача в съзнаваното и аз го запомням“, казваше поетесата.

Надежда Захариева е родена през 1944 г. в село Радово, Трънско. Завършва френска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Творческият ѝ път включва десетки книги, работа в литературни издания, телевизионни формати за литература и период като заместник-министър на културата.

Тя остава свързана и с името на поета Дамян Дамянов, с когото споделя 35 години от живота си.

Нейното творчество, стихове, книги и текстове за песни, продължава да бъде част от културната памет на България.