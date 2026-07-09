Акция на полицията в Монтанско

О бщо 41 музикални уредби са иззети от полицията в област Монтана от началото на летния сезон заради нарушаване на нощната тишина. Мярката е предприета след десетки сигнали от граждани за силна музика в малките часове на денонощието.
Акцията е обхванала няколко населени места в региона, сред които Вършец, Берковица, Лом и Монтана.
Директорът на Областната дирекция на МВР – Монтана, старши комисар Иван Аврамов, заяви в ефира на NOVA, че изземването на озвучителната техника е предвидено в закона и се прилага при установени нарушения.
„От началото на летния сезон са иззети 41 музикални уредби. До тази мярка се стига при нарушения на Закона за защита от шума в околната среда“, обясни той.
По думите му, когато бъде подаден сигнал за силна музика на открито в жилищен район, полицейски екип извършва проверка на място. Ако нарушението бъде установено, служителите съставят акт и изземват озвучителното устройство, независимо дали става дума за голяма професионална система, домашна уредба или преносима тонколона.
- Какви са глобите
Съгласно Закона за защита от шума в околната среда санкциите за нарушителите са значителни.
За физически лица глобите варират между 500 и 1000 лева, а за юридически лица и еднолични търговци имуществените санкции са от 3000 до 6000 лева.
При повторно нарушение предвидените наказания се удвояват.
- Целта е превенция
Според старши комисар Аврамов основната цел на акцията не е конфискуването на техниката, а предотвратяването на нарушенията.
„Даваме гласност на тази акция, защото искаме тя да има превантивен ефект. Не желаем да се стига до крайни мерки и да изземваме музикални уредби, а хората да спазват закона и да уважават спокойствието на своите съседи“, каза той.
- Повече сигнали през лятото
С настъпването на летния сезон традиционно се увеличават сигналите за силна музика от дворове, заведения, празненства и събирания на открито. Най-често оплакванията са за нарушаване на нощната тишина в жилищни квартали и населени места.
От полицията напомнят, че при постъпил сигнал органите на реда имат право да извършат проверка на място, а при установено нарушение освен съставянето на акт могат да изземат озвучителната техника като веществено доказателство по административното производство.
От МВР призовават гражданите да проявяват толерантност и да спазват правилата, особено през летните месеци, когато повече хора прекарват времето си на открито и нарушенията на обществения ред зачестяват.