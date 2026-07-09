Свят

Нова ескалация в Персийския залив: САЩ атакуваха Иран, Техеран отвърна с масирани удари

"Ако нападенията продължат, ще стане още по-лошо", предупреди Доналд Тръмп

Василена Василева Василена Василева

9 юли 2026, 06:58
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Нова ескалация: САЩ удариха Иран след атака срещу търговски кораби в Ормузкия проток
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Н апрежението в Близкия изток отново рязко ескалира, след като Съединените щати предприеха нова мащабна серия въздушни удари по цели в Иран. Операцията беше извършена само часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви временното споразумение за прекратяване на войната за „приключено“.

Нов взрив в Близкия изток: САЩ удариха Иран след атака в Ормузкия проток

Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) съобщи, че са атакувани около 90 цели на територията на Иран. От командването разпространиха кадри от ударите, на които се виждат поразени писта на летище и ракетни установки.

„Американските сили остават бдителни, смъртоносни и в готовност да предприемат операции по заповед на върховния главнокомандващ“, заявиха от СЕНТКОМ.

Според американските военни целта на операцията е да бъде ограничена способността на Иран да застрашава свободата на корабоплаването в стратегическия Ормузки проток.

„Съединените щати държат Иран отговорен за скорошната неоправдана агресия срещу граждански кораби и екипажи, преминаващи през жизненоважния морски коридор“, посочиха още от командването.

Малко след американското изявление ирански медии съобщиха за серия от експлозии в различни части на страната. Взривове са били чути в районите на Бандар Абас, Сирик, Конарак, Чабахар, Джаск, Ираншахр и в провинция Бушехр.

Нова ескалация: САЩ удариха Иран след атака срещу търговски кораби в Ормузкия проток

В Бандар Абас противовъздушната отбрана е била задействана срещу въздушни цели, а държавната телевизия съобщи за осем експлозии в района. В Сирик два снаряда са поразили пристанищната зона.

Най-сериозни щети, според ирански медии, са нанесени в пристанищния град Чабахар. Там е била ударена диспечерска кула за управление на морския трафик, повредена е пристанищна инфраструктура, а на един от кейовете е избухнал пожар. Съобщава се още, че осколки от боеприпаси са засегнали болницата „Имам Али“, но засега няма информация за загинали или ранени пациенти и медицински персонал.

Експлозии са регистрирани и на остров Абу Муса в Персийския залив – територия под ирански контрол, чиято принадлежност се оспорва от Обединените арабски емирства.

Тази нощ САЩ започнаха нови удари срещу Иран

  • Тръмп: Това е възмездие

След пристигането си във Великобритания след срещата на върха на НАТО американският президент Доналд Тръмп защити операцията и я определи като ответен удар срещу атаките срещу международното корабоплаване.

„Това е възмездие за вчерашния обстрел на кораби от страна на Иран. Ако той се повтори, ще стане още по-лошо!“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social, като публикува и снимка от въздушните удари.

Американски официален представител, пожелал анонимност, заяви пред Ройтерс, че тази нощ операцията е била по-мащабна от предишните американски удари.

  • Иран отвърна с атаки срещу американски бази

Малко след американската операция Иран предприе ответни действия. Според изявление на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция са атакувани американски военни съоръжения в Кувейт и Бахрейн.

Иранските военни твърдят, че с ракети и безпилотни летателни апарати са били поразени базите Арифджан и Али ал Салем в Кувейт, както и Джуфаир и Шейх Иса в Бахрейн.

Министерството на отбраната на Кувейт съобщи, че противовъздушната отбрана е отблъснала комбинирана атака с ракети и дронове. Към момента няма данни за жертви или сериозни разрушения в Кувейт, Бахрейн и Катар.

Нова серия от взаимни удари между САЩ и Иран

  • Ормузкият проток остава в центъра на конфликта

Последната ескалация е пряко свързана със сигурността в Ормузкия проток – един от най-важните морски маршрути в света, през който преминава приблизително една пета от световните доставки на петрол.

Напрежението се засили след нападенията срещу няколко търговски кораба в района по-рано тази седмица. Макар Техеран да не е поел официално отговорност, западни анализатори определят инцидентите като демонстрация на способността на Иран да оказва влияние върху глобалната търговия и енергийните пазари.

Последната размяна на удари поставя под сериозно съмнение бъдещето на временното примирие между Вашингтон и Техеран.

По време на срещата на НАТО Тръмп призна, че не е сигурен дали евентуално бъдещо споразумение с Иран ще бъде спазвано.

„Ако сключим сделка с Иран, не съм сигурен, че ще се придържаме към нея. Разбрах, че те са доста непочтени хора“, заяви американският президент.

Въпреки това той изрази надежда, че конфликтът няма да прерасне отново в пълномащабна война, макар да призна, че перспективите пред мирните преговори остават силно несигурни.

Редактор: Василена Василева
Източник: Reuters, БТА - Владимир Сахатчиев, БГНЕС    
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