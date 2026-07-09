Демерджиев: Създадена е организация за екстрадицията на Мавродиев

"Малко преди срещата със сръбския колега дойде информация от нашата международна дирекция за оперативно сътрудничество. Действително е разрешена екстрадицията на Стоян Мавродиев, при това при облекчена процедура".

Това съобщи пред журналисти министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на ГКПП "Калотина", предаде БНТ.

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"Създали сме и необходимите условия. Разговарях с отговорните за това да бъде поет и доведен пред правоохранителните органи Стоян Мавродиев. В момента се създава организация. И както казах екстрадицията е при облекчени условия, така че формалностите са възможно най-малки. Организацията вече се създава", поясни вътрешният министър.

Сърбия разреши екстрадицията на Стоян Мавродиев в България

Иван Демерджиев и министъра на вътрешните работи на Сърбия Ивица Дачич подписаха споразумение за откриване на нов ГКПП "Калотина" 2.