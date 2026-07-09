Акция на полицията в Монтанско

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О бщо 41 музикални уредби са иззети от полицията в област Монтана от началото на летния сезон заради нарушаване на нощната тишина. Мярката е предприета след десетки сигнали от граждани за силна музика в малките часове на денонощието.

Акцията е обхванала няколко населени места в региона, сред които Вършец, Берковица, Лом и Монтана.

Директорът на Областната дирекция на МВР – Монтана, старши комисар Иван Аврамов, заяви в ефира на NOVA, че изземването на озвучителната техника е предвидено в закона и се прилага при установени нарушения.

„От началото на летния сезон са иззети 41 музикални уредби. До тази мярка се стига при нарушения на Закона за защита от шума в околната среда“, обясни той.

По думите му, когато бъде подаден сигнал за силна музика на открито в жилищен район, полицейски екип извършва проверка на място. Ако нарушението бъде установено, служителите съставят акт и изземват озвучителното устройство, независимо дали става дума за голяма професионална система, домашна уредба или преносима тонколона.

Какви са глобите

Съгласно Закона за защита от шума в околната среда санкциите за нарушителите са значителни.

За физически лица глобите варират между 500 и 1000 лева, а за юридически лица и еднолични търговци имуществените санкции са от 3000 до 6000 лева.

При повторно нарушение предвидените наказания се удвояват.

Целта е превенция

Според старши комисар Аврамов основната цел на акцията не е конфискуването на техниката, а предотвратяването на нарушенията.

„Даваме гласност на тази акция, защото искаме тя да има превантивен ефект. Не желаем да се стига до крайни мерки и да изземваме музикални уредби, а хората да спазват закона и да уважават спокойствието на своите съседи“, каза той.

Повече сигнали през лятото

С настъпването на летния сезон традиционно се увеличават сигналите за силна музика от дворове, заведения, празненства и събирания на открито. Най-често оплакванията са за нарушаване на нощната тишина в жилищни квартали и населени места.

От полицията напомнят, че при постъпил сигнал органите на реда имат право да извършат проверка на място, а при установено нарушение освен съставянето на акт могат да изземат озвучителната техника като веществено доказателство по административното производство.

От МВР призовават гражданите да проявяват толерантност и да спазват правилата, особено през летните месеци, когато повече хора прекарват времето си на открито и нарушенията на обществения ред зачестяват.