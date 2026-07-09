България

Голям пожар край АМ „Струма“, гъст дим затруднява движението

Огънят гори в района между селата Левуново и Генерал Тодоров, на място са изпратени няколко екипа пожарникари

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 1 час / 9 юли 2026, 13:58
Голям пожар край АМ „Струма“, гъст дим затруднява движението
Източник: Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението

Г олям пожар избухна край автомагистрала „Струма“ в участъка между селата Левуново и Генерал Тодоров.

По първоначална информация пламъците са обхванали предимно сухи треви и растителност в близост до пътното платно. Заради високите температури, сухото време и вятъра огънят се е разпространил бързо, което е наложило незабавната намеса на противопожарните екипи.

На място работят няколко екипа на пожарната от Сандански и Петрич, които полагат усилия да ограничат разпространението на пожара и да не допуснат той да достигне до по-големи площи или до инфраструктурата в района.

От Областното пътно управление предупреждават шофьорите да се движат с повишено внимание. Заради гъстия дим видимостта е силно намалена в участъка между 155-ия и 157-ия километър на автомагистрала „Струма“.

Към момента движението по магистралата не е спряно, но водачите са призовани да намалят скоростта, да спазват по-голяма дистанция и да следват указанията на служителите на реда и аварийните екипи.

Засега няма информация за пострадали хора или за засегнати сгради. Огнеборците продължават работата си по локализиране на пожара, като ситуацията остава динамична.

Причините за възникването на пожара тепърва ще бъдат изяснявани. След овладяването на огъня ще бъде извършен оглед, който да установи откъде са тръгнали пламъците и дали става въпрос за човешка небрежност, техническа причина или умишлено действие.

Летните месеци традиционно са периодът с най-висок риск от полски и горски пожари в Югозападна България. Комбинацията от продължителни горещини, суха растителност и силен вятър често води до бързото разпространение на огъня, особено в районите около главни пътни артерии.

Пожари в близост до автомагистрали създават сериозен риск не само за околната среда, но и за безопасността на движението. Гъстият дим може рязко да намали видимостта и да увеличи опасността от пътнотранспортни произшествия. Поради тази причина властите редовно призовават водачите да бъдат особено внимателни при преминаване през засегнатите участъци и да не спират в близост до мястото на пожара, освен ако това не е разпоредено от компетентните органи.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
Пожар Автомагистрала Струма Сандански Петрич Гъст дим Намалена видимост Огнеборци Сухи треви Левуново Югозападна България
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