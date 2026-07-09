България

Изслушват бившия шеф на ДАНС за Олег Невзоров и КУБ

Депутатите ще търсят отговори защо предложението за експулсиране на украинския гражданин е било отменено и каква е била ролята на ДАНС по случая

9 юли 2026, 09:21
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Б ившият председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) Деньо Денев и бившият директор на териториалната дирекция на агенцията във Варна Кирил Димов ще бъдат изслушани от парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност.

ДАНС и службите знаят, къде е украинският гражданин Олег Невзоров

Целта на изслушването е да се внесе яснота около дейността на корпорация КУБ и украинския гражданин Олег Невзоров. От двамата се очаква да представят информация по случая.

Демерджиев иска отговори от ДАНС за украинската фирма КУБ

Конфликтът около заповедта за експулсиране

Казусът придоби публичност в края на юни, когато Кирил Димов заяви, че е изготвил предложение за експулсирането на Невзоров от България. Като мотив за мярката е било посочено „пране на пари“, а предложението е било изпратено до тогавашния председател на ДАНС Деньо Денев.

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По думите на Димов, около десет дни по-късно Деньо Денев е отменил заповедта. Твърди се, че за това решение не са били изложени конкретни мотиви.

Изслушването в парламентарната комисия цели да установи фактите около отмяната на заповедта и да провери за евентуални нередности в работата на агенцията по случая.

Източник: БНТNOVA, "Фокус"    
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