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Ескалация, какво удариха САЩ, Иран отвръща

Днес сутринта в иранската провинция Бушер са били чути няколко експлозии

Николай Киров Николай Киров

9 юли 2026, 15:21
Ескалация, какво удариха САЩ, Иран отвръща
Източник: ЕПА/БГНЕС

Н ощните удари на Съединените щати по Иран са засегнали железопътния мост "Ак Тагех Хан" в северната провинция Голестан, предаде "Франс прес".

Мостът е търговска връзка към стратегическите партньори на Техеран - Китай и Русия.

"Фарс" посочва, че маршрутът, който продължава през Туркменистан и Казахстан, е важна сухопътна връзка с Китай и е придобил още по-голямо значение по време на блокадата на иранските пристанища в Персийския залив от страна на САЩ тази година.

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Агенцията добавя, че маршрутът е бил използван и от Русия за товарни пратки към Иран от края на миналата година. Очаква се ремонтът на моста да бъде проведен бързо.

Днес сутринта в иранската провинция Бушер са били чути няколко експлозии, съобщи агенция "Мехр".

В Бушер се намира едноименната иранска атомна електроцентрала.

Американски боеприпас е паднал близо до нея, заяви заместник-губернаторът на иранската провинция.

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Били са ударени няколко места в провинция Бушер, включително периметърът на атомната централа. 

Междувременно в Йордания прозвучаха сирени за ракетна тревога в момент, когато Иран отвръща на американските въздушни удари с атаки в целия Близък Изток, предаде "Асошиейтед прес".

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА    
САЩ Иран Въздушни удари
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