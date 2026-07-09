Изслушват бившия шеф на ДАНС за Олег Невзоров и КУБ

Б ившият председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) Деньо Денев и бившият директор на териториалната дирекция на агенцията във Варна Кирил Димов ще бъдат изслушани от парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност.
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Целта на изслушването е да се внесе яснота около дейността на корпорация КУБ и украинския гражданин Олег Невзоров. От двамата се очаква да представят информация по случая.
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Конфликтът около заповедта за експулсиране
Казусът придоби публичност в края на юни, когато Кирил Димов заяви, че е изготвил предложение за експулсирането на Невзоров от България. Като мотив за мярката е било посочено „пране на пари“, а предложението е било изпратено до тогавашния председател на ДАНС Деньо Денев.
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По думите на Димов, около десет дни по-късно Деньо Денев е отменил заповедта. Твърди се, че за това решение не са били изложени конкретни мотиви.
Изслушването в парламентарната комисия цели да установи фактите около отмяната на заповедта и да провери за евентуални нередности в работата на агенцията по случая.