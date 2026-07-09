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Може ли изкуственият интелект да ни научи на история? Бунт срещу детски филм за Левски

Едните виждат лесен начин за привличане на детското внимание, а другите – пълна липса на творческа мисъл и обида към паметта на Апостола

9 юли 2026, 15:55
Може ли изкуственият интелект да ни научи на история? Бунт срещу детски филм за Левски
Източник: БТА

Б урни и полюсни реакции след обявяването на първия пълнометражен филм, създаден с изкуствен интелект „Агенти на времето: Васил Левски“,  продуциран от “Александра Филмс”. 

Какво означава да се пресъздаде българската история по достъпен начин за деца с AI и какво означава това за бъдещето на детското анимационно кино?

В социалните мрежи съдържанието с изкуствен интелект е все по-популярно. Пресъздаване на риалити предавания с плодове, „брейнрот”, песни, танци и филтри за разкрасяване. Децата говорят език, непознат за техните родители и може би филм на този език ще им помогне да научат нашата история. Има възможност уроците да са по-лесно смилаеми, представени по този цветен и задържащ вниманието начин. 

Трябва ли обаче традиционното кино да се състезава с алгоритмите на социалните мрежи и да поправя техните грешки? 

Според критици, не е имало успешен, генериран от изкуствен интелект филм до този момент и няма да има. Повечето опити за подобно съдържание бързо получават етикета „slop“ (помия) както от експертите, така и от публиката. „Агенти на времето: Васил Левски“ също го носи. Недоволството по темата тръгва от много различни посоки и се среща в едно общо мнение: липсата на влагане на каквато и да е мисъл в генерирането на история за Васил Левски е обидна и никой не иска AI “slop” да замени талантливи сегашни и бъдещи режисьори, художници и аниматори.

Миналото не е приключило. То чака своите нови герои.

На фона на критиките, официалното описание на трейлъра представя проекта в съвсем различна светлина:

„Агенти на времето: Васил Левски“ е мащабна семейна анимация за приключението, приятелството, силата на избора и героите, които свързват миналото с бъдещето. Филмът представя Васил Левски по нов, жив и вълнуващ начин за децата на днешния свят – като вдъхновяващ герой, водач и съюзник в една голяма мисия, която доказва, че историята не е просто нещо, което учим, а нещо, което ни изгражда“.

Това споделят като описание на трейлъра, разпространяван в социалните мрежи. 

Филмът ще бъде излъчен в кината от 11 септември. 

Петиция срещу проекта

Недоволството по този филм доведе и до петицията: „Забрана на филми създадени изцяло с изкуствен интелект в българските кина“. До този момент има над 1300 подписа, по повече от един на всяка минута.

Бъдещ шестокласник, който учи в чужбина споделя пред Vesti.bg, че вече са му били прожектирани кратки AI видеа за български революционери.

По думите му, съучениците му са ги сметнали по-скоро за смешни, отколкото за образователни, а на тема „Агенти на времето: Васил Левски“ той казва:

“Този филм би бил интересен, но едва ли ще се разбере информация като от учебник. Не бих го приел насериозно. Аз нямам проблем да го гледам, нямам проблем и да прочета уроците за Васил Левски. Ако започнат да произвеждат повече AI филми, киното ще загуби своя смисъл и значение и много хора ще спрат да гледат филми”.

Изпратихме до „Александра Филмс“ искане за коментар.

Стажант-автор: Ирина Тодорова

AI филм Васил Левски Кино критики Детска анимация Петиция
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