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Изгубената мечта на Даяна: Скритият палат, където принцесата искаше да избяга с Хари и Уилям

Близки до принцеса Даяна разкриват непоказвани детайли за нереализирания ѝ живот в САЩ с Доди Ал-Файед. Вижте как е изглеждало имението в Малибу, което е трябвало да спаси момчетата ѝ от строгата британска класова система

9 юли 2026, 15:15
Изгубената мечта на Даяна: Скритият палат, където принцесата искаше да избяга с Хари и Уилям
Източник: Getty

М акар принцеса Даяна завинаги да остана в историята като „Принцесата на народа“ и символ на британската корона, малко известен факт е, че след развода си с крал Чарлз тя е планирала да превърне Америка в свой постоянен дом, пише Daily Mail.

Според разкази на нейни близки приятели, преди трагичната си смърт в Париж през 1997 г., Даяна активно е подготвяла преместването си в Съединените щати. Голямата ѝ цел е била да се установи в зашеметяващото имение на приятеля си Доди Ал-Файед в Малибу, Калифорния – луксозен палат с шест спални, тенис корт, огромен басейн и изглед към Тихия океан.

Холивудска кариера, но зад камерите

През 2021 г. Стюарт Пиърс, вокален коуч и довереник на принцесата, разкри пред Daily Mail, че Даяна е обмисляла да вземе и двамата си синове – принц Уилям и принц Хари – със себе си в САЩ.

Пиърс, който се сближава изключително много с Даяна в годините преди катастрофата, споделя, че тя е планирала да гради кариера в Холивуд. Интересите ѝ обаче изобщо не са били свързани с актьорството. Уелската принцеса е имала амбиции да продуцира зад камера и е виждала слънчева Калифорния като перфектния трамплин за своите мащабни екранни проекти.

Плановете ѝ съвпадат с разцвета на романса ѝ с милиардерския наследник Доди Ал-Файед. Разследване на списание Vanity Fair показва, че Доди е закупил въпросното имение в Малибу точно по времето, когато двамата започват да се срещат. Любопитен факт е, че преди това земята е била собственост на филмовата легенда Джули Андрюс („Мери Попинз“) и съпруга ѝ Блейк Едуардс.

Без класова система и вечни съдници

Бившият иконом на Даяна, Пол Бъръл, потвърди тези планове още през 2003 г. в интервю за Good Morning America. Той разказа как двамата с принцесата са седели на пода и са чертаели планове за преустройството на къщата в Малибу, превръщайки я в нейния мечтан дом.

Основната мотивация на Даяна да напусне Обединеното кралство е била желанието да осигури „по-добър и спокоен живот“ за Уилям и Хари.

„Тя ми казваше: „Това е новият ни живот, няма ли да бъде страхотно? Помисли само за момчетата – тук, в Америка, никой не те съди, няма я тази закостеняла класова система, няма го Двореца и неговия натиск“, споделя тогава Бъръл.

Как изглеждаше калифорнийското убежище на Даяна?

Имението е било обзаведено от личния дизайнер на поп иконата Шер – Рон Уилсън. Той го описва като „малко по-елегантно от традиционния испански стил – с тосканско усещане, средиземноморска вила, кацнала над океана“. За съжаление, интериорът, в който Даяна така и не успя да изживее дните си, включваше:

  • Огромна кухня: С плотове от тъмно дърво, разпростиращи се „с километри“, няколко хладилника и уникални синьо-бели мозайки.
  • Слънчева стая: Пространство с огромни прозорци, мебели от светло дърво и масивен стъклен полилей, спускащ се над пет тапицирани кресла.
  • Хол в калифорнийски стил: Две всекидневни зони – едната с вграден бар, килим с принтове в цвят крем и акценти в земни тонове, а другата – с масивно вито стълбище, бели кожени мебели и дебел пухкав килим, заобиколен от свежи цветя.
  • Басейн-оазис: Огромен заден двор с басейн, заобиколен от бели шезлонги, екзотични растения в саксии и малка къща за гости до водата.

Краят на една нереализирана приказка

Мечтата за калифорнийско бягство угасва в тунела „Пон д'Алма“ в Париж. Доди Ал-Файед загива на място в същата автомобилна катастрофа, която отнема живота и на Даяна. Изгубеният палат в Малибу, който е трябвало да бъде тяхното гнездо и спасение от папараците, е продаден от семейство Ал-Файед само година по-късно – през 1998 г.

Години по-късно обаче, по ирония на съдбата, по-малкият син на Даяна – принц Хари – направи точно това, което майка му бленуваше: напусна Двореца, за да заживее със семейството си именно в Калифорния.

Източник: Daily Mail    
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